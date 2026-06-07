Landesliga 2 live: Budberg gleicht aus - Scherpenberg liegt hinten

Ein hochspannender letzter Spieltag steht in der Landesliga, Gruppe 2, bevor. Im Fernduell machen der SV Scherpenberg und der SV Budberg die Meisterschaft unter sich aus, im Abstiegskampf steht das direkte Aufeinandertreffen der SG Essen-Schönebeck und des SC Werden-Heidhausen auf dem Programm. Eins der beiden Teams steigt auf jeden Fall ab. Sollte die Partie unentschieden ausgehen und der PSV Wesel beim SV Scherpenberg gewinnen, gäbe es ein Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt.
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Zwei Partien gab es bereits im Vorfeld. Am Freitagabend lieferten sich die DJK Sportfreunde Katernberg und der VfB Bottrop einen harten Kampf, der bis in die Nachspielzeit alles zu bieten hatte. Letztlich konnte sich der VfB mit 8:7 durchsetzen und wird die Saison damit auf dem fünften Rang beenden. Ein Schützenfest feierte der 1. FC Lintfort gegen Absteiger Rhenania Bottrop. Nach 90 Minuten war der zweistellige Erfolg in trockenen Tüchern. Ausführlich wird über beide Begegnungen an dieser Stelle berichtet.
34. Spieltag
05.06.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Bottrop, 7:8
06.06.26 1. FC Lintfort - Rhenania Bottrop, 10:0
07.06.26 Mülheimer FC 97 - VfB Speldorf
07.06.26 SV Budberg - Viktoria Goch
07.06.26 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Blau-Weiß Mintard
07.06.26 FC Kray - ESC Rellinghausen
07.06.26 SV Scherpenberg - PSV Wesel
07.06.26 SC Werden-Heidhausen - SG Essen-Schönebeck
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