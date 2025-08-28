Landesliga 2: Kray will gegen Mintard die Pole-Postion verteidigen

Am Freitagabend startet der dritte Spieltag der noch jungen Spielzeit 2025/26 in der Landesliga, Gruppe 2: Im Eröffnungsspiel gastiert DJK Blau-Weiß Mintard bei Spitzenreiter FC Kray, der auch im dritten Duell punkten will. Nachdem dann am Samstag das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Bottrop und dem PSV Wesel folgt, kommt es am Sonntag unter anderem zum Aufsteiger-Duell zwischen dem SC Werden-Heidhausen und Viktoria Goch.