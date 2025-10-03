 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Der SV Budberg schießt sich zurück auf Rang eins.
Der SV Budberg schießt sich zurück auf Rang eins. – Foto: Markus Becker

Landesliga 2: Kantersieg für Budberg, Kray patzt in Unterzahl

Landesliga, Gruppe 2: Am Tag der Deutschen Einheit ist Spieltag Nummer acht an den Start gegangen, zwei Paarungen sind bereits beendet: Während der SV Budberg Verfolger Sportfreunde Katernberg keine Chance lässt und somit vorübergehend die Tabellenspitze zurückerobert, geht der FC Kray gegen die Sportfreunde Niederwenigern leer aus.

Schon am Freitagnachmittag standen die ersten beiden Paarungen des achten Spieltags in der Landesliga, Gruppe 2 auf dem Programm: Die Sportfreunde Niederwenigern konnten sich in knapp 50-minütiger Überzahl mit 3:0 gegen den FC Kray behaupten, wohingegen sich der SV Budberg durch einen 5:0-Kantersieg über Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg zurück an die Tabellenspitze schießt. Am Abend erwartet dann Budberg-Verfolger Viktoria Goch Mitaufsteiger Rhenania Bottrop zum Heimauftritt.

Das ist der achte Spieltag:

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
5
0
Abpfiff
+Video

Der Auftakt der achten Spieltags wurde in Budber ausgetragen, als Gastgeber SV Budberg Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg zu Gast hatte. Aufgrund der engen Ausgangslage von lediglich zwei Zählern Unterschied war die Begegnung vor Spielbeginn durchaus als ein Top-Spiel einzuordnen, auch wenn der Vorjahres-Vierte aus Budberg wesentlich mehr Erfahrung in der sechsthöchsten Spielklasse aufwies. Diese Erfahrung zusätzlich der nötigen spielerischen Klasse war es dann auch, die im direkten Aufeinandertreffen schlussendlich den Unterschied machen sollte:

Dank der Treffer von Fynn Leon Eckhardt, Florian Mordt und Felix Weyhofen waren die Hausherren bereits zur Halbzeitpause klar mit 3:0 auf der Siegerstraße, schwächten sich im ersten Abschnitt lediglich selbst, als Defensiv-Akteur Jeremy Umberg mit gelb-roter Karte vom Platz flog.

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
FC Kray
FC KrayFC Kray
3
0
Abpfiff
+Video

Heute, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
20:00

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
11:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:30

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:30

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:30

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage:

9. Spieltag
10.10.25 FC Kray - SC Werden-Heidhausen
10.10.25 PSV Wesel - GSV Moers
10.10.25 SV Scherpenberg - Sportfreunde Niederwenigern
11.10.25 Rhenania Bottrop - SV Budberg
12.10.25 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
12.10.25 ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard
12.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Hamborn 07
12.10.25 VfB Bottrop - Viktoria Goch
12.10.25 VfB Speldorf - SG Essen-Schönebeck

10. Spieltag
17.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf
17.10.25 Viktoria Goch - PSV Wesel
19.10.25 SG Essen-Schönebeck - 1. FC Lintfort
19.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
19.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Rhenania Bottrop
19.10.25 SV Budberg - VfB Bottrop
19.10.25 GSV Moers - ESC Rellinghausen
19.10.25 Mülheimer FC 97 - FC Kray
19.10.25 SC Werden-Heidhausen - SV Scherpenberg

