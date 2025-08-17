Landesliga 2: Aufsteiger liefern, Moers ringt Niederwenigern nieder

Die neue Spielzeit in der Landesliga, Gruppe 2 hat begonnen, zum Auftakt hatten dabei allen voran die vier Aufsteiger Grund zum feiern: Während Rhenania Bottrop im Stadtderby gegen den VfB Bottrop ein starkes 2:2-Remis erzielte, gelangen den Mitaufsteigern Viktoria Goch, dem SC Werden-Heidhausen und DJK Sportfreunde Katernberg derweil gar drei Überraschungssiege. Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern hingegen patzt im Heimspiel gegen den GSV Moers und unterliegt mit 2:3.

Bereits sieben Minuten nach dem Gegentreffer war es Defensiv-Stratege Bünyamin Sahin, der den Ausgleich besorgte. Mit dem 1:1-Remis ging es dann in die Halbzeitpause, im zweiten Durchgang sollte kein weiterer Treffer mehr folgen. Einzig der Platzverweis gegen SVS-Verteidiger Maximilian Abel in der Nachspielzeit ist in den zweiten 45 Minuten erwähnenswert.

Im Duell zwischen dem Vorjahres-Neunten SV Scherpenberg und dem fünftplatzierten der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit ESC Rellinghausen sprang schlussendlich kein Sieger heraus. Nachdem die Hausherren aus Asberg zunächst besser in die Partie fanden und nach 20 absolvierten Spielminuten durch Mittelfeld-Akteur Ali Gülcan mit 1:0 in Führung ging, ließ die Antwort der Gäste nicht lange auf sich warten:

Mit dem Duell zwischen Aufsteiger Rhenania Bottrop und Lokalkontrahent VfB Bottrop kam es bereits am ersten Spieltag der neuen Landesliga-Spielzeit zum mit Spannung erwarteten Bottroper-Stadtderby. Der VfB, der als Favorit in die Begegnung ging, kam dabei nach 20 absolvierten Minuten zum ersten Torerfolg: Stürmer Rene Biskup markierte nach Vorarbeit von Ahmed Jemaiel die Gästeführung. Allerdings ließ die Antwort der Rhenania nicht lange auf sich warten: Fünf Minuten vor dem Pausentee war es Orcun Mengenli, der mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 1:1-Pausenstrand traf.

Selbiger Spielverlauf spiegelte sich dann auch im zweiten Durchgang ab: Nachdem Gäste-Youngster Lasse Dittner zur erneuten Führung des VfB knipste, gelang den Hausherren in Person von Deniz Erdem eine Viertelstunde vor Schluss der erneute und schlussendlich entscheidende Ausgleichstreffer. Da in der Folge nichts weiteres passierte, verblieb es am Ende bei der Punkteteilung, die für die Rhenania wohl deutlich besser schmecken dürfte als für den ambitionierten Lokalrivalen.

Mit dem 1. FC Lintfort und dem SV Budberg standen sich im Parallelspiel am Samstagnachmittag der Vorjahres-13. und der viertplatzierte der vergangenen Saison gegenüber. Während in der Vorsaison jeweils ein Sieg für die beiden Kontrahenten in den beiden Ligaduellen heraussprang, sollte es dieses Mal keinen Sieger geben. Trotz zweimaliger Führung durch Treffer von Felix Weyhofen und Oliver Novak gelang dem Favoriten aus Budberg am Ende nicht der angepeilte Auswärtsdreier, denn auch die Hausherren netzten zweifach: Abdoulaye Sall und Alfred Appiah mit dem Last-Minute-Ausgleich retteten dem 1. FC Lintfort schlussendlich einen Punktgewinn. Einziges Manko aus Sicht der Hausherren war der Platzverweis gegen Kapitän Rafael Vizuete Mora, der folglich im kommenden Duell beim VfB Bottrop zusehen muss.

Für das frühste Tor des Spieltags war derweil Aufsteiger Viktoria Goch verantwortlich, der nach nur einer Minute Spielzeit den ersten Saisontreffer erzielte. Unmittelbar nach dem Anpfiff war es Defensiv-Akteur Maximilian Fuchs, der dem Vorjahres-Meister aus der Bezirksliga einen gelungenen und durchaus überraschenden Auftakt in die neue Spielzeit bescherte. Denn im Anschluss an das Blitztor sollte kein weiterer Treffer mehr fallen, wodurch der Aufsteiger aus den Kontrahenten Sportfreunde Hamborn besiegt und für eine erste Überraschung sorgt. Die Hausherren aus Hamborn, die in Minute 75 noch einen Foulelfmeter vergaben, starten hingegen punktlos in die neue Spielzeit.

Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg bekam es zum Auftakt mit dem PSV Wesel zu tun und wusste sogleich zu überzeugen: Nach nur 13 absolvierten Minuten stellte Jeremy Metzler per Foulelfmeter auf 1:0 für die Sportfreunde, ehe die Gästeantwort folgte: PSV-Akteur Jan Gehrmann gelang nach einer halben Stunde Spielzeit der Ausgleich. Doch der selbstbewusst aufspielende Aufsteiger Katernberg ließ sich auch davon nicht aus der Ruhe bringen. Nachdem es zunächst mit dem 1:1-Remis in die Katakomben ging, sorgten Yves Busch und Joker Luca Campe für die entscheidenden Tore zum 3:1-Erfolg des Außenseiters. Gestern, 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern Niederwenig. GSV Moers GSV Moers 2 3 Abpfiff Zu einem besonders spannenden Duell kam es dann zwischen Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern und dem ambitionierten GSV Moers. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste haben sich für die Spielzeit hohe Ziele gesteckt, weshalb im Auftaktspiel der beiden Kontrahenten direkt Hochspannung geboten war. Von Beginn an ließen es die beiden Gegner dabei offen zugehen, weshalb der erste Treffer nicht lange auf sich warten ließ: Schon nach drei Minuten klingelte es im Netz des GSV Moers, als Dominik Enz auf 1:0 für die Sportfreunde stellte. Doch noch vor der Pause gelang dem GSV der Ausgleich, als Danny Rankl die Hereingabe von Shadi Ghrayeb per Kopf verwertete, womit es folglich mit einem Remis in die Pause ging. In Durchgang zwei knüpften die Gäste dann am starken ersten Durchgang an und ließen Tagestreffer Nummer zwei folgen, was Niederwenigern-Akteur Marc Fabian Rapka anschließend allerdings egalisierte. So ging es in eine offene Schlussphase, in der die Mörser am Ende die Oberhand behalten sollten: Durch den entscheidenden Treffer von Abwehrchef Karim El Moumen gelang der viel umjubelte Siegtreffer. In der Schlussphase flog - aus Sicht des Gastgebers zu allem Überfluss - dann auch noch Torschütze Enz mit Gelb-Rot vom Platz. Gestern, 15:00 Uhr FC Kray FC Kray VfB Speldorf VfB Speldorf 2 0 Abpfiff Mit dem FC Kray und dem VfB Speldorf trafen zwei Kontrahenten zum Auftakt aufeinander, die in der abgelaufenen Spielzeit jeweils bis zum Ende der Saison gegen den Abstieg spielten. Während die erste Hälfte in der Partie noch ereignisarm und torlos verlief, sorgte im zweiten Durchgang insbesondere ein Mann für Torgefahr: Doppeltorschütze Dlovan Ibrahim schoss die Hausherren aus Kray per Doppelschlag zum ersten Heimdreier und entschied die Partie im Alleingang.

Aufsteiger SC Werden-Heidhausen bekam es direkt zum Saisonstart mit einem durchaus unangenehmen Gegner zutun, schließlich beendete der Kontrahent DJK Blau-Weiß Mintard die Vorsaison auf einem starken dritten Tabellenrang und hat sich - trotz Kaderumbruch - auch für diese Spielzeit einiges vorgenommen. Doch die Hausherren aus Werden spielten sich von der Euphorie des Aufstiegs getragen in einen Rausch und bezwangen Mintard am Ende souverän mit 2:0. Jamal Danier Werner und Björn Homberg trugen sich auf Seiten des Aufsteigers in die Torschützenliste ein und besiegelten den erfolgreichen Saisonauftakt.

Oberliga-Absteiger Mülheimer FC 97 startete derweil mit einem Heimspiel gegen die SG Essen-Schönebeck in die neue Spielzeit. Nach dem Oberliga-Abstieg in der Vorsaison hat sich der Kader der Hausherren fast gänzlich neu zusammengestellt, was sich nun zum Auftakt negativ bemerkbar machte: Gegen den Essener-Kontrahenten mussten sich die Mülheimer schlussendlich klar geschlagen geben, dank der Tore von Yassine Bentaleb, Niklas Parsch und Kapitän Anel Corovic konnte die SGS am Ende einen 3:0-Auswärtssieg feiern.

____

Das sind die nächsten Spieltage:

2. Spieltag

22.08.25 GSV Moers - SC Werden-Heidhausen

22.08.25 Viktoria Goch - Sportfreunde Niederwenigern

23.08.25 DJK Blau-Weiß Mintard - Mülheimer FC 97

24.08.25 SG Essen-Schönebeck - FC Kray

24.08.25 ESC Rellinghausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

24.08.25 PSV Wesel - Rhenania Bottrop

24.08.25 SV Budberg - Sportfreunde Hamborn 07

24.08.25 VfB Bottrop - 1. FC Lintfort

24.08.25 VfB Speldorf - SV Scherpenberg



3. Spieltag

29.08.25 FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard

30.08.25 VfB Bottrop - PSV Wesel

31.08.25 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07

31.08.25 SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck

31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg

31.08.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf

31.08.25 Mülheimer FC 97 - GSV Moers

31.08.25 SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch

31.08.25 Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen