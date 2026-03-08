 2026-03-05T07:49:35.839Z

Landesliga 2 kompakt: Lörrach-Brombach mit Statement im Abstiegskampf

FC Bad Bellingen startet mit Niederlage aus der Winterpause

von Badische Zeitung · Heute, 19:27 Uhr · 0 Leser
„Haben es ernsthaft zu Ende gespielt“: Der FVLB um Tim Heininger (links, gegen Felipe Vanes Pina) lag zur Pause in Waldkirch bereits mit 3:0 vorne. | Foto: Achim Keller
Gestern, 15:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Stegen
FSV Rot-Weiß StegenStegen
SV Weil 1910
SV Weil 1910Weil
6
1
Abpfiff
Der SV Weil kassiert zum Start nach der Winterpause einen herben Dämpfer. Ein Platzverweis und gravierende Fehler führen zur 1:6-Niederlage bei RW Stegen. Zum Spielbericht: SV Weil verliert in Unterzahl mit 1:6 bei RW Stegen (BZ-Plus)

Tore: 1:0 Rombach (22.), 1:1 Samardzic (45.), 2:1 Rösch (52.), 3:1 Kaufman (54.), 4:1 Furrer (62./FE), 5:1 Kaufman (68.), 6:1 Rösch (87./FE). Schiedsrichter: Lorenz (Überlingen). Rot: Mertinatsch (25./Tätlichkeit), Samardzic (69./beide Weil), Dervishi (69./Stegen/beide Unsportlichkeit).

Heute, 15:00 Uhr
SV Mundingen
SV MundingenMundingen
FSV Rheinfelden
FSV RheinfeldenRheinfelden
6
0
Abpfiff
Der FSV Rheinfelden startet mit einer herben Niederlage aus der Winterpause. Beim SV Mundingen geht der Landesligist in Unterzahl mit 0:6 unter. Zum Spielbericht: FSV Rheinfelden kassiert 0:6-Pleite beim SV Mundingen (BZ-Plus)

Tore: 1:0 Bauer (17./FE), 2:0 Wagener (51.), 3:0 Wormuth (57.), 4:0 Bauer (58.), 5:0 Kouzo (73.), 6:0 Bauer (76.). Schiedsrichter: Huber (Hohberg). Rot: Lokaj (35./Rheinfelden/Notbremse). Bes.: Bauer verschießt FE (35./Mundingen).

Heute, 15:00 Uhr
FC Waldkirch
FC WaldkirchWaldkirch
FV Lörrach-Brombach
FV Lörrach-BrombachLörrach-Br.
0
5
Abpfiff
Der FV Lörrach-Brombach fährt beim Restart der Landesliga drei wichtige Punkte ein. Beim 5:0-Sieg beim FC Waldkirch überzeugt der FVLB mit kämpferischen Tugenden. Zum Spielbericht: Statement im Abstiegskampf: FV Lörrach-Brombach gewinnt 5:0 beim FC Waldkirch (BZ-Plus)

Tore: 0:1 Schwald (12.), 0:2 Passannante (35.), 0:3 Rümmele (37.), 0:4 Kapidzija (83.), 0:5 Nguyen (88.). Schiedsrichter: Blettermann (Steinmauern).

Gestern, 14:30 Uhr
FC Bad Bellingen
FC Bad BellingenBellingen
FC Emmendingen
FC EmmendingenEmmendingen
1
3
Der FC Bad Bellingen unterliegt dem FC Emmendingen nach schwacher erster Halbzeit mit 1:3. Nach der Pause zeigt Stürmer Besnik Shala seinen Wert für den Landesligisten. Zum Spielbericht: FC Bad Bellingen startet mit Niederlage aus der Winterpause (BZ-Plus)

Tore: 0:1 Radovanovic (12.), 0:2 A. Grießbaum (16.), 1:2 Shala (62.), 1:3 A. Grießbaum (78.). Schiedsrichter: Heinrich (St. Märgen). Gelb-Rot: Sisic (Bellingen/90.+3).

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Binzen
TuS BinzenBinzen
SC Wyhl
SC WyhlWyhl
0
0
Abpfiff
Die Fußballer des TuS Binzen trotzen dem Landesliga-Spitzenreiter SC Wyhl ein Remis ab. Zum Spielbericht: TuS Binzen punktet mit Disziplin, FC Wittlingen verliert unglücklich (BZ-Plus)

Schiedsrichter: Schwetlick (Offenburg). Gelb-Rot: Bosek (73./Binzen).

Heute, 15:00 Uhr
FC Wittlingen
FC WittlingenWittlingen
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC II
2
4
Abpfiff
Kellerkind FC Wittlingen schrammt dagegen erneut an einem Punktgewinn vorbei. Zum Spielbericht: TuS Binzen punktet mit Disziplin, FC Wittlingen verliert unglücklich (BZ-Plus)

Tore: 1:0 Scheurer (12.), 1:1 Schröder (45.+6), 1:2 Strohm (66.), 2:2 Breca (78./FE), 2:3, 2:4 beide Schröder (85., 90.+1). Schiedsrichter: Worringer (Rielasingen-Worblingen).