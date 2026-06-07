 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Landesliga 2 live: Budberg gleicht aus - Scherpenberg liegt hinten

Im Fernduell spielen der SV Scherpenberg und der SV Budberg um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein.

von Marcel Eichholz · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser
Der SV Scherpenberg hat die Oberliga Niederrhein fest im Blick.
Der SV Scherpenberg hat die Oberliga Niederrhein fest im Blick. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Ein hochspannender letzter Spieltag steht in der Landesliga, Gruppe 2, bevor. Im Fernduell machen der SV Scherpenberg und der SV Budberg die Meisterschaft unter sich aus, im Abstiegskampf steht das direkte Aufeinandertreffen der SG Essen-Schönebeck und des SC Werden-Heidhausen auf dem Programm. Eins der beiden Teams steigt auf jeden Fall ab. Sollte die Partie unentschieden ausgehen und der PSV Wesel beim SV Scherpenberg gewinnen, gäbe es ein Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

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Spektakel vorab

Zwei Partien gab es bereits im Vorfeld. Am Freitagabend lieferten sich die DJK Sportfreunde Katernberg und der VfB Bottrop einen harten Kampf, der bis in die Nachspielzeit alles zu bieten hatte. Letztlich konnte sich der VfB mit 8:7 durchsetzen und wird die Saison damit auf dem fünften Rang beenden. Ein Schützenfest feierte der 1. FC Lintfort gegen Absteiger Rhenania Bottrop. Nach 90 Minuten war der zweistellige Erfolg in trockenen Tüchern. Ausführlich wird über beide Begegnungen an dieser Stelle berichtet.

Fr., 05.06.2026, 19:30 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
7
8
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
10
0

Aufstiegs Showdown am Sonntag

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
6
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
5
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
2
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
1
4
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
1
4
Abpfiff
+Video

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Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
05.06.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop, 7:8
06.06.26 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop, 10:0
07.06.26 Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf
07.06.26 SV Budberg - Viktoria Goch
07.06.26 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
07.06.26 FC Kray - ESC Rellinghausen
07.06.26 SV Scherpenberg - PSV Wesel
07.06.26 SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck

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