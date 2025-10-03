Landesliga 2: Kantersieg für Budberg, Kray patzt in Unterzahl

Schon am Freitagnachmittag standen die ersten beiden Paarungen des achten Spieltags in der Landesliga, Gruppe 2 auf dem Programm: Die Sportfreunde Niederwenigern konnten sich in knapp 50-minütiger Überzahl mit 3:0 gegen den FC Kray behaupten, wohingegen sich der SV Budberg durch einen 5:0-Kantersieg über Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg zurück an die Tabellenspitze schießt. Am Abend erwartet dann Budberg-Verfolger Viktoria Goch Mitaufsteiger Rhenania Bottrop zum Heimauftritt.

Der Auftakt der achten Spieltags wurde in Budber ausgetragen, als Gastgeber SV Budberg Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg zu Gast hatte. Aufgrund der engen Ausgangslage von lediglich zwei Zählern Unterschied war die Begegnung vor Spielbeginn durchaus als ein Top-Spiel einzuordnen, auch wenn der Vorjahres-Vierte aus Budberg wesentlich mehr Erfahrung in der sechsthöchsten Spielklasse aufwies. Diese Erfahrung zusätzlich der nötigen spielerischen Klasse war es dann auch, die im direkten Aufeinandertreffen schlussendlich den Unterschied machen sollte:

Dank der Treffer von Fynn Leon Eckhardt, Florian Mordt und Felix Weyhofen waren die Hausherren bereits zur Halbzeitpause klar mit 3:0 auf der Siegerstraße, schwächten sich im ersten Abschnitt lediglich selbst, als Defensiv-Akteur Jeremy Umberg mit gelb-roter Karte vom Platz flog.