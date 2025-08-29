 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Blau-Weiß Mintard erkämpft im Auftaktspiel beim FC Kray einen Punkt.
Blau-Weiß Mintard erkämpft im Auftaktspiel beim FC Kray einen Punkt. – Foto: Stefan Klümpen

Landesliga 2-Live: Bottrop siegt gegen Wesel und springt an die Spitze

Landesliga, Gruppe 2: Der zweite Spieltag der neuen Saison 2025/26 ist gestartet, im Eröffnungsspiel am Freitagabend teilen sich Spitzenreiter FC Kray und Blau-Weiß Mintard nach einem packendem Duell die Punkte. Am Samstag sicherte sich dann der VfB Bottrop im Heimspiel gegen den PSV Wesel einen souveränen 2:0-Heimerfolg.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Am Freitagabend ist der dritte Spieltag der noch jungen Spielzeit 2025/26 in der Landesliga, Gruppe 2 gestartet: Im Eröffnungsspiel trotze DJK Blau-Weiß Mintard Spitzenreiter FC Kray nach umkämpften 90 Minuten einen Punkte ab. Nachdem die Gäste zunächst durch Ben Kastor mit 1:0 in Führung gegangen waren, glichen die Hausherren in Person von Milot Ademi aus, wodurch der FC Kray auch nach Spieltag drei unbesiegt dasteht. Am Samstag stand nun die zweite Paarung auf dem Programm: Durch Treffer von Rene Biskup und Enes Bilgin fährt der VfB Bottrop im Heimspiel gegen den PSV Wesel drei Punkte ein und sichert sich vorübergehend die Tabellenspitze.

Jetzt reinhören: FuPalaver überall, wo es Podcasts gibt

"FuPalaver", der Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Das ist der dritte Spieltag:

Gestern, 19:15 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
1
1
Abpfiff

Während der FC Kray mit zwei Siegen im Gepäck als Tabellenführer in das Eröffnungsspiel ging, wies Kontrahent DJK Blau-Weiß Mintard vor Spielbeginn drei Zähler auf der Habenseite auf. Während die erste Hälfte im Flutlichtspiel am Freitagabend eher verhalten und unspektakulär verlief, sollten in Durchgang zwei auch Tore fallen: Nach einer guten Stunde Spielzeit waren es zunächst die Gäste aus Mintard, die durch den zweiten Saisontreffer von Stürmer Ben Kastor die 1:0-Führung markierten.

Doch nur fünf Minuten später hatten die Hausherren aus Kray die passende Antwort parat: Nach Vorarbeit von Luca Kazelis gelang Mittelfeld-Zugang Milot Ademi, der bereits in der Vorwoche gegen die SG Essen-Schönebeck knipste, der Ausgleichstreffer. Dieser bedeutete zugleich den Endstand, wodurch Kray nach wie vor ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Mintard hingegen springt mit vier Zählern auf dem Konto vorübergehend auf Rang vier.

Heute, 16:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
2
0

Während der VfB Bottrop mit vier Punkten in die neue Spielzeit gestartet war und sich für die Spielzeit hohe Ziele gesteckt hat, verlief der Auftakt für den PSV Wesel weniger erfolgreich: Gegen die beiden Aufsteiger Rhenania Bottrop und DJK Sportfreunde Katernberg ging die Elf von Björn Assfelder leer aus. Und auch gegen den Favoriten aus Bottrop musste sich der PSV nun geschlagen geben:

Während die erste Hälfte im Aufeinandertreffen am Samstagnachmittag im Bottroper Jahnstadion noch torlos verlief, gelang VfB-Stürmer Rene Biskup unmittelbar nach dem Wiederbeginn die 1:0-Führung. Eine gute Viertelstunde darauf erhöhte dann Sturmpartner Enes Bilgin zugunsten der Hausherren und entschied somit die Partie. Durch den 2:0-Heimerfolg springt der VfB mit nun sieben Punkten im Gepäck auf Tabellenrang eins und lässt den FC Kray hinter sich. Wesel dagegen verbleibt auch nach Spieltag drei punktlos.

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:30

Morgen, 17:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
17:00live

____

Das sind die nächsten Spieltage:

4. Spieltag
05.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg
06.09.25 GSV Moers - FC Kray
07.09.25 Viktoria Goch - Mülheimer FC 97
07.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Bottrop
07.09.25 PSV Wesel - 1. FC Lintfort
07.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Niederwenigern
07.09.25 SV Budberg - SC Werden-Heidhausen
07.09.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
07.09.25 VfB Speldorf - Rhenania Bottrop

5. Spieltag
12.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
12.09.25 VfB Bottrop - VfB Speldorf
12.09.25 SV Scherpenberg - GSV Moers
14.09.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Niederwenigern
14.09.25 FC Kray - Viktoria Goch
14.09.25 PSV Wesel - ESC Rellinghausen
14.09.25 Mülheimer FC 97 - SV Budberg
14.09.25 SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Hamborn 07
14.09.25 Rhenania Bottrop - SG Essen-Schönebeck

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

Aufrufe: 029.8.2025, 23:08 Uhr
Tom KunzeAutor