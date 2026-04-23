Landesliga 2: FC Kray muss zum Zweiten SV Scherpenberg

Der FC Kray hat in drei siegreichen Spielen Selbstvertrauen getankt. – Foto: Markus Becker

Scherpenberg spielt bislang eine bockstarke Saison. In den bisher absolvierten 26 Spielen musste das Team gerade einmal drei Niederlagen hinnehmen und kämpft somit um den Aufstieg in die Oberliga. Trotz eines guten Starts in die Saison trennte sich der Verein bereits im Oktober von Trainer Christian Mikolajczak. Nachdem das Team zuerst gegen den GSV Moers mit 0:4 verlor und auch die beiden nächsten Spiele abgab (im Niederrheinpokal gegen Ratingen und in der Liga gegen Goch), zog oder Vorstand die Notbremse. Sportchef Sven Schützek übernahm den Posten an der Seitenlinie, und seitdem läuft es beim SV. Bei aktuell einem Spiel weniger als Klassenprimus SV Budberg hat Scherpenberg noch alle Chancen auf den Aufstieg und wird gegen den FC Kray sicher entsprechend auftreten.

Serie des FC Kray weiß zu überzeugen

Doch Bangemachen gilt nicht für die Krayer Mannschaft, kann sie aufgrund der Serie von drei Siegen in Folge mit Selbstbewusstsein in Scherpenberg auftreten. In den vergangenen Spielen zeigte das Team durchweg gute Leistungen. Eine stabile Defensive sorgte dafür, dass hinten wenig anbrannte und offensiv gelang es immer wieder, zu Chancen zu kommen, die dann auch zu Treffern genutzt wurden. Dies muss auch gegen den Tabellenzweiten aus Scherpenberg auf den Platz gebracht werden, soll es nach 90 Minuten zu weiteren Punkten reichen, die aufgrund der nach wie vor prekären Tabellensituation auch notwendig sind.