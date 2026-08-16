Landesliga (2)-Kompakt: FC Waldkirch zeigt Nehmerqualitäten

„Willkommen in der Landesliga“: Die Stettener (mit Abdelbari Benai, links) verloren allzu oft das Tänzchen um den Ball gegen die Mundinger (mit Niklas Proksch). – Foto: Matthias Konzok

Zum Auftakt der Fußball-Landesliga scheint der FC Waldkirch gegen den TuS Binzen unterzugehen. Mit schmeichelhaftem 0:2-Rückstand in die Pause gegangen, dreht er die Partie zum 3:2-Heimsieg. Das Landesliga-Comeback nach 30 Jahren misslingt den Fußballern des TuS Lörrach-Stetten. Die 0:5-Pleite gegen den SV Mundingen offenbart das Kernproblem des Aufsteigers.

Die neuformierte Mannschaft des FC Waldkirch startete mit einem Heimsieg in die Saison – auf den zur Pause allerdings kaum jemand gewettet hätte. Die Gäste vom TuS Binzen hatten sich bei Temperaturen von 36 Grad Celsius eine 2:0-Führung erspielt und dabei noch einige Möglichkeiten liegen gelassen. In der zweiten Halbzeit besann sich die Heimelf auf ihre Qualitäten und erarbeitete sich einen Dreier. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Wer an der Tullastraße zu Lörrach auf das Gelände des TuS Stetten einbiegt, kurz innehält, tief einatmet und seine Vorstellungskraft entfalten lässt, der kann die Kulisse früherer Tage erahnen. Wie auf östlicher Seite der Hang mit Zuschauern besetzt ist und sich eine prickelnde Stimmung über den Fußballplatz legt. "Zwischen 2000 und 4000 Zuschauer säumten das TUS-Oval bei den Aufstiegsspielen zur Oberliga 1982 und 1986 sowie bei den Lokalderbys mit dem FV Lörrach, SV Weil oder FC Steinen", schreibt der Verein in seiner Chronik. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.