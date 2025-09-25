Landesliga 2: Kray will zurück in die Spur, Top-Aufsteiger im Duell

Spieltag sieben in der Landesliga, Gruppe 2 hat einiges an Spannung zu bieten: Zunächst stehen sich im Auftaktspiel am Freitagabend Gastgeber FC Kray und Kellerkind Sportfreunde Hamborn 07 gegenüber, während die restlichen Paarungen am Sonntag folgen: Neben dem Aufsteiger-Duell zwischen den beiden formstarken Neulingen DJK Sportfreunde Katernberg und Viktoria Goch muss Spitzenreiter SV Budberg beim SV Scherpenberg vorspielen. Schlusslicht Mülheimer FC 97 hofft derweil im Aufeinandertreffen mit Oberliga-Mitabsteiger Sportfreunde Niederwenigern auf den ersten Dreier.