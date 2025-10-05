Landesliga 2: Goch profitiert von Bottrop-Remis, Mintard siegt furios

Top-Aufsteiger Viktoria Goch geht als großer Gewinner des achten Spieltags in der Landesliga, Gruppe 2 heraus: Durch einen ungefährdeten 5:0-Erfolg über Mitaufsteiger Rhenania Bottrop und das Remis von Konkurrent VfB Bottrop beim GSV Moers führt die Viktoria nun das Feld der Landesliga an. DJK Blau-Weiß Mintard feiert derweil einen furiosen 7:0-Kantersieg über den PSV Wesel, wohingegen Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 auch bei Aufsteiger SC Werden-Heidhausen sieglos verbleibt.
Der Auftakt der achten Spieltags wurde in Budber ausgetragen, als Gastgeber SV Budberg Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg zu Gast hatte. Aufgrund der engen Ausgangslage von lediglich zwei Zählern Unterschied war die Begegnung vor Spielbeginn durchaus als ein Top-Spiel einzuordnen, auch wenn der Vorjahres-Vierte aus Budberg wesentlich mehr Erfahrung in der sechsthöchsten Spielklasse aufwies. Diese Erfahrung zusätzlich der nötigen spielerischen Klasse war es dann auch, die im direkten Aufeinandertreffen schlussendlich den Unterschied machen sollte:
Dank der Treffer von Fynn Leon Eckhardt, Florian Mordt und Felix Weyhofen waren die Hausherren bereits zur Halbzeitpause klar mit 3:0 auf der Siegerstraße, schwächten sich im ersten Abschnitt lediglich selbst, als Defensiv-Akteur Jeremy Umberg in der Nachspielzeit mit gelb-roter Karte vom Platz flog. Doch auch in Unterzahl ging es nur in eine Richtung: Top-Torjäger Moritz Paul sorgte in Abschnitt zwei per Doppelschlag für den souveränen 5:0-Entstand.
Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern bekam es zeitgleich auf heimischem Terrain mit dem FC Kray zu tun und konnte das Punkte-Polster zum Kontrahenten durch einen klaren Heimerfolg verringern: Begünstigt durch einen Platzverweis gegen Kray-Akteur Dlovan Ibrahim unmittelbar vor der Pause kamen die Sportfreunde noch vor dem Pausenpfiff zum Führungstreffer, als Sekvan Azad Rascho das 1:0 markierte.
In Überzahl spielten es die Hausherren dann auch im zweiten Abschnitt gekonnt runter und ließen durch die Joker Moreno Mandel und Jakob Elias Heufken die Treffer zum 3:0-Endstand folgen. Durch den Heimdreier verkürzt der Absteiger den Abstand zum Konkurrenten aus Kray auf zwei Punkte, wohingegen die Gäste bereits zum vierten Mal in Serie leer ausgehen.
Am Abend stand das Aufsteiger-Duell zwischen Viktoria Goch und Rhenania Bottrop auf dem Programm, welches angesichts des gegensätzlichen Saisonstarts allerdings mit einer klaren Rollenverteilung einherging: Während die Hausherren aus Goch nach sieben noch ungeschlagen dastanden und mit einem Dreier die vorzeitige Tabellenführung klarmachen konnten, fand sich die Rhenania aus Bottrop vor Spielbeginn auf einem Abstiegsrang wieder.
Diese Rollenverteilung sollte dann auch im Spielverlauf schnell klar werden: Zunächst stellten Marius Alt und Florian Ortstadt im ersten Durchgang auf 2:0 zugunsten des Favoriten, ehe Levon Kürkciyan nach Einwechslung in der Schlussphase einen Hattrick folgen ließ und der Viktoria somit den klaren 5:0-Kantersieg bescherte. Dank diesem springen die Hausherren vorübergehend tatsächlich auf Rang eins, während Mitaufsteiger Bottrop auf Platz 15 zurückbleibt.
Zum Sonntags-Auftakt war der ESC Rellinghausen bei der SG Essen-Schönebeck zu Gast und wurde seiner Favoritenrolle gerecht: Nachdem die erste Hälfte noch torlos verblieb, sorgten Kamil Poznanski, Malik Tchalawou und Bünyamin Sahin sorgten mit ihren Toren für einen komfortablen Auswärtssieg des ESC. Dank diesem verbleiben die Rot-Weißen in Reichweite zum Spitzentrio, lediglich zwei Zähler hinter Tabellenführer Viktoria Goch. Schönebeck hingegen rutscht in die Abstiegszone ab.
Parallel waren die Sportfreunde 07 Hamborn im Heimspiel gegen den SV Scherpenberg darauf aus, den Abstand auf den Kontrahenten auf einen Zähler zu verringern und sich aus dem Tabellenkeller abzusetzen. Dieses Ziel sollte jedoch unerfüllt bleiben, schließlich waren es am Ende die Gäste, die als Sieger vom Platz gingen:
Nachdem der SVS zwischenzeitlich zunächst durch Marcel Kretschmer und anschließend durch Baha Arslanboga in Führung ging, gelang Sportfreunde-Akteur Rashad Ouro-Akpo jeweils der Ausgleichstreffer. Während der Ausgang der Partie in der Folge bis in die Schlussphase offen blieb, schoss der eingewechselte Tevfik Kücükarslan in der Nachspielzeit den entscheiden Siegtreffer zum 3:2 und bescherte den Gästen die drei Zähler.
Aufsteiger SC Werden-Heidhausen stand derweil im Heimspiel gegen Schlusslicht Mülheimer FC 97 vor der Aufgabe, den zweiten Saisondreier einzutüten. Dies sollte den Hausherren auch gelingen, obwohl es zunächst die Gäste aus Mülheim waren, die den besseren Start erwischten:
MFC-Akteur Kakeru Akasaka stellte bereits nach acht gespielten Minuten auf 1:0 für den Oberliga-Absteiger. Doch die Antwort seitens des Gastgebers sollte nicht lange auf sich warten lassen: Tobias Alexander Jerghoff und Gianluca Carlo Nava drehten noch vor der Pause die Begegnung, bevor Padra Peyvandi gute zehn Minuten vor Schluss die Entscheidung besorgte. Durch den Heimsieg klettert Heidhausen aus dem Tabellenkeller heraus, während Mülheim weiterhin sieglos am Tabellenende verbleibt.
Einen wichtigen Sprung aus der Abstiegszone verbuchte auch der VfB Speldorf, der im Heimduell gegen den zuletzt formstarken 1. FC Lintfort einen komfortablen 3:0-Erfolg einfuhren: Dank eines Doppelpacks von Stürmer Calvin Küper und einem späten Treffer von Kapitän Maximilian Fritzsche siegt der VfB schlussendlich klar mit 3:0 und steht nun einen Rang vor der Abstiegszone.
Ein Spiel auf ein Tor gab es währenddessen auch in Mintard zu sehen: Gastgeber DJK Blau-Weiß Mintard schoss Kellerkind PSV Wesel auf heimischem Terrain kurz und klein und bejubelt ganze sieben Tore: Nachdem Lukas Mühlenfeld und Serkan Güzel die komfortable 2:0-Pausenführung der Blau-Weißen verantworteten, lief die Offensive der Hausherren im zweiten Durchgang so richtig heiß:
Ben Kastor, Noah Stemmer, Niklas Nett und der eingewechselte Marco Brings per Doppelpack knipsten allesamt und festigten einen glasklaren 7:0-Heimerfolg. Während Mintard folglich die zweitbeste Offensive der Liga stellt und im Tabellenmittelfeld verbleibt, steckt der PSV mit einzig vier Punkten auf der Habenseite tief im Tabellenkeller.
Abschließend kam es dann im Moers zum Topspiel zwischen Gastgeber GSV Moers und dem als Tabellenführer in den Spieltag gestarteten VfB Bottrop. Die beiden durchaus ambitioniert in die Spielzeit gegangenen Kontrahenten boten sich im direkten Aufeinandertreffen ein erwartet ausgeglichenes Duell und trennten sich schlussendlich Unentschieden.
Während VfB-Stratege Ahmed Jemaiel den einzigen Treffer des ersten Spielabschnitts erzielte, markierte Shadi Ghrayeb in Hälfte zwei den 1:1-Ausgleich, welcher am Ende das Endresultat bedeutete. Durch die Punkteteilung verliert der VfB den Platz an der Sonne und fällt auf Rang drei zurück, wohingegen der GSV bereits zum fünften Mal in dieser Spielzeit sieglos bleibt.
____
9. Spieltag
10.10.25 FC Kray - SC Werden-Heidhausen
10.10.25 PSV Wesel - GSV Moers
10.10.25 SV Scherpenberg - Sportfreunde Niederwenigern
11.10.25 Rhenania Bottrop - SV Budberg
12.10.25 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
12.10.25 ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard
12.10.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Hamborn 07
12.10.25 VfB Bottrop - Viktoria Goch
12.10.25 VfB Speldorf - SG Essen-Schönebeck
10. Spieltag
17.10.25 DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Speldorf
17.10.25 Viktoria Goch - PSV Wesel
19.10.25 SG Essen-Schönebeck - 1. FC Lintfort
19.10.25 Sportfreunde Niederwenigern - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
19.10.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Rhenania Bottrop
19.10.25 SV Budberg - VfB Bottrop
19.10.25 GSV Moers - ESC Rellinghausen
19.10.25 Mülheimer FC 97 - FC Kray
19.10.25 SC Werden-Heidhausen - SV Scherpenberg