 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Landesliga 2: Derby-Fieber zum Saisonauftakt

Gleich fünf Derbys stehen in der Landesliga, Gruppe 2, am 1. Spieltag an. Los geht es mit dem Duell zwischen der DJK Sportfreunde Katernberg und Adler Union Frintrop.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser
Mit einem Derby beginnt die neue Spielzeit für die DJK Sportfreunde Katernberg.
Mit einem Derby beginnt die neue Spielzeit für die DJK Sportfreunde Katernberg. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Landesliga 2
SC Kapellen
SC Velbert
SG Unterrath
Gnadental

Gleich ins Volle gegriffen haben die Spielplangestalter der Landesliga, Gruppe 2. Fünf Derbys am 1. Spieltag sorgen direkt von Beginn an für Spannung, Emotionen und eine guten Start in die neue Saison. Den Auftakt macht das Stadt-Duell zwischen der DJK Sportfreunde Katernberg und Adler Union Frintrop. Am Sonntag stehen sich in Düsseldorf die TSV Eller und der FC Kosova gegenüber, in Solingen empfängt der TSV Solingen die Kicker von DV Solingen und in Essen gastiert der ESC Rellinghausen bei Aufsteiger Rot-Weiss Essen II. Diese Begegnungen gibt es außerdem.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Derby eröffnet Saison

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
19:30

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:00live

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:00

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
16:00

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:30

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:30

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:15 Uhr FC Kray - Rot-Weiss Essen II
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 23.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 23.08.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr DV Solingen - SV Solingen 08/10
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Eller 04
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DV Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Velbert
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Unterrath - ESC Rellinghausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kosova Düsseldorf
So., 30.08.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - DJK Adler Union Frintrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

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