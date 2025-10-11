Budberg schießt sich an die Tabellenspitze. – Foto: Ulrich Laakmann

Landesliga 2: Budberg feiert spektakulären Auswärtsdreier in Bottrop Landesliga, Gruppe 2: Mit gleich drei Paarungen ist der neunte Spieltag bereits am Freitagabend eröffnet worden: Während der PSV Wesel nach zwischenzeitlichem Rückstand gegen den GSV Moers überzeugt, fahren der SV Scherpenberg und Aufsteiger SC Werden-Heidhausen überzeugende Siege ein. Am Samstag lieferten sich dann Aufsteiger Rhenania Bottrop und Spitzenteam SV Budberg einen torreichen Schlagabtausch.

Die Landesliga, Gruppe 2 ist am Freitagabend in den neunten Spieltag gestartet, gleich drei Begegnungen standen an: Sowohl der FC Kray als auch Kellerkind Sportfreunde Niederwenigern mussten sich in den Duellen gegen Aufsteiger SC Werden-Heidhausen respektive dem SV Scherpenberg klar mit 1:4 geschlagen geben, während auch der GSV Moers bei Kellerkind PSV Wesel leer ausging. Am Samstag lieferten sich dann Aufsteiger Rhenania Bottrop und der SV Budberg ein furioses Duell, in welchem der Favorit aus Budberg schlussendlich die Oberhand behält und folglich an die Tabellenspitze springt.

Gleich zum Auftakt des neunten Spieltags kam es zu einem mit Spannung erwarteten Duell zweiter unmittelbarer Tabellennachbarn, als der FC Kray Aufsteiger SC Werden-Heidhausen auf heimischer Anlage begrüßte. Die Gäste, die mit einem Rückstand von einem Zähler auf den Kontrahenten in die Partie gingen, ließen schlussendlich allerdings keine Zweifel aufkommen und setzten sich klar mit 4:1 durch: Nachdem Jacob Hans Mertes den Aufsteiger nach 20 absolvierten Spielminuten mit 1:0 in Führung brachte, glichen die Hausherren in Person von Djibril Tamsir Camara noch vor der Pause aus. Doch Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia, Antoine Pierre Feld und erneut Mertes besorgten den am Ende verdienten 4:1-Erfolg der Gäste, die folglich an Kray vorbeiziehen.

Eine Überraschung hatte derweil Kellerkind PSV Wesel parat: Im Heimspiel gegen den GSV Moers gelang ein unerwarteter 3:1-Erfolg, und dass nach frühem Rückstand: Bereits nach drei absolvierten Spielminuten gelang Sergen Avni Dogan die frühe Führung zugunsten der Gäste, die bis zur Halbzeitpause anhielt. Doch nach dem Wiederanpfiff zeigte der PSV dann ein völlig anderes Gesicht, besiegelte durch Tore von Felix Gehrmann, Stephan Sanders und Nico Giese den am Ende überzeugenden 3:1-Erfolg. Dieser bedeutet zugleich den zweiten Saisondreier, während Moers auch im vierten Ligaspiel in Serie ohne Sieg verbleibt.

Mit Gastgeber SV Scherpenberg und Oberliga-Absteiger Sportfreude Niederwenigern standen sich währenddessen zwei Kontrahenten gegenüber, die in unterschiedlichen Tabellenregionen beheimatet waren: Während der SVS mit 14 Zählern auf der Habenseite im Tabellenmittelfeld rangierte, wiesen die Sportfreunde aus Niederwenigern sechs Punkte weniger auf. Dementsprechend motiviert gingen die Hausherren auch in die Partie: Bereits neun Minuten nach Spielbeginn besorgte Folarin Ibigoni Williams das 1:0 zugunsten der Hausherren, ehe Finn Dorka noch vor der Pause für die Hausherren ausglich. Anschließend war es dann der überragende Marcel Kretschmer, der mit einem lupenreinen Hattrick auf 4:1 stellte und somit den fünften Saisonerfolg der Scherpenberger verbuchte.

Das einzige Samstagsspiel des Wochenendes bot ein aus tabellarischer Sicht gegensätzliches Aufeinandertreffen, schließlich gastierte Spitzenteam SV Budberg bei Kellerkind Rhenania Bottrop. Demnach gingen die Gäste, die mit einem Auswärtsdreier vorübergehend auf Rang eins vorrücken konnten, als klarer Favorit in die Partie. Dieser Favoritenrolle sollte der SVB am Ende auch gerecht werden, allerdings verlief die Begegnung anders als erwartet: Während Felix Weyhofen die Schwarz-Weißen früh in Führung brachte, glich die Rhenania durch Offensivmann Deniz Erdem nach zuvor verschossenem Elfmeter aus. Kurz vor der Pause war es dann Budberg-Topstürmer Moritz Paul, der mit seinem bereits 14. Saisontreffer auf 2:1 stellte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Florian Mordt und erneut Paul zunächst auf 4:1, ehe sich die Rhenania anschließend durch den Platzverweis gegen Kapitän Orcun Mengenli selbst schwächte. In Überzahl ließ SVB-Akteur Oliver Nowak dann den fünften Treffer und zugleich die Vorentscheidung folgen, bevor Felix Gatner mit seinem Doppelpack in der Schlussphase das Resultat aus Sicht der Hausherren ein wenig aufbesserte. Weil aber auch Gäste-Joker Ceyhun Dagdemir noch einen Treffer beisteuerte, endete die Begegnung schlussendlich spektakulär mit 6:3 zugunsten Budbergs.