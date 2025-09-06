Landesliga 2: Kein Sieger im Spitzenspiel , Dreimal 7:1

Mit dem SV Scherpenberg hatte Gastgeber DJK Blau-Weiß Mintard am Freitagabend einen schweren Gegner vor der Brust, schließlich gingen die Gäste mit einer starken Punkteausbeute von sieben Zählern aus den bisherigen drei Duellen ungeschlagen in die Partie. Für die Hausherren ging es hingegen darum, nach dem Sieg gegen den Mülheimer FC 97 zum Heimauftakt auch im zweiten Heimspiel dreifach zu punkten.

Doch nach umkämpften und spannenden 90 Minuten sollte das Flutlichtspiel schlussendlich keinen Sieger hervorbringen: Während es zunächst die Gäste aus Scherpenberg waren, die durch Mittelfeldmann Tevfik Kücükarslan in Führung gingen, gelang Mintard zwei Minuten vor dem Spielende der umjubelte Ausgleichstreffer: Der eingewechselte Leonard Rettek sicherte den Hausherren durch den Last-Minute-Treffer am Ende einen Zähler. Durch den Punktgewinn stehen die Blau-Weißen nun bei fünf errungenen Punkten, während Scherpenberg nach wie vor unbesiegt bleibt.