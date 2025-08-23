Landesliga 2: Kray sichert sich vorübergehend Tabellenspitze

_______________

Das ist der erste Spieltag:

Aufsteiger Viktoria Goch ist zum Auftakt in die neue Spielzeit mit einem starken 1:0-Auswärtserfolg bei Sportfreunde Hamborn 07 gestartet, während Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern in der Vorwoche mit einer bitteren Niederlage gegen GSV Moers gestartet war. Nun stand am zweiten Spieltag das direkte Duell der beiden Kontrahenten an, welches es bereits vor gut zwei Wochen im Niederrheinpokal gegeben hatte. Während es im Pokal noch die vermeidlichen Favoriten aus Niederwenigern waren, die nach Verlängerung die Oberhand behielten, gelang dem Underdog aus Goch nun der Heimerfolg. Durch den Last-Minute-Treffer vom eingewechselten Zugang Jacob Falkhofen in der Nachspielzeit setzt sich die Viktoria am Ende knapp mit 2:1 durch. Zuvor hatte Marvin Hitzek die Hausherren zunächst in Führung gebracht, ehe die Sportfreunde durch Ex-Profi Frederik Lach ausglichen. Für Goch hätte der Auftakt in die neue Spielzeit damit besser kaum laufen können, während der Oberliga-Absteiger aus Niederwenigern nach wie vor bei null Punkten steht.

Ebenfalls bereits am Freitagabend standen sich der GSV Moers und Aufsteiger SC Werden-Heidhausen gegenüber. Sowohl die Hausherren aus Moers als auch der Liga-Neuling konnten mit drei Punkten in die neue Spielzeit starten, dementsprechend selbstbewusst traten die Kontrahenten auch auf. Die Gäste spielten von Beginn an gut mit und gingen mutig vorne drauf, doch der GSV ließ sich auf heimischem Rasen nicht den Schneid abkaufen: Schon nach 18 Spielminuten war es Stürmer Furkan Yavuz, der den Gastgeber früh auf die Siegerstraße brachte. Während es die Gäste anschließend versäumten, den Ausgleich zu erzielen, sorgte Ilias El Moumen nach einer guten Stunde Spielzeit schlussendlich für das 2:0-Endergebnis. Einziger Negativpunkt aus Mörser Sicht war der Platzverweis gegen Connor Marco Wastian, der binnen zehn Minuten zwei Gelber Karten sah und folglich vom Platz gestellt wurde. Doch auch in Unterzahl spielte es der GSV dann gut runter und darf sich über den zweiten Dreier im zweiten Einsatz freuen.

Mit einer überraschenden 0:2-Niederlage gegen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen war DJK Blau-Weiß Mintard am vergangenen Wochenende in die neue Saison gestartet, gegen Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 lief es für die Elf von Cheftrainer Marco Guglielmi nun deutlich besser: Bereits nach fünf Minuten brachte Mittelfeld Akteur Niklas Nett die Blau-Weißen mit 1:0 in Führung, ein knappe halbe Stunde darauf besorgte Abwehrmann Marvin Matten dann das 2:0. Da die Gäste aus Mülheim auch im zweiten Durchgang nicht zu zwingenden Torchancen kamen und Mintard weiter stark aufspielte, setzten die Hausherren durch Ben Kastor und Sturmpartner Leonard Rettek den Deckel drauf. Durch den 4:0-Erfolg verbucht der Vorjahres-Dritte die ersten drei Zähler der neuen Saison, für den MFC sieht es dagegen bereits nach zwei Spieltagen düster aus.

Während die erste Hälfte zwischen der SG Essen-Schönebeck und dem FC Kray noch torlos verlief, hatte ein Akteur im zweiten Durchgang besondere Lust am Toreschießen: Kray-Stürmer Dlovan Ibrahim, der bereits beim 2:0-Erfolg gegen den VfB Speldorf in der Vorwoche doppelt netzte, sorgte mit einem erneuten Doppelschlag für die Entscheidung und schoss die Gäste zum zweiten Saisondreier. Durch diesen springt Kray auf den ersten Tabellenrang, während die SGS nach dem Auftaktsieg gegen den Mülheimer FC 97 leer ausgeht.

Heute, 15:30 Uhr VfB Speldorf VfB Speldorf SV Scherpenberg Scherpenberg 15:30 PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 15:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage:

3. Spieltag

29.08.25 FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard

30.08.25 VfB Bottrop - PSV Wesel

31.08.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07

31.08.25 SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck

31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg

31.08.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf

31.08.25 Mülheimer FC 97 - GSV Moers

31.08.25 SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch

31.08.25 Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen



4. Spieltag

05.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg

06.09.25 GSV Moers - FC Kray

07.09.25 Viktoria Goch - Mülheimer FC 97

07.09.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

07.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Bottrop

07.09.25 PSV Wesel - 1. FC Lintfort

07.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Niederwenigern

07.09.25 SV Budberg - SC Werden-Heidhausen

07.09.25 VfB Speldorf - Rhenania Bottrop