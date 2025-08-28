Landesliga 2: Kray will gegen Mintard die Pole-Postion verteidigen

Am Freitagabend startet der dritte Spieltag der noch jungen Spielzeit 2025/26 in der Landesliga, Gruppe 2: Im Eröffnungsspiel gastiert DJK Blau-Weiß Mintard bei Spitzenreiter FC Kray, der auch im dritten Duell punkten will. Nachdem dann am Samstag das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Bottrop und dem PSV Wesel folgt, kommt es am Sonntag unter anderem zum Aufsteiger-Duell zwischen dem SC Werden-Heidhausen und Viktoria Goch.
4. Spieltag
05.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg
06.09.25 GSV Moers - FC Kray
07.09.25 Viktoria Goch - Mülheimer FC 97
07.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Bottrop
07.09.25 PSV Wesel - 1. FC Lintfort
07.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Niederwenigern
07.09.25 SV Budberg - SC Werden-Heidhausen
07.09.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
07.09.25 VfB Speldorf - Rhenania Bottrop
5. Spieltag
12.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
12.09.25 VfB Bottrop - VfB Speldorf
12.09.25 SV Scherpenberg - GSV Moers
14.09.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Niederwenigern
14.09.25 FC Kray - Viktoria Goch
14.09.25 PSV Wesel - ESC Rellinghausen
14.09.25 Mülheimer FC 97 - SV Budberg
14.09.25 SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Hamborn 07
14.09.25 Rhenania Bottrop - SG Essen-Schönebeck