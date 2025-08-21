 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Nach dem gelungenen Saisonstart will Aufsteiger Viktoria Goch auch beim Heimauftakt am Freitag jubeln.
Nach dem gelungenen Saisonstart will Aufsteiger Viktoria Goch auch beim Heimauftakt am Freitag jubeln. – Foto: Arno Wirths

Landesliga 2: Aufsteiger vor schweren Aufgaben, Absteiger unter Druck

Landesliga, Gruppe 2: Am Wochenende steht Spieltag Nummer zwei auf dem Programm, eröffnet wird bereits am Freitag: Die beiden Aufsteiger Viktoria Goch und SC Werden-Heidhausen bekommen es gegen den GSV Moers beziehungsweise die Sportfreunde Niederwenigern mit starken Gegnern zu tun. Im Aufeinandertreffen zwischen Blau-Weiß Mintard und Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 am Samstag geht es dagegen um den ersten Punktgewinn.

Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Die neue Saison in der Landesliga, Gruppe 2 ist vor einer Woche an den Start gegangen, am Freitag steht nun der zweite Spieltag auf dem Programm: Während die beiden Aufsteiger Viktoria Goch und der SC Werden-Heidhausen jeweils mit einem Sieg in die neue Spielzeit gestartet sind, stehen sich am Samstag mit DJK Blau-Weiß Mintard und Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 zwei Kontrahenten gegenüber, die nach dem Saisonauftakt punktlos dastehen. Die Sportfreunde Hamborn 07 wollen ihre ersten Zähler derweil im Auswärtsspiel beim SV Budberg einfahren.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

Das ist der erste Spieltag:

Morgen, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
20:00live

Morgen, 19:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
19:30live

Sa., 23.08.2025, 16:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
16:30live

So., 24.08.2025, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
FC Kray
FC KrayFC Kray
11:00

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:30

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
15:00

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:15

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:00

____

Das sind die nächsten Spieltage:

3. Spieltag
29.08.25 FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard
30.08.25 VfB Bottrop - PSV Wesel
31.08.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07
31.08.25 SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg
31.08.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf
31.08.25 Mülheimer FC 97 - GSV Moers
31.08.25 SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch
31.08.25 Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen

4. Spieltag
05.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg
06.09.25 GSV Moers - FC Kray
07.09.25 Viktoria Goch - Mülheimer FC 97
07.09.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
07.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Bottrop
07.09.25 PSV Wesel - 1. FC Lintfort
07.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Niederwenigern
07.09.25 SV Budberg - SC Werden-Heidhausen
07.09.25 VfB Speldorf - Rhenania Bottrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

