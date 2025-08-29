Landesliga 2-Live: Bottrop siegt gegen Wesel und springt an die Spitze

Am Freitagabend ist der dritte Spieltag der noch jungen Spielzeit 2025/26 in der Landesliga, Gruppe 2 gestartet: Im Eröffnungsspiel trotze DJK Blau-Weiß Mintard Spitzenreiter FC Kray nach umkämpften 90 Minuten einen Punkte ab. Nachdem die Gäste zunächst durch Ben Kastor mit 1:0 in Führung gegangen waren, glichen die Hausherren in Person von Milot Ademi aus, wodurch der FC Kray auch nach Spieltag drei unbesiegt dasteht. Am Samstag stand nun die zweite Paarung auf dem Programm: Durch Treffer von Rene Biskup und Enes Bilgin fährt der VfB Bottrop im Heimspiel gegen den PSV Wesel drei Punkte ein und sichert sich vorübergehend die Tabellenspitze.
Während der FC Kray mit zwei Siegen im Gepäck als Tabellenführer in das Eröffnungsspiel ging, wies Kontrahent DJK Blau-Weiß Mintard vor Spielbeginn drei Zähler auf der Habenseite auf. Während die erste Hälfte im Flutlichtspiel am Freitagabend eher verhalten und unspektakulär verlief, sollten in Durchgang zwei auch Tore fallen: Nach einer guten Stunde Spielzeit waren es zunächst die Gäste aus Mintard, die durch den zweiten Saisontreffer von Stürmer Ben Kastor die 1:0-Führung markierten.
Doch nur fünf Minuten später hatten die Hausherren aus Kray die passende Antwort parat: Nach Vorarbeit von Luca Kazelis gelang Mittelfeld-Zugang Milot Ademi, der bereits in der Vorwoche gegen die SG Essen-Schönebeck knipste, der Ausgleichstreffer. Dieser bedeutete zugleich den Endstand, wodurch Kray nach wie vor ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Mintard hingegen springt mit vier Zählern auf dem Konto vorübergehend auf Rang vier.
Während der VfB Bottrop mit vier Punkten in die neue Spielzeit gestartet war und sich für die Spielzeit hohe Ziele gesteckt hat, verlief der Auftakt für den PSV Wesel weniger erfolgreich: Gegen die beiden Aufsteiger Rhenania Bottrop und DJK Sportfreunde Katernberg ging die Elf von Björn Assfelder leer aus. Und auch gegen den Favoriten aus Bottrop musste sich der PSV nun geschlagen geben:
Während die erste Hälfte im Aufeinandertreffen am Samstagnachmittag im Bottroper Jahnstadion noch torlos verlief, gelang VfB-Stürmer Rene Biskup unmittelbar nach dem Wiederbeginn die 1:0-Führung. Eine gute Viertelstunde darauf erhöhte dann Sturmpartner Enes Bilgin zugunsten der Hausherren und entschied somit die Partie. Durch den 2:0-Heimerfolg springt der VfB mit nun sieben Punkten im Gepäck auf Tabellenrang eins und lässt den FC Kray hinter sich. Wesel dagegen verbleibt auch nach Spieltag drei punktlos.
____
4. Spieltag
05.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg
06.09.25 GSV Moers - FC Kray
07.09.25 Viktoria Goch - Mülheimer FC 97
07.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Bottrop
07.09.25 PSV Wesel - 1. FC Lintfort
07.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Niederwenigern
07.09.25 SV Budberg - SC Werden-Heidhausen
07.09.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
07.09.25 VfB Speldorf - Rhenania Bottrop
5. Spieltag
12.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
12.09.25 VfB Bottrop - VfB Speldorf
12.09.25 SV Scherpenberg - GSV Moers
14.09.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Niederwenigern
14.09.25 FC Kray - Viktoria Goch
14.09.25 PSV Wesel - ESC Rellinghausen
14.09.25 Mülheimer FC 97 - SV Budberg
14.09.25 SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Hamborn 07
14.09.25 Rhenania Bottrop - SG Essen-Schönebeck