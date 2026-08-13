Landesliga 2: Derby-Fieber zum Saisonauftakt

Gleich ins Volle gegriffen haben die Spielplangestalter der Landesliga, Gruppe 2. Fünf Derbys am 1. Spieltag sorgen direkt von Beginn an für Spannung, Emotionen und eine guten Start in die neue Saison. Den Auftakt macht das Stadt-Duell zwischen der DJK Sportfreunde Katernberg und Adler Union Frintrop. Am Sonntag stehen sich in Düsseldorf die TSV Eller und der FC Kosova gegenüber, in Solingen empfängt der TSV Solingen die Kicker von DV Solingen und in Essen gastiert der ESC Rellinghausen bei Aufsteiger Rot-Weiss Essen II. Diese Begegnungen gibt es außerdem.
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2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:15 Uhr FC Kray - Rot-Weiss Essen II
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 23.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 23.08.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr DV Solingen - SV Solingen 08/10
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Eller 04
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DV Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Velbert
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Unterrath - ESC Rellinghausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kosova Düsseldorf
So., 30.08.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - DJK Adler Union Frintrop
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