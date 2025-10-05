Landesliga 2: Goch profitiert von Bottrop-Remis, Mintard siegt furios

Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern bekam es zeitgleich auf heimischem Terrain mit dem FC Kray zu tun und konnte das Punkte-Polster zum Kontrahenten durch einen klaren Heimerfolg verringern: Begünstigt durch einen Platzverweis gegen Kray-Akteur Dlovan Ibrahim unmittelbar vor der Pause kamen die Sportfreunde noch vor dem Pausenpfiff zum Führungstreffer, als Sekvan Azad Rascho das 1:0 markierte.

In Überzahl spielten es die Hausherren dann auch im zweiten Abschnitt gekonnt runter und ließen durch die Joker Moreno Mandel und Jakob Elias Heufken die Treffer zum 3:0-Endstand folgen. Durch den Heimdreier verkürzt der Absteiger den Abstand zum Konkurrenten aus Kray auf zwei Punkte, wohingegen die Gäste bereits zum vierten Mal in Serie leer ausgehen.

Am Abend stand das Aufsteiger-Duell zwischen Viktoria Goch und Rhenania Bottrop auf dem Programm, welches angesichts des gegensätzlichen Saisonstarts allerdings mit einer klaren Rollenverteilung einherging: Während die Hausherren aus Goch nach sieben noch ungeschlagen dastanden und mit einem Dreier die vorzeitige Tabellenführung klarmachen konnten, fand sich die Rhenania aus Bottrop vor Spielbeginn auf einem Abstiegsrang wieder.

Diese Rollenverteilung sollte dann auch im Spielverlauf schnell klar werden: Zunächst stellten Marius Alt und Florian Ortstadt im ersten Durchgang auf 2:0 zugunsten des Favoriten, ehe Levon Kürkciyan nach Einwechslung in der Schlussphase einen Hattrick folgen ließ und der Viktoria somit den klaren 5:0-Kantersieg bescherte. Dank diesem springen die Hausherren vorübergehend tatsächlich auf Rang eins, während Mitaufsteiger Bottrop auf Platz 15 zurückbleibt.

Zum Sonntags-Auftakt war der ESC Rellinghausen bei der SG Essen-Schönebeck zu Gast und wurde seiner Favoritenrolle gerecht: Nachdem die erste Hälfte noch torlos verblieb, sorgten Kamil Poznanski, Malik Tchalawou und Bünyamin Sahin sorgten mit ihren Toren für einen komfortablen Auswärtssieg des ESC. Dank diesem verbleiben die Rot-Weißen in Reichweite zum Spitzentrio, lediglich zwei Zähler hinter Tabellenführer Viktoria Goch. Schönebeck hingegen rutscht in die Abstiegszone ab.

Parallel waren die Sportfreunde 07 Hamborn im Heimspiel gegen den SV Scherpenberg darauf aus, den Abstand auf den Kontrahenten auf einen Zähler zu verringern und sich aus dem Tabellenkeller abzusetzen. Dieses Ziel sollte jedoch unerfüllt bleiben, schließlich waren es am Ende die Gäste, die als Sieger vom Platz gingen: Nachdem der SVS zwischenzeitlich zunächst durch Marcel Kretschmer und anschließend durch Baha Arslanboga in Führung ging, gelang Sportfreunde-Akteur Rashad Ouro-Akpo jeweils der Ausgleichstreffer. Während der Ausgang der Partie in der Folge bis in die Schlussphase offen blieb, schoss der eingewechselte Tevfik Kücükarslan in der Nachspielzeit den entscheiden Siegtreffer zum 3:2 und bescherte den Gästen die drei Zähler.

Aufsteiger SC Werden-Heidhausen stand derweil im Heimspiel gegen Schlusslicht Mülheimer FC 97 vor der Aufgabe, den zweiten Saisondreier einzutüten. Dies sollte den Hausherren auch gelingen, obwohl es zunächst die Gäste aus Mülheim waren, die den besseren Start erwischten: MFC-Akteur Kakeru Akasaka stellte bereits nach acht gespielten Minuten auf 1:0 für den Oberliga-Absteiger. Doch die Antwort seitens des Gastgebers sollte nicht lange auf sich warten lassen: Tobias Alexander Jerghoff und Gianluca Carlo Nava drehten noch vor der Pause die Begegnung, bevor Padra Peyvandi gute zehn Minuten vor Schluss die Entscheidung besorgte. Durch den Heimsieg klettert Heidhausen aus dem Tabellenkeller heraus, während Mülheim weiterhin sieglos am Tabellenende verbleibt.

Einen wichtigen Sprung aus der Abstiegszone verbuchte auch der VfB Speldorf, der im Heimduell gegen den zuletzt formstarken 1. FC Lintfort einen komfortablen 3:0-Erfolg einfuhren: Dank eines Doppelpacks von Stürmer Calvin Küper und einem späten Treffer von Kapitän Maximilian Fritzsche siegt der VfB schlussendlich klar mit 3:0 und steht nun einen Rang vor der Abstiegszone.

Ein Spiel auf ein Tor gab es währenddessen auch in Mintard zu sehen: Gastgeber DJK Blau-Weiß Mintard schoss Kellerkind PSV Wesel auf heimischem Terrain kurz und klein und bejubelt ganze sieben Tore: Nachdem Lukas Mühlenfeld und Serkan Güzel die komfortable 2:0-Pausenführung der Blau-Weißen verantworteten, lief die Offensive der Hausherren im zweiten Durchgang so richtig heiß: Ben Kastor, Noah Stemmer, Niklas Nett und der eingewechselte Marco Brings per Doppelpack knipsten allesamt und festigten einen glasklaren 7:0-Heimerfolg. Während Mintard folglich die zweitbeste Offensive der Liga stellt und im Tabellenmittelfeld verbleibt, steckt der PSV mit einzig vier Punkten auf der Habenseite tief im Tabellenkeller.