Landesliga 2: Hamborn mit Mega-Comeback, Budberg bleibt auf eins

Schon am Freitagabend war der fünfte Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 in das Wochenende gestartet, während sich die Sportfreunde Katernberg und DJK Blau-Weiß Mintard die Punkte teilten, tüteten der GSV Moers und der VfB Bottrop jeweils drei Zähler ein. Auch am Sonntag war nun wieder einiges geboten: Während Aufsteiger SC Werden-Heidhausen im Heimspiel gegen die Sportfreunde Hamborn 07 einen 5:1-Vorsprung in der Schlussphase aus der Hand gibt, heimsen Spitzenreiter SV Budberg und die SG Essen-Schönebeck einen ungefährdeten 5:0-Auswärtserfolg ein.

Das ist der fünfte Spieltag:

Im Eröffnungsspiel des fünften Spieltags empfing der VfB Bottrop den VfB Speldorf zum Heimspiel im Jahnstadion. Für die Hausherren war die Zielvorgabe vor Spielbeginn derweil klar, nach dem Remis gegen den ESC Rellinghausen zuletzt sollten für den noch unbesiegten VfB drei Punkte herausspringen. Dieses Ziel sollte schlussendlich auch erreicht werden: Nach hartem Kampf setzen sich die Schwarz-Weißen nach heißen 90 Minuten knapp mit 3:2 durch. Die Elf von Cheftrainer Marco Hoffmann erwischte dabei gleich zu Beginn einen Blitz-Start: Sturmtank Rene Biskup stellte nach nur sechs absolvierten Minuten auf 1:0 für den Gastgeber. Doch die Gäste aus Speldorf antworteten prompt durch Bradley Asoh, der nur drei Minuten darauf zum Ausgleich traf. Nach einer guten halben Stunde war es dann zunächst erneut Bistrup, der die Hausherren auf die Siegerstraße brachte, ehe Youngster Lass Dittner in Durchgang zwei auf 3:1 erhöhte. Zwar gelang Gästestürmer Asoh anschließend noch der zweite Tagestreffer, doch für mehr sollte es aus Sicht der Speldorfer am Ende nicht reichen. Zu aller Ungunst flog Defensivmann Mika Pollmann in der Nachspielzeit dann aufgrund einer Notbremse auch noch vom Feld. Mit dem Heimdreier im Gepäck verbleibt der VfB aus Bottrop weiter ohne Niederlage und erobert zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze zurück. Speldorf dagegen verbleibt bei mageren drei Zählern.

Um einiges dramatischer verlief derweil das Parallelspiel zwischen DJK Sportfreunde Katernberg und DJK Blau-Weiß Mintard. Die Sportfreunde, die trotz des starken Punkte-Polsters von neun Zählern aus den ersten vier Duellen gegen den ambitionierten Gast aus Mintard nicht als Favorit gingen, lieferten einen starken Kampf und gingen dennoch am Ende als der gefühlte Verlierer vom Feld: Nach einem frühen Rückschlag in der Anfangsviertelstunde besorgten Timo Conde und Maurice Tavio Y Huete nach einer guten halben Stunde die knappe 2:1-Führung der Hausherren, ehe eine rasante Schlussphase der ersten Halbzeit folgte: Sowohl Mintard-Knipser Ben Kastor als auch Katernberg-Akteur Luca Campe trafen in der Nachspielzeit, sodass es folglich mit einem knappen Vorsprung des Aufsteigers in die Katakomben ging. Als dann zu Beginn des zweiten Durchgangs Kapitän Nils Unger das 4:2 nachlegte, schien der Gastgeber bereits auf der Siegerstraße. Doch die Gäste drehten in der Nachspielzeit der Partie auf: Drei Minuten vor regulärem Spielende war es erneut Kastor, der zum Anschluss traf, bevor Defensivmann Marvin Matten per Last-Minute-Treffer in der Nachspielzeit den Ausgleich zugunsten der Blau-Weißen folgen ließ. Durch diesen sichert sich Mintard noch einen unverhofften Punktgewinn, Katernberg entgeht hingegen die vorübergehende Tabellenführung.

Mit viel Vorfreude war insbesondere das Lokalduell zwischen Gastgeber SV Scherpenberg und dem GSV Moers erwartet worden, zum Jubeln war schlussendlich aber nur den Gästen aus Moers zumute: Von Beginn an ließ der GSV keine Zweifel aufkommen und tütete folglich einen klaren Auswärtserfolg ein: Nach einem Blitz-Eigentor kurz nach dem Anpfiff sorgte Sturm-Routinier Danny Rankl per Doppelpack für die Vorentscheidung, ehe der eingewechselte Lukas Koch kurz vor Schluss den Sack zu machte und zum 4:0-Erfolg vollendete. Für den GSV ist es bereits der dritte Sieg der noch jungen Spielzeit, während sich der SVS derweil mit einer deftigen Derby-Pleite und acht Zählern auf dem Konto zufrieden geben muss.

Das sind die nächsten Spieltage:

6. Spieltag

19.09.25 Viktoria Goch - SV Scherpenberg

21.09.25 SG Essen-Schönebeck - VfB Bottrop

21.09.25 ESC Rellinghausen - 1. FC Lintfort

21.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97

21.09.25 SV Budberg - FC Kray

21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern - SC Werden-Heidhausen

21.09.25 GSV Moers - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

21.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Rhenania Bottrop

21.09.25 VfB Speldorf - PSV Wesel



7. Spieltag

26.09.25 FC Kray - Sportfreunde Hamborn 07

28.09.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Viktoria Goch

28.09.25 1. FC Lintfort - SC Werden-Heidhausen

28.09.25 SV Scherpenberg - SV Budberg

28.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Speldorf

28.09.25 PSV Wesel - SG Essen-Schönebeck

28.09.25 VfB Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard

28.09.25 Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Niederwenigern

28.09.25 Rhenania Bottrop - GSV Moers