Landesliga 2: Diese Zugänge und Abgänge stehen schon fest

1. FC Lintfort

Trainer: Thorsten Schikofsky

Zugänge: Thorsten Schikofsky (Sportlicher Leiter), Alexander Maas (SV Sonsbeck), Louis Hoenselaar (SGE Bedburg-Hau), Yassin Andich (DJK Blau-Weiß Mintard), Noah Devran Andich Abdeslam (DJK Blau-Weiß Mintard), Ouassim El Abdouni (DJK Blau-Weiß Mintard), Princely Ngangjoh (DJK Blau-Weiß Mintard), Simon Schwarz (DJK Blau-Weiß Mintard), Alfred Appiah (VfB Speldorf), Mohamed El Mimouni jr. ()

Abgänge: Meik Bodden (Zurückgetreten), Baha Arslanboga (SV Scherpenberg), Bugra Arslanboga (SV Scherpenberg), Stefan Hüpen (Unbekannt), Mehmet-Ali Cengiz (Rheinland Hamborn), Philipp Hasse (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Boran Sezen (SV Genc Osman Duisburg), Sergen Sezen (SV Genc Osman Duisburg)



DJK Adler Union Frintrop

Trainer: Marcel Cornelissen

Zugänge: keine

Abgänge: Dustin Hoffmann (SV Borbeck), Raul Sossong (VfB Bottrop)



DJK Arminia Klosterhardt

Trainer: Marcel Landers

Zugänge: Phil Wolff (Sportfreunde Hamborn 07), Abdul Afiz Tholley (GSG Duisburg)

Abgänge: Samet Kanoglu (RWT Herne), Moritz Osthoff (SV Blau-Weiß Dingden), Oguzhan Mirac Cengiz (Spvgg Sterkrade-Nord), Mirac Bayram (1. FC Hirschkamp), Emre Onur (), Jan Niklas Schröer (Rhenania Bottrop), Olcay Yilmaz ()



DJK Blau-Weiß Mintard

Trainer: Marco Guglielmi

Zugänge: Lucas Elias Simos (SpVg Schonnebeck), Leonard Rettek (SG Essen-Schönebeck), Marvin Matten (FC Kray), Philip Müller (TSV Meerbusch), Joshua Mantan (SG Essen-Schönebeck), Constantin Redeker (Viktoria Buchholz), Maurice Riehle (SV Rot-Weiss Mülheim), Thuto Schneider (SuS 21 Oberhausen), Noah Jecksties (VfB Speldorf), Eren Güner (Duisburger FV 08), Serkan Güzel (VfB 03 Hilden)

Abgänge: Nils Slawinski (SV Heißen), Dominic Haas (Alte Herren / Ü32), Torben Ridder (Alte Herren / Ü40), Yassin Andich (1. FC Lintfort), Noah Devran Andich Abdeslam (1. FC Lintfort), Ouassim El Abdouni (1. FC Lintfort), Princely Ngangjoh (1. FC Lintfort), Simon Schwarz (1. FC Lintfort), Linus Ansumana (FC Büderich), Fabian Müske (Ziel unbekannt), Daiki Hara (SC St. Tönis 1911/20)



ESC Rellinghausen

Trainer: Sascha Behnke

Zugänge: Shoyo Akaogi (), Julian Haase (ESC Rellinghausen), Calvin Minewitsch (SpVg Schonnebeck)

Abgänge: Luca Krämer (Heisinger SV), Julian Haase (ESC Rellinghausen), Marc Lauderbach (Unbekannt), Jim Conor Baudenbacher (TSV Einigkeit Dornap)



FC Blau-Gelb Überruhr

Trainer: Muhammet Isiktas

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Kray

Trainer: Marcel Poelman

Zugänge: keine

Abgänge: Marvin Matten (DJK Blau-Weiß Mintard), Florian Abel (RW Oberhausen II zg.), Obiora Uzukwu (Vogelheimer SV), Nils Ole Brühl (SuS 21 Oberhausen), Abid Yanik (SC Obersprockhövel)



GSV Moers

Trainer: Dirk Warmann

Zugänge: Andreas Kossenjans (VfB Homberg II), Karim El Moumen (Sportfreunde Hamborn 07), Lukas Koch (), Nils Christian Werner (TSV Meerbusch), Jan Ziebell (TSV Meerbusch), Konstantin Möllering (SV Scherpenberg), Conner Marco Wastian (SV Scherpenberg)

Abgänge: Dominik Weigl (Unbekannt), Emir Demiri (VfB Homberg), Tim Konrad (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Lewis Brempong (SC Unterbach), Dominik Weigl (1. FC Viersen zg.), Bajazit Ljesnjanin (SV Genc Osman Duisburg), Joel Preuß (Rheinland Hamborn)



PSV Wesel

Trainer: Björn Assfelder

Zugänge: Jan Gehrmann (TV Voerde), Noah Alexander Karschti (SC Rot-Weiß Oberhausen), Zinedine Funfack (VfL Rhede II)

Abgänge: Linus Dersch (Berliner SC II), Ben Breuer (Karriereende), Mattis Luca Scheveling (Umzug nach Münster), Necati Güclü (RW Selimiyespor Lohberg), Orkay Güclü (RW Selimiyespor Lohberg)



SG Essen-Schönebeck

Trainer: Olaf Rehmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sportfreunde 97/30 Lowick

Trainer: Guido Wiesmann

Zugänge: keine

Abgänge: Jonas Wenzel (GSV Viktoria Suderwick), Oskar Tünte (GSV Viktoria Suderwick), Ben Schücker (DJK Rhede), Timo Sanders (1. FC Kleve), Tim Bröcking (Westfalia Gemen), Fynn Borremans (Westfalia Gemen), Mika Egeling (SV Biemenhorst), Marco Kämmler (BV Borussia Bocholt), Marvin Müller (), Peter Mayr (), David Hulshorst (SV Blau-Weiß Dingden), Markus Veelmann (SV Brünen), Jad Munzer (Viktoria Heiden)



Sportfreunde Hamborn 07

Trainer: Marcel Stenzel

Zugänge: keine

Abgänge: Metehan Türkoglu (Westfalia Herne), Lennard Kaiser (Mülheimer SV 07), Kevin-Dean Krystofiak (Mülheimer SV 07), Michel Roth (Mülheimer SV 07), Karim El Moumen (GSV Moers)



SpVgg Steele

Trainer: Dirk Möllensiep

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Blau-Weiß Dingden

Trainer: Jürgen Stratmann

Zugänge: Sebastian Amendt (TuS Haltern am See), David Hulshorst (Sportfreunde 97/30 Lowick), Moritz Osthoff (DJK Arminia Klosterhardt), Jesse Moddenborg (TuB Bocholt)

Abgänge: André Bugla ( Karriereende), Christian Görkes ( Karriereende)



SV Budberg

Trainer: Tim Wilke

Zugänge: Luis Weyhofen (SV Budberg), Malte Cedric Kluge (SV Budberg), Finn Berg (SV Budberg), Fynn Jansen (SV Budberg)

Abgänge: Davud Kocagöz (unbekannt), Lenny Romeo Joseph Pawlinski (unbekannt), David Dohmen (Karriereende), Marius Ebener (SV Budberg II), Robin Morawa (SV Budberg III), Dmytro Shevchenko (pausiert nach Knieverletzung), Jonas Kühnau (SV Budberg II)



SV Scherpenberg

Trainer: Christian Mikolajczak

Zugänge: Baha Arslanboga (1. FC Lintfort), Bugra Arslanboga (1. FC Lintfort), Dominik Varlemann (Spvgg Meiderich 06/95)

Abgänge: El Houcine Bougjdi (), Etinosa Igbionawmhia (), Konstantin Möllering (), Joel Schoof (), Valdet Totaj (), Marcio Jordan Blank (VfB Homberg), Valdet Totaj (Rheinland Hamborn), Samet Sadiklar (Rheinland Hamborn), Konstantin Möllering (GSV Moers), Conner Marco Wastian (GSV Moers), Joel Schoof (Rheinland Hamborn), Nico Frömmgen (Rheinland Hamborn)



VfB Bottrop

Trainer: Dusan Trebaljevac

Zugänge: Lasse Philipp Dittner (Spvgg Sterkrade-Nord), Marco Hoffmann (Fortuna Bottrop), Ralf Thiel (SuS 21 Oberhausen), Aristotelis Nikolaidis (VfB Bottrop), Raul Sossong (DJK Adler Union Frintrop), Diego Sossong (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Bjarne-Hendrik Neumann (Schwarz-Weiß Alstaden)

Abgänge: Hüssein El-Moussa (Dostlukspor Bottrop), Sabri Can (RWT Herne), Kaan Semiz (Vereinslos), Emre Can Aydin (Vereinslos )



VfB Speldorf

Trainer: Dimitri Steininger

Zugänge: keine

Abgänge: Alfred Appiah (1. FC Lintfort), Kevin Mouhamed (Duisburger FV 08), Noah Jecksties (DJK Blau-Weiß Mintard), Fabian Schürings (SV Hösel)