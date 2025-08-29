Landesliga 2-Live: Bottrop siegt gegen Wesel und springt an die Spitze

Während der FC Kray mit zwei Siegen im Gepäck als Tabellenführer in das Eröffnungsspiel ging, wies Kontrahent DJK Blau-Weiß Mintard vor Spielbeginn drei Zähler auf der Habenseite auf. Während die erste Hälfte im Flutlichtspiel am Freitagabend eher verhalten und unspektakulär verlief, sollten in Durchgang zwei auch Tore fallen: Nach einer guten Stunde Spielzeit waren es zunächst die Gäste aus Mintard, die durch den zweiten Saisontreffer von Stürmer Ben Kastor die 1:0-Führung markierten.

Doch nur fünf Minuten später hatten die Hausherren aus Kray die passende Antwort parat: Nach Vorarbeit von Luca Kazelis gelang Mittelfeld-Zugang Milot Ademi, der bereits in der Vorwoche gegen die SG Essen-Schönebeck knipste, der Ausgleichstreffer. Dieser bedeutete zugleich den Endstand, wodurch Kray nach wie vor ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Mintard hingegen springt mit vier Zählern auf dem Konto vorübergehend auf Rang vier.