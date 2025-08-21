Landesliga 2: Aufsteiger vor schweren Aufgaben, Absteiger unter Druck

Die neue Saison in der Landesliga, Gruppe 2 ist vor einer Woche an den Start gegangen, am Freitag steht nun der zweite Spieltag auf dem Programm: Während die beiden Aufsteiger Viktoria Goch und der SC Werden-Heidhausen jeweils mit einem Sieg in die neue Spielzeit gestartet sind, stehen sich am Samstag mit DJK Blau-Weiß Mintard und Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 zwei Kontrahenten gegenüber, die nach dem Saisonauftakt punktlos dastehen. Die Sportfreunde Hamborn 07 wollen ihre ersten Zähler derweil im Auswärtsspiel beim SV Budberg einfahren.
"FuPalaver", der Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:
3. Spieltag
29.08.25 FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard
30.08.25 VfB Bottrop - PSV Wesel
31.08.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07
31.08.25 SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg
31.08.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf
31.08.25 Mülheimer FC 97 - GSV Moers
31.08.25 SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch
31.08.25 Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen
4. Spieltag
05.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard - SV Scherpenberg
06.09.25 GSV Moers - FC Kray
07.09.25 Viktoria Goch - Mülheimer FC 97
07.09.25 SG Essen-Schönebeck - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
07.09.25 ESC Rellinghausen - VfB Bottrop
07.09.25 PSV Wesel - 1. FC Lintfort
07.09.25 Sportfreunde Hamborn 07 - Sportfreunde Niederwenigern
07.09.25 SV Budberg - SC Werden-Heidhausen
07.09.25 VfB Speldorf - Rhenania Bottrop