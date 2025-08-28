 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Blau-Weiß Mintard steht in Kray vor einer schweren Aufgabe.
Blau-Weiß Mintard steht in Kray vor einer schweren Aufgabe. – Foto: Stefan Klümpen

Landesliga 2: Kray will gegen Mintard die Pole-Postion verteidigen

Landesliga, Gruppe 2: Der zweite Spieltag der neuen Saison 2025/26 steht auf dem Programm, am Freitagabend empfängt Spitzenreiter FC Kray zum Auftakt DJK Blau-Weiß Mintard auf heimischem Terrain. Am Samstag folgt dann die Begegnung zwischen dem VfB Bottrop und dem PSV Wesel.

Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Am Freitagabend startet der dritte Spieltag der noch jungen Spielzeit 2025/26 in der Landesliga, Gruppe 2: Im Eröffnungsspiel gastiert DJK Blau-Weiß Mintard bei Spitzenreiter FC Kray, der auch im dritten Duell punkten will. Nachdem dann am Samstag das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Bottrop und dem PSV Wesel folgt, kommt es am Sonntag unter anderem zum Aufsteiger-Duell zwischen dem SC Werden-Heidhausen und Viktoria Goch.

Das ist der dritte Spieltag:

Heute, 19:15 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
19:15live

Morgen, 16:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
16:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:00

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:15

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:30

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:30

So., 31.08.2025, 17:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
17:00live

Das sind die nächsten Spieltage:

4. Spieltag
05.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg
06.09.25 GSV Moers - FC Kray
07.09.25 Viktoria Goch - Mülheimer FC 97
07.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Bottrop
07.09.25 PSV Wesel - 1. FC Lintfort
07.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Niederwenigern
07.09.25 SV Budberg - SC Werden-Heidhausen
07.09.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
07.09.25 VfB Speldorf - Rhenania Bottrop

5. Spieltag
12.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
12.09.25 VfB Bottrop - VfB Speldorf
12.09.25 SV Scherpenberg - GSV Moers
14.09.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Niederwenigern
14.09.25 FC Kray - Viktoria Goch
14.09.25 PSV Wesel - ESC Rellinghausen
14.09.25 Mülheimer FC 97 - SV Budberg
14.09.25 SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Hamborn 07
14.09.25 Rhenania Bottrop - SG Essen-Schönebeck

28.8.2025, 22:30 Uhr
Tom Kunze