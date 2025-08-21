Landesliga 2: Aufsteiger vor schweren Aufgaben, Absteiger unter Druck

Die neue Saison in der Landesliga, Gruppe 2 ist vor einer Woche an den Start gegangen, am Freitag steht nun der zweite Spieltag auf dem Programm: Während die beiden Aufsteiger Viktoria Goch und der SC Werden-Heidhausen jeweils mit einem Sieg in die neue Spielzeit gestartet sind, stehen sich am Samstag mit DJK Blau-Weiß Mintard und Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 zwei Kontrahenten gegenüber, die nach dem Saisonauftakt punktlos dastehen. Die Sportfreunde Hamborn 07 wollen ihre ersten Zähler derweil im Auswärtsspiel beim SV Budberg einfahren.