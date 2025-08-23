Landesliga 2: Goch ringt Niederwenigern nieder, Moers triumphiert

Die neue Saison in der Landesliga, Gruppe 2 ist vor einer Woche an den Start gegangen, am Freitagabend standen die ersten beiden Paarungen des zweiten Spieltags auf dem Programm: Aufsteiger Viktoria Goch sicherte sich nach spannenden und umkämpften Spielminuten ein starkes 2:1 gegen Landesliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern. Mitaufsteiger SC Werden-Heidhausen muss sich derweil mit 0:2 beim GSV Moers geschlagen geben.