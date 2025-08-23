Landesliga 2: Goch ringt Niederwenigern nieder, Moers triumphiert

Die neue Saison in der Landesliga, Gruppe 2 ist vor einer Woche an den Start gegangen, am Freitagabend standen die ersten beiden Paarungen des zweiten Spieltags auf dem Programm: Aufsteiger Viktoria Goch sicherte sich nach spannenden und umkämpften Spielminuten ein starkes 2:1 gegen Landesliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern. Mitaufsteiger SC Werden-Heidhausen muss sich derweil mit 0:2 beim GSV Moers geschlagen geben.
3. Spieltag
29.08.25 FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard
30.08.25 VfB Bottrop - PSV Wesel
31.08.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07
31.08.25 SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg
31.08.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf
31.08.25 Mülheimer FC 97 - GSV Moers
31.08.25 SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch
31.08.25 Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen
4. Spieltag
05.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg
06.09.25 GSV Moers - FC Kray
07.09.25 Viktoria Goch - Mülheimer FC 97
07.09.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
07.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Bottrop
07.09.25 PSV Wesel - 1. FC Lintfort
07.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Niederwenigern
07.09.25 SV Budberg - SC Werden-Heidhausen
07.09.25 VfB Speldorf - Rhenania Bottrop