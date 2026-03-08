Landesliga 2 kompakt: Lörrach-Brombach mit Statement im Abstiegskampf

Tore: 1:0 Rombach (22.), 1:1 Samardzic (45.), 2:1 Rösch (52.), 3:1 Kaufman (54.), 4:1 Furrer (62./FE), 5:1 Kaufman (68.), 6:1 Rösch (87./FE). Schiedsrichter: Lorenz (Überlingen). Rot: Mertinatsch (25./Tätlichkeit), Samardzic (69./beide Weil), Dervishi (69./Stegen/beide Unsportlichkeit).
Tore: 1:0 Bauer (17./FE), 2:0 Wagener (51.), 3:0 Wormuth (57.), 4:0 Bauer (58.), 5:0 Kouzo (73.), 6:0 Bauer (76.). Schiedsrichter: Huber (Hohberg). Rot: Lokaj (35./Rheinfelden/Notbremse). Bes.: Bauer verschießt FE (35./Mundingen).
Tore: 0:1 Schwald (12.), 0:2 Passannante (35.), 0:3 Rümmele (37.), 0:4 Kapidzija (83.), 0:5 Nguyen (88.). Schiedsrichter: Blettermann (Steinmauern).
Tore: 0:1 Radovanovic (12.), 0:2 A. Grießbaum (16.), 1:2 Shala (62.), 1:3 A. Grießbaum (78.). Schiedsrichter: Heinrich (St. Märgen). Gelb-Rot: Sisic (Bellingen/90.+3).
Schiedsrichter: Schwetlick (Offenburg). Gelb-Rot: Bosek (73./Binzen).
Tore: 1:0 Scheurer (12.), 1:1 Schröder (45.+6), 1:2 Strohm (66.), 2:2 Breca (78./FE), 2:3, 2:4 beide Schröder (85., 90.+1). Schiedsrichter: Worringer (Rielasingen-Worblingen).