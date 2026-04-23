Landesliga 2: FC Kray muss zum Zweiten SV Scherpenberg

Nach zuletzt drei Ligasiegen in Folge steht für Landesligist FC Kray am Sonntag ein weiteres Auswärtsspiel an. Um 15 Uhr gastiert das Team von Trainer Dimitrios Pappas beim aktuellen Tabellenzweiten, dem SV Scherpenberg.
Scherpenberg spielt bislang eine bockstarke Saison. In den bisher absolvierten 26 Spielen musste das Team gerade einmal drei Niederlagen hinnehmen und kämpft somit um den Aufstieg in die Oberliga. Trotz eines guten Starts in die Saison trennte sich der Verein bereits im Oktober von Trainer Christian Mikolajczak. Nachdem das Team zuerst gegen den GSV Moers mit 0:4 verlor und auch die beiden nächsten Spiele abgab (im Niederrheinpokal gegen Ratingen und in der Liga gegen Goch), zog oder Vorstand die Notbremse. Sportchef Sven Schützek übernahm den Posten an der Seitenlinie, und seitdem läuft es beim SV. Bei aktuell einem Spiel weniger als Klassenprimus SV Budberg hat Scherpenberg noch alle Chancen auf den Aufstieg und wird gegen den FC Kray sicher entsprechend auftreten.
Doch Bangemachen gilt nicht für die Krayer Mannschaft, kann sie aufgrund der Serie von drei Siegen in Folge mit Selbstbewusstsein in Scherpenberg auftreten. In den vergangenen Spielen zeigte das Team durchweg gute Leistungen. Eine stabile Defensive sorgte dafür, dass hinten wenig anbrannte und offensiv gelang es immer wieder, zu Chancen zu kommen, die dann auch zu Treffern genutzt wurden. Dies muss auch gegen den Tabellenzweiten aus Scherpenberg auf den Platz gebracht werden, soll es nach 90 Minuten zu weiteren Punkten reichen, die aufgrund der nach wie vor prekären Tabellensituation auch notwendig sind.
Trainer Dimitrios Pappas: „Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Scherpenberg. Drei Siege in Folge geben uns Selbstvertrauen, und die Jungs haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie absolut bereit sind. Wir wissen, dass wir nicht der Favorit sind, aber genau deshalb können wir frei aufspielen und unser Spiel durchziehen. Wenn man sich die Rückrunde anschaut, sind wir auch nicht weit weg. Scherpenberg hat 18 Punkte geholt, wir 15, das zeigt, dass wir uns nicht verstecken müssen. Uns ist klar, dass der Gegner seine Qualität hat und sehr effizient ist. Am Ende wollen wir mutig auftreten und schauen, dass wir etwas Zählbares mitnehmen.“