Allgemeines
Der SV Scherpenberg empfängt den GSV Moers.
Der SV Scherpenberg empfängt den GSV Moers. – Foto: Steffen Schmitz

Landesliga 2 live: Derby-Topspiel in Scherpenberg, Bottrop will Spitze

Landesliga, Gruppe 2: Das nächste Spieltags-Wochenende steht bevor, gleich drei Duelle steigen am Freitagabend: Während der VfB Bottrop im Heimspiel gegen den VfB Speldorf vorübergehend die Tabellenspitze zurückerobern will, treffen mit dem SV Scherpenberg und dem GSV Moers parallel zwei Lokalkontrahenten aufeinander.

Am Freitagabend startet der fünfte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 in das Wochenende, gleich drei Paarungen eröffnen den Spieltag: Während der VfB Bottrop nach dem Remis in der Vorwoche im Heimspiel gegen den VfB Speldorf wieder dreifach punkten möchte, gastiert der GSV Moers zum Derby-Topspiel bei Lokalrivale SV Scherpenberg. Parallel stehen sich außerdem Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg und DJK Blau-Weiß Mintard im direkten Duell gegenüber.

Das ist der fünfte Spieltag:

Heute, 19:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
19:30

Heute, 19:30 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
19:30live

Heute, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
20:00live

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:30

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:30

Das sind die nächsten Spieltage:

6. Spieltag
19.09.25 Viktoria Goch - SV Scherpenberg
21.09.25 SG Essen-Schönebeck - VfB Bottrop
21.09.25 ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort
21.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97
21.09.25 SV Budberg - FC Kray
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern - SC Werden-Heidhausen
21.09.25 GSV Moers - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
21.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Rhenania Bottrop
21.09.25 VfB Speldorf - PSV Wesel

7. Spieltag
26.09.25 FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07
28.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch
28.09.25 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen
28.09.25 SV Scherpenberg - SV Budberg
28.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Speldorf
28.09.25 PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck
28.09.25 VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
28.09.25 Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern
28.09.25 Rhenania Bottrop - GSV Moers

