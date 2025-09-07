Landesliga 2: Kein Sieger im Spitzenspiel, Dreimal 7:1-Spektakel

Der vierte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 ist vollendet, als großer Sieger gehen sowohl Viktoria Goch als auch der SV Budberg hervor. Während die Viktoria seinen Erfolgslauf auch gegen Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 fortsetzt, fertigt der SVB im Parallelspiel Aufsteiger SC Werden-Heidhausen mit 7:1 ab und springt folglich an die Tabellenspitze. Im Top-Duell zwischen den noch ungeschlagenen ESC Rellinghausen und VfB Bottrop kam es derweil zu einer 2:2-Punkteteilung, wohingegen die Sportfreunde Niederwenigern erstmalig Zählbares einheimsen.
Mit dem SV Scherpenberg hatte Gastgeber DJK Blau-Weiß Mintard am Freitagabend einen schweren Gegner vor der Brust, schließlich gingen die Gäste mit einer starken Punkteausbeute von sieben Zählern aus den bisherigen drei Duellen ungeschlagen in die Partie. Für die Hausherren ging es hingegen darum, nach dem Sieg gegen den Mülheimer FC 97 zum Heimauftakt auch im zweiten Heimspiel dreifach zu punkten.
Doch nach umkämpften und spannenden 90 Minuten sollte das Flutlichtspiel schlussendlich keinen Sieger hervorbringen: Während es zunächst die Gäste aus Scherpenberg waren, die durch Mittelfeldmann Tevfik Kücükarslan in Führung gingen, gelang Mintard zwei Minuten vor dem Spielende der umjubelte Ausgleichstreffer: Der eingewechselte Leonard Rettek sicherte den Hausherren durch den Last-Minute-Treffer am Ende einen Zähler. Durch den Punktgewinn stehen die Blau-Weißen nun bei fünf errungenen Punkten, während Scherpenberg nach wie vor unbesiegt bleibt.
Sowohl Gastgeber GSV Moers als auch der FC Kray erwischten einen guten Start in die neue Spielzeit, die beiden Kontrahenten gingen nach jeweils zwei Siegen und einem Remis ungeschlagen in die Begegnung. Folglich sollte diese Serie für einen der beiden Kontrahenten am vierten Spieltag ein Ende finden, nach spannenden 90 Minuten waren es am Ende die Gäste, die sich einen weiteren Auswärtsdreier sicherten.
Dank des ersten Saisontreffers von Defensiv-Akteur Semih Köse behautet sich der einstige Regionalligist aus Kray schlussendlich beim ambitionierten Kontrahenten aus Moers und fährt den bereits dritten Saisondreier ein. Durch diesen Erfolg springt der FC Kray zumindest einmal bis Sonntag an die Tabellenspitze, während der GSV mit sieben Zählern auf dem Konto vorübergehend auf Rang sechs verbleibt.
5. Spieltag
12.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
12.09.25 VfB Bottrop - VfB Speldorf
12.09.25 SV Scherpenberg - GSV Moers
14.09.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Niederwenigern
14.09.25 FC Kray - Viktoria Goch
14.09.25 PSV Wesel - ESC Rellinghausen
14.09.25 Mülheimer FC 97 - SV Budberg
14.09.25 SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Hamborn 07
14.09.25 Rhenania Bottrop - SG Essen-Schönebeck
6. Spieltag
19.09.25 Viktoria Goch - SV Scherpenberg
21.09.25 SG Essen-Schönebeck - VfB Bottrop
21.09.25 ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort
21.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97
21.09.25 SV Budberg - FC Kray
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern - SC Werden-Heidhausen
21.09.25 GSV Moers - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
21.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Rhenania Bottrop
21.09.25 VfB Speldorf - PSV Wesel