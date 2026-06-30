Landesliga 2: Diese Transfers stehen schon fest - UPDATE

Kosova und DV Solingen sind beide in der Gruppe 2. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

DJK Gnadental

Trainer: Sebastian Michalsky

Zugänge: Niklas Fabian Dickel (DJK Gnadental II), Yoshihiro Takemura (SC Kapellen-Erft), Leon Sauer (SV Bedburdyck/Gierath), Noah Winkler (SV Bedburdyck/Gierath), Abel Calenus (1. FC Mönchengladbach), Ilhan Rahmanovic (KFC Uerdingen 05), Timon Julius Remer (FC Büderich), Luis Ortmann (VfB 03 Hilden), Luca Busch Garcia (1. FC Monheim)

Abgänge: Maximilian Fells (SV Rosellen), Marco Czempik (SV Rosellen), Marvin Meirich (SV Rosellen), Leon Borkowski (SV Germania Grefrath 1926), Jesper Petersohn (SV Weiden 1914/75), Steven Dyla (unbekannt), Stephan Wanneck (Holzheimer SG), Anas Lambrabti (VSF Amern), Nico Kaufmann (SG Grimlinghausen / Norf), Marinus Sebastian Dassen (Rheydter SV), Marc Pfeil (Rheydter SV), Tarik Mavili (SV Uedesheim), Bela Fredryk Henri Bliss (Kanada (Sportstipendium))



DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

Trainer: Sascha Hense

Zugänge: Tolga Yigit (Fatihspor Essen 2001), Tarkan Yerek (SSV Buer 07/28), Enrico Ratz (SuS Haarzopf), Fabio Theisen (SG Essen-Schönebeck), Mohammed Hassouni (Concordia Wiemelhausen), Berkan Eken (ESC Rellinghausen)

Abgänge: Yves Busch (AL-ARZ Libanon), Joel Wyputa (Eintracht Erle), Luis Schneider (Rhenania Bottrop), Berkant Gebes (Mülheimer FC 97), Alharth Aljassem (Mülheimer FC 97), Bright John Essien (TSG Neustrelitz)





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DV SolingenTrainer: Abdullah KeserogluZugänge: Germano Bonanno (SSV Bergisch Born), Daniel Saibert (FC Remscheid), Maurice Horn (FC Remscheid), Blerton Muharremi (FC Kosova Düsseldorf), Fatih Özbayrak (ETB Schwarz-Weiß Essen), Abdullah Keseroglu (Zuvor vereinslos), Cenk Durgun (Wuppertaler SV), Fatih Özbayrak (SSV Germania Wuppertal), Kevin Rodrigues-Pires (Wuppertaler SV)Abgänge: Servet Furkan Aydin (SG Unterrath), Ali-Can Ilbay (1. Spvg. Solingen Wald 03), Tarkan Türkmen (FK Jugoslavija Wuppertal), Sercan Er (Sportfreunde Baumberg), Kosei Fujita (SV Rot-Weiß Wülfrath), Deniz Aktag (SSVg Heiligenhaus)ESC RellinghausenTrainer: Sascha BehnkeZugänge: Hinata Saeki (Ratingen 04/19), Filip Sapeta (ETB Schwarz-Weiß Essen), Marc Fabian Rapka (Sportfreunde Niederwenigern), Leonard Jegus (Rot-Weiss Essen II), Bilal Tairovski (SG Essen-Schönebeck II)Abgänge: Linus Tom Butz (Unbekannt wegen Umzug), Fabian Gerome Gärtner (Unbekannt), Yousef Issa (Heisinger SV), Aaron Oteng-Appiah (ETB Schwarz-Weiß Essen), Kamil Poznanski (ETB Schwarz-Weiß Essen), Raul Vazquez Maldonado (im Sommer wieder in die USA zurück), Can Funke (SV Genc Osman Duisburg), Yaw Osei Awuah (SpVg Schonnebeck), Berkan Eken (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19)FC Kosova DüsseldorfTrainer: Engin KizilaslanZugänge: Ardian Halili (ASV Tiefenbroich), Andin Sadiki (Wuppertaler SV), Erdit Hasani (Inter Monheim), Florian Osmani (HSV Langenfeld), Sakaki Ota (Holzheimer SG), Ibuki Noguchi (KFC Uerdingen), Andrii Pedchenko (FC Remscheid), Dimitrios Papadopoulos (FC Remscheid), Abdelilah Zarok (VfB 03 Hilden II), Alexander Beloshapkin (VfB Bottrop), Ahmad Ali (SG Unterrath), Filip Brzozowski (FSV Duisburg)Abgänge: Joshua Sumbunu (ASV Mettmann), Blerton Muharremi (DV Solingen), Astrit Hyseni (SV Wersten 04), Fatlum Ahmeti (VfL Jüchen-Garzweiler), Egzon-Baijram Zendeli (VfB 03 Hilden), Naser Ilazi (Karrierende), Raffael Sommer (Türkgücü Velbert), Shkelqim Hyseni (SG Unterrath), Joel Konadu (SG Unterrath), Lejs Zenuni (TSV Eller 04), Agan Ljeza (TSV Meerbusch), Edi Muhamed Haliti (unbekannt), Beslind Fazlija (unbekannt), Leon Azemi (TSV Meerbusch), Besim Fazlija (unbekannt), Roman William Callan (FC Büderich), Kaito Kajitani (VSF Amern)FC KrayTrainer: Dimitrios PappasZugänge: Sekvan Azad Rascho (Sportfreunde Niederwenigern), Mateusz Tietz (SV Scherpenberg), Moonhyung Cha (Ratingen 04/19), Ayman Jalti (Vogelheimer SV), Chance Akwari (SG Unterrath), Tymofiy Malykh (Fortuna Düsseldorf)Abgänge: Faris El Maaroufi (Türkiyemspor Essen), Petros Galatidis (SG Essen-Schönebeck), Jesse Arthur (Rhenania Bottrop), William Paintsil (SG Essen-Schönebeck), Michael Tosh Lake (VfB Homberg)Rot-Weiss Essen IITrainer: Stefan LorenzZugänge: Noe Jose Limas (Sportfreunde Niederwenigern), Paul Schütte (Sportfreunde Niederwenigern), David Adusei Asibey Yeboah (SV Horst-Emscher 08), Timo Brauer (SpVg Schonnebeck)Abgänge: Luis Förster (Vogelheimer SV), Burak Bahadir (Türkiyemspor Bochum), Jan-Luca Geurtz (Viktoria Goch), Marcel Faber (SG Essen-Schönebeck), Leonard Jegus (ESC Rellinghausen), Marcel Lenz (1. Spvg. Solingen Wald 03), Oliver Jastrzebowski (TGD Essen-West), Timo Dargel (Sportfreunde Königshardt)SC Kapellen-ErftTrainer: Lennart IngmannZugänge: Maximilian Klaas (Lohausener SV), Yannick Joosten (Holzheimer SG), Baran Bal (Holzheimer SG), Fabian Hermann (1. FC Mönchengladbach), Alen Muratovic (VfL Jüchen-Garzweiler), Amin Azdouffal (Holzheimer SG)Abgänge: Leo Stegner (SC Union Nettetal), Yamato Aoki (Holzheimer SG), Marco Arno Heiermann (Vereinslose Spieler Niederrhein), Alexandros Kiriakidis (Vereinslose Spieler Niederrhein), Yoshihiro Takemura (DJK Gnadental), Hiroya Suguro (SC St. Tönis 1911/20), Sergio Fernandez (Uni Madrid), Thomas Welzer (TuS Wickrath), Luis Giesen (VfL Jüchen-Garzweiler), Hubert Büchel (VfL Jüchen-Garzweiler), Jörg Ferber (SV Glehn)SC VelbertTrainer: Christian BritschoZugänge: Leon Fritsch (DJK Blau-Weiß Mintard), Sami Issa (SSV Germania Wuppertal), Luka Sola (FC Remscheid), Paul Scalet (SC Velbert II), Leo Scalet (SC Velbert II), Rasmus Leonard Eickenbrock (SC Velbert II), Sami Alnur Bachir Niam (Ratingen 04/19 U23 II), Othman El Methari (SC Velbert), Max Schäfer (SG Unterrath)Abgänge: Linus Kaminski (SSVg Heiligenhaus), Sandro Dückers (SV Herbede), Makuntima Ntuku (SSVg Heiligenhaus), Nanouk Dünnwald (Unbekannt), Ahmet Gülmez (Unbekannt), Laurenz Schott (Unbekannt), John-Max Kowalski (TuS Ennepetal), Robin Strohmenger (Sportfreunde Niederwenigern), Louis Britscho (Concordia Wiemelhausen), Wahib Moussa (DKSV Helene Essen)SC Werden-HeidhausenTrainer: Danny KonietzkoZugänge: keineAbgänge: Linus Thamm (DJK Adler Union Frintrop), Elias Demirel (Preußen Eiberg)SG UnterrathTrainer: Niklas LevenZugänge: Servet Furkan Aydin (DV Solingen), Dieumerci Kyanga (SC St. Tönis 1911/20 II), Michael Sperling (FC Büderich), Noah Devran Andich Abdeslam (Duisburger FV 08), Shunta Onishi (FC Büderich), Hiromasa Sato (VSF Amern), Roman Wakily (VfB 03 Hilden), Jonas Alexander Bartnitzki (SG Unterrath), Michael Wasser (SG Unterrath), Dusan Nedic (SG Unterrath), Tobias Domnick (SG Unterrath), Niklas Leven (SG Unterrath), Phil Kroll (SG Unterrath), Sébastien George Linares (TSV Krefeld-Bockum), Abdul Hassan Barrie (TSV Krefeld-Bockum), Tarique Maurice Hurd (VfB 03 Hilden II), Shkelqim Hyseni (FC Kosova Düsseldorf), Joel Konadu (FC Kosova Düsseldorf), Eugene Park (TSV Meerbusch)Abgänge: Alexander Straeten (SC Union Nettetal), Daniel Beine (VfB Homberg), Max Kohmann (Ratingen 04/19 U23 II), Dustin Hörz (Ratingen 04/19 U23 II), Max Möllemann (ASV Mettmann), Ahmad Ali (Unbekannt), Elias Dian (Unbekannt), Christian Bus (TSV Meerbusch), Ahmad Ali (FC Kosova Düsseldorf), Basiru-Zachari Umaru (TuRU Düsseldorf), Mikura Suzuki (TuRU Düsseldorf)Sportfreunde NiederwenigernTrainer: Carsten NeuhausZugänge: Habib Camara (TSV Ronsdorf), Tom Pickhardt (TuS Hattingen), Aurel Kaßberg (Sportfreunde Niederwenigern), Jonas Oligmüller (ETB Schwarz-Weiß Essen), Lukas Hunhoff (Heisinger SV), Enes Isiktas (TuS Asterlagen), Carlos Sauer (CSV SF Bochum-Linden), Robin Nenstiel (TuS Hattingen), Jonathan Heix (ETB Schwarz-Weiß Essen), Mika Jan Hüser (Sportfreunde Niederwenigern), Shravanth Gandhi (Videoanalyse FC Bayern U19), Robin Strohmenger (SC Velbert), Fabian Duesmann (ETB Schwarz-Weiß Essen)Abgänge: Marcel Kraushaar (Pausiert), Marc Fabian Rapka (ESC Rellinghausen), Marcel Kuhlmann (Persönliche Auszeit), Sekvan Azad Rascho (FC Kray), Cem Ural (SSVg Velbert II), Paul Beyer (Sportfreunde Niederwenigern II), Florian Machtemes (Sportfreunde Niederwenigern II), Fabian Lümmer (Sportfreunde Niederwenigern II), Noe Jose Limas (Rot-Weiss Essen II), Niklas Nadolny (TuS Holsterhausen), Fynn Niklas Roß (Karriereende), Paul Schütte (Rot-Weiss Essen II), Marlon Anthony Williams JR (SV Burgaltendorf)SSV Bergisch BornTrainer: Gennaro BuonocoroZugänge: keineAbgänge: Germano Bonanno (DV Solingen), Nicolas Edelmann (FSV Vohwinkel Wuppertal), Maikel Klein (SV Union Velbert), Falk Simon Jorch (FSV Vohwinkel Wuppertal), Adis Babic (SV Rot-Weiß Wülfrath), Gloire Sunda (SV Rot-Weiß Wülfrath), Lutonda Ntiti (SV Rot-Weiß Wülfrath), Marvin Pak (1. Spvg. Solingen Wald 03 II)SV Solingen 08/10Trainer: Rosario Tilaro, Erdim SoysalZugänge: Armando Ciavarella (TSV Solingen), Kevin Tiedtke (DJK Sparta Bilk), Alexander Hendrik Schnittert (DJK Sparta Bilk), David Szewczyk (Rhenania Hochdahl), Henoc Gäel Junior Muamba (SV Schlebusch)Abgänge: David Kuyu (1. FC Monheim), Serkan Gürdere (), Peter Hergl (), Marvin Misiak (Garather SV), Daniel Asuman (VfB Marathon Remscheid)TSV Eller 04Trainer: Kerim KaraZugänge: Noah Karthaus (DJK Adler Union Frintrop), Niklas Harth (Holzheimer SG), Nabil Abdoun (VfB 03 Hilden II), Koray Temiz (VfB 03 Hilden II), Celal-Can Yücel (SV Uedesheim), Edon Haskaj (SG Unterrath), Moubarak Abdousamadou (DJK Sparta Bilk), Lejs Zenuni (FC Kosova Düsseldorf), Ryo Matsutaka (1. FC Wülfrath)Abgänge: Dennis Ordelheide (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Marc Daehne (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Robin Bothe (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Brian Prince Oldenburg (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Raul- Florin Ghite (1. Spvg. Solingen Wald 03), Hiromasa Inoue (Ziel unbekannt), Eridon Fazliu (1. FC Grevenbroich-Süd)TSV SolingenTrainer: Nils EsslingerZugänge: Joel Cartus (), Fabio Bachmann (VfB 03 Hilden), Marvin Michell Theis (VfB 03 Hilden II), Nick Perkuhn (VfB 03 Hilden II)Abgänge: Jannik Weber (DJK Sparta Bilk), Armando Ciavarella (SV Solingen 08/10), Nils Watzlawik (TSV Solingen II), Finn Glodni (TSV Solingen II), Leon Musial (TSV Solingen II), Alexander Dick (TSV Solingen II), Morris Bastian (Karriereende), Daniel Meijning (TuSpo Richrath), Maximilian May (TSV Solingen II), Jan-Pascal Bertram (TSV Solingen II)

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