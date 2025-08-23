 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Viktoria Goch entscheidet auch das zweite Spiel der Saison für sich.
Viktoria Goch entscheidet auch das zweite Spiel der Saison für sich. – Foto: Arno Wirths

Landesliga 2: Goch ringt Niederwenigern nieder, Moers triumphiert

Landesliga, Gruppe 2: Am Freitagabend ist Spieltag Nummer zwei in der Landesliga, Gruppe 2 an den Start gegangen. Während Liganeuling Viktoria Goch sich stark gegen Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern durchsetzt, geht Mitaufsteiger SC Werden-Heidhausen in Moers leer aus.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Die neue Saison in der Landesliga, Gruppe 2 ist vor einer Woche an den Start gegangen, am Freitagabend standen die ersten beiden Paarungen des zweiten Spieltags auf dem Programm: Aufsteiger Viktoria Goch sicherte sich nach spannenden und umkämpften Spielminuten ein starkes 2:1 gegen Landesliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern. Mitaufsteiger SC Werden-Heidhausen muss sich derweil mit 0:2 beim GSV Moers geschlagen geben.

Jetzt reinhören: FuPalaver überall, wo es Podcasts gibt

"FuPalaver", der Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Das ist der erste Spieltag:

Gestern, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
2
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
2
0
Abpfiff

Heute, 16:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
16:30live

Morgen, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
FC Kray
FC KrayFC Kray
11:00

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:15

Morgen, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:00

____

Das sind die nächsten Spieltage:

3. Spieltag
29.08.25 FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard
30.08.25 VfB Bottrop - PSV Wesel
31.08.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07
31.08.25 SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg
31.08.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf
31.08.25 Mülheimer FC 97 - GSV Moers
31.08.25 SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch
31.08.25 Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen

4. Spieltag
05.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg
06.09.25 GSV Moers - FC Kray
07.09.25 Viktoria Goch - Mülheimer FC 97
07.09.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
07.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Bottrop
07.09.25 PSV Wesel - 1. FC Lintfort
07.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Niederwenigern
07.09.25 SV Budberg - SC Werden-Heidhausen
07.09.25 VfB Speldorf - Rhenania Bottrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

Aufrufe: 023.8.2025, 05:12 Uhr
Tom KunzeAutor