Landesliga 2: Derby-Fieber zum Saisonauftakt

Mit einem Derby beginnt die neue Spielzeit für die DJK Sportfreunde Katernberg. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Gleich ins Volle gegriffen haben die Spielplangestalter der Landesliga, Gruppe 2. Fünf Derbys am 1. Spieltag sorgen direkt von Beginn an für Spannung, Emotionen und eine guten Start in die neue Saison. Den Auftakt macht das Stadt-Duell zwischen der DJK Sportfreunde Katernberg und Adler Union Frintrop. Am Sonntag stehen sich in Düsseldorf die TSV Eller und der FC Kosova gegenüber, in Solingen empfängt der TSV Solingen die Kicker von DV Solingen und in Essen gastiert der ESC Rellinghausen bei Aufsteiger Rot-Weiss Essen II. Diese Begegnungen gibt es außerdem.