 2026-07-21T12:15:24.401Z

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Landesliga 1: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

Landesliga Niederrhein 1: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Einige Veränderungen in der Landesliga 1.
Einige Veränderungen in der Landesliga 1. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Landesliga 1
Nettetal
VSF Amern
ASV Süchteln
Mennrath

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der Landesliga 1 2026/27

1. FC Kleve
Trainer: Umut Akpinar
Zugänge: Emil Oerding (1. FC Kleve), Calvin Busch (FSV Duisburg), Fabian Berntsen (SGE Bedburg-Hau), Sam Jansen (1. FC Bocholt), Matteo Cagnazzo (1. FC Kleve), Nilakshan Thevanayagam (SV Schaffhausen)
Abgänge: Fabio Forster (1. FC Lintfort), Memlan Darwish (SC St. Tönis 1911/20), Henry Heynen (Viktoria Goch), Lennis Bonnet (SV Rindern), Felix Beeker (Viktoria Goch), Tim Haal (SV Rees), Joel Agbo (Holzheimer SG), Juliano Ismanovski (Ziel unbekannt), Diwan Duyar (SV Scherpenberg), Dario Gerling (SV Scherpenberg), Frederik Meurs (SV Scherpenberg), Dominik Burghard (TSV Meerbusch), Evangelos Karatzidis (SpVgg Erkenschwick), Elias Reffeling (Viktoria Goch)

1. FC Lintfort
Trainer: Meik Bodden
Zugänge: Fabio Forster (1. FC Kleve), Luca Marvin Hoff (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Tim Ulrich (SpVg Schonnebeck), Harun Ramic (VfB Homberg), Lukas Melvin Meyer (VfB Homberg), Jaden-Raphael Bagh (Mülheimer FC 97), Yasar Cakir (SG Essen-Schönebeck), Elmin Pedljic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Antony Brai (SG Essen-Schönebeck), Alfred Appiah (Vereinslose Spieler Niederrhein)
Abgänge: Yassine Riad (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Peter Heinz (Fortuna Bottrop), Julian Klement (SC 1920 Oberhausen), Marvin Ehis (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Robin Van Radecke (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Filip Curcic (NK Croatia Essen), Matti Völkel (Schwarz-Weiß Alstaden), Pierre Sedarous (zurück nach Kanada), Albion Luma (zum Juli 2026), Luke Winter (Zum Juli 2026), Simon Schwarz (Mülheimer FC 97), Hakan Uzun (SV Millingen), Taycan Köksel (TuS Asterlagen)

ASV Einigkeit Süchteln
Trainer: Volker Hansen
Zugänge: Tayga Süngü (ASV Einigkeit Süchteln), Florian Jacob Maus (ASV Einigkeit Süchteln), Luca Polanski (Fortuna Mönchengladbach), Nick Jung (1. FC Viersen), Matteo Giorgio Matz (VfL Jüchen-Garzweiler)
Abgänge: Batuhan Arslanoglu (CSV Marathon Krefeld), Fabian Trzensisko (Sportfreunde Neuwerk), Elvedin Kaltak (FC Aura Athletik), Justus Küpper (SpVg Odenkirchen), Jens Lonny (ASV Einigkeit Süchteln II), Torsten Trautmann (Karriereende), Alessio Hyka (SC Union Nettetal)

DJK Arminia Klosterhardt
Trainer: Marcel Landers
Zugänge: Jan Niklas Schröer (Rhenania Bottrop), Joel Loretan (SuS 09 Dinslaken), Sergen Avni Dogan (), Luis Schilling (Eigene Jugend), Finn Arold (Eigene Jugend), Luca Hemmers (Eigene Jugend), Jannik Lakomski (DJK Arminia Klosterhardt), John Salobir (Eigene Jugend), Tristan Joel Müller (Sportfreunde Königshardt)
Abgänge: Abdul Afiz Tholley (), Abdul Afiz Tholley (DJK Adler Oberhausen), Aiman-Mohammed Faraj (), Jesse Sauceda (), Johnathan Rey Sauceda (), Aiman-Mohammed Faraj (Dostlukspor Bottrop), Norman Seitz (SpVgg Sterkrade 06/07), Max-Kevin Tekoe (SF Wanne-Eickel)

Duisburger FV 08
Trainer: Mustafa Öztürk
Zugänge: Frederick Owusu Ansah (), Samson Ayodele (), Hasan Aydin (), Pascal Mahn (), Emilio Bajrami (), Frederick Owusu Ansah (VfB Bottrop), Kadir Yildirim (Duisburger SV 1900), Mahmut Savci (Duisburger SV 1900), Ömer-Faruk Calik (SC 1920 Oberhausen), Erenay Bektas (SC 1920 Oberhausen)
Abgänge: Gracjan Adamowicz (1. FC Hirschkamp), Noah Devran Andich Abdeslam (SG Unterrath), Kejan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard), Bilal Andich (SV Rhenania Hamborn), Yves Mumpa Mbo (SV Rhenania Hamborn), Leandro Petric (Sportfreunde Hamborn 07), Julian Sistig (FC Taxi Duisburg), Deniz Kaya (SV Schwafheim)

Mülheimer FC 97
Trainer: Ömer Özmen
Zugänge: Onur Gebes (Ratingen 04/19), Pasquale Conti (SV Rhenania Hamborn), Berkant Gebes (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Essowavana Gbegouni (VfB Frohnhausen), Yassine Bentaleb (SG Essen-Schönebeck), Chukwu Ifeanyi (SV Sodingen), Harding Mac Stuell Beira (TSV Meerbusch), Cavit Seyit Tükel (VfB Homberg), Taha Sen (VfB Homberg), Daniel Storch (Vereinslose Spieler Niederrhein), Asim Bedirhan Simsek (Mülheimer SV 07), Ishak Öztürk (SV Genc Osman Duisburg), Alharth Aljassem (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Simon Schwarz (1. FC Lintfort), Cemil Alabas (Vereinslose Spieler Niederrhein), Fatih Altin (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ergin Yeter (Vereinslose Spieler Niederrhein), Mohammad Bitar (Sportfreunde Hamborn 07)
Abgänge: Mert Kefeli (FSV Duisburg), Jaden-Raphael Bagh (1. FC Lintfort), Ahmed-Malik Uzun (Rheinland Hamborn), Tunahan Yardimci (Rheinland Hamborn), Eun-seok Ko (Rheinland Hamborn), Ava Kader (TuS Asterlagen), Howon Ryu (TSV Meerbusch), Enes Cakir (Türkiyemspor Essen)

Rheinland Hamborn
Trainer: Fahri Ulutas, Ugur-Deniz Aydin
Zugänge: Giuliano Cosma Salierno (Sportfreunde Hamborn 07), Ugur Kaya (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Mohamed Abou Khamis (ETB Schwarz-Weiß Essen), Bünyamin Burak Sari (SV Genc Osman Duisburg), Teoman Moustafa (Sportfreunde Hamborn 07), Yusa Sentürk (Sportfreunde Hamborn 07), Nana Kwame Appiah (VfB Bottrop), Ahmed-Malik Uzun (Mülheimer FC 97), Tunahan Yardimci (Mülheimer FC 97), Eun-seok Ko (Mülheimer FC 97), Volodymyr Honcharov (SG Essen-Schönebeck), Serhat Sat (ETB Schwarz-Weiß Essen), Cem Sabanci (Ratingen 04/19), Mikail Öztürk (SV Genc Osman Duisburg), Ugur-Deniz Aydin (RWS Lohberg)
Abgänge: Kerem Bostanci (Sportfreunde Hamborn 07), Luis Bukvasevic (SC Croatia Mülheim), Baran Özcan (1. FC Duisburg Dersimspor), Imran Ömür (Unbekannt), Safet Limani (FC Albania Duisburg), Joel Schoof (Schwarz-Weiß Alstaden)

SC Union Nettetal
Trainer: Kemal Kuc
Zugänge: Alexander Straeten (SG Unterrath), Leo Stegner (SC Kapellen-Erft), Silver van der Ark (), Peer Winkens (FC Wegberg-Beeck), Alessio Hyka (ASV Einigkeit Süchteln), Hope Noruwa Ogansuyi (SV Scherpenberg)
Abgänge: Nick-Odin Münster (SpVg Odenkirchen), Branimir Galic (Rheydter SV), Ben-Oliver Boeken (TSV Kaldenkirchen), Tomi Alexandrov (Victoria Mennrath), Tom Gray (1. FC Monheim), Anastasios Koutras (VfB Korschenbroich), Demirhan Kumlu (TIV Nettetal)

Sportfreunde Neuwerk
Trainer: Erdogan Karaca
Zugänge: Aron Nasufi (1. FC Mönchengladbach), Silas Benten (Sportfreunde Neersbroich), Tom Roald Schlesiger (Fortuna Mönchengladbach), Fabian Trzensisko (ASV Einigkeit Süchteln), Deniz Can Salk (1. FC Mönchengladbach), Janis Hrustic (TSV Meerbusch II)
Abgänge: Niklas Jonas (Sportfreunde Neuwerk II), Thierno Oumar Balde (Sportfreunde Neuwerk II), Mohammed Amraoui (Sportfreunde Neuwerk II), Oualid Ouahabi (Sportfreunde Neuwerk II), Tom Jonas Jakobs (Sportfreunde Neuwerk II), Samuel Naumann (Eintracht Vinhoven III)

SV Biemenhorst
Trainer: Miroslaw Giruc
Zugänge: Sebastian Kaiser (PSV Wesel), Hadi Salman (1. FC Bocholt), Ben Luis Bosserhoff (1. FC Bocholt), Amar Jalil (1. FC Bocholt), Erik Monkos (1. FC Bocholt), Marcello Hirsz (VfL Rhede), Alexander Puhe (zurück aus der Rente)
Abgänge: Joshua Müller (SV Blau-Weiß Dingden), Luca Puhe (1. FC Bocholt), Nathnael Scheffler (TuS Xanten), Dardan Pepa (SV Blau-Weiß Dingden), Giuseppe Mirason Geukes (SV Sonsbeck), Sohail Nadi (DJK Blau-Weiß Mintard), Chong Johnny Lu (SV Sonsbeck), Niklas Ridder (SV Biemenhorst II), Henry Dehorn (SV Biemenhorst II)

SV Budberg
Trainer: Tim Wilke
Zugänge: Jannis Kipouros (SuS 09 Dinslaken), Noah Karschti (PSV Wesel), Laurenz Dubisz (SV Budberg), Nando Strauch (SV Budberg), Hans Schaath (SV Budberg), Yannik Kehrmann (SV Budberg II), Patrick Reitemeier (SV Budberg II)
Abgänge: Simon Kömpel (Berufsbedingter Abgang), Lorenz Delgado (Umzugsbedingter Abgang), Devin Warnke (SV Budberg II), Luis Weyhofen (SV Budberg II), Lennart Severith (SV Budberg II), Niklas Ueberfeld (Abgang)

VfB Bottrop
Trainer: Marco Hoffmann
Zugänge: Ismail Talha Uzan (Dostlukspor Bottrop), Moritz Anderheide (SpVgg Sterkrade 06/07), Hakan Gökdemir (SSV Buer 07/28), Henri Kvesa (SG Essen-Schönebeck), Melvin Omeragic (SG Essen-Schönebeck), Luca Marte (SG Essen-Schönebeck), Mertcan Akdeniz (VfB Speldorf), Noah Koch (SV Schermbeck), Samir Younes Bouazza (ETB Schwarz-Weiß Essen), Adrian Gregorz (SG Blau-Weiß Haspe), Luca Jeworrek (SV Wanne 11), Florian Josip Berisic (SV Sonsbeck), Arda Terzi (SV Scherpenberg), Abdul Ahmad (VfB Bottrop), Jonathan Riemer (Sportfreunde Lotte), Aaron Daniel Nkiambi (VfB Bottrop), Pandy Jeremie Mvunuku (SV Horst-Emscher 08), Aidan Sadeghi (FC Kray), Daniel Aserov (TSV Meerbusch), Philipp Glahn (TuSEM Essen 1926)
Abgänge: Ralf Thiel (SC 1920 Oberhausen), Raphael Steinmetz (SuS 21 Oberhausen), Olcay Yilmaz (Rhenania Bottrop), Enes Bilgin (FSV Duisburg), Emin Aksu (FSV Duisburg), Jan Hünting (SuS 21 Oberhausen), Alessandro Falcone (SuS 21 Oberhausen), Ahmed Jemaiel (SV Scherpenberg), René Biskup (SuS 21 Oberhausen), Joel Frenzel (DJK Adler Union Frintrop), Aristotelis Nikolaidis (VfB Kirchhellen), Lasse Dittner (DJK Adler Union Frintrop), Mick Matthes (DJK Adler Union Frintrop), Bjarne Neumann (DJK Adler Union Frintrop), Lasse Schraven (SpVgg Sterkrade 06/07), Frederick Owusu Ansah (Duisburger FV 08), Nana Kwame Appiah (Rheinland Hamborn), Alexander Beloshapkin (Unbekannt), Alexander Beloshapkin (FC Kosova Düsseldorf), Nico Petritt (Rot-Weiss Essen II), Mirac Özgen (Unbekannt)

VfB Homberg
Trainer: Daniel Beine
Zugänge: Rashad Ouro-Akpo (Sportfreunde Hamborn 07), Noah van Lent (TSV Meerbusch), Youness El Kandri (SC Rot-Weiß Nienborg), Efe Aldemir (ETB Schwarz-Weiß Essen), Michael Tosh Lake (FC Kray), Noah Gabriel Herrmann (Sportfreunde Hamborn 07)
Abgänge: Kilian Schaar (Unbekannt), Kilian Schaar (SV Sonsbeck), Johann Noubissi Noukumo (1. FC Monheim), Lukas Melvin Meyer (1. FC Lintfort), Alessio Tafa (FC Wegberg-Beeck), Andres Gerardo Gomez Dimas (Ziel unbekannt.), Connor Klossek (Ziel unbekannt.), Henrik Scheibe (Ziel unbekannt.), James Shepard (Ziel unbekannt.), Frederic Michel (VfB Homberg II), Felix Hohmann (SpVg Schonnebeck), Connor Klossek (Holzheimer SG), Kilian Schaar (VfL Rheinhausen), Ricarda Rinke (Ziel unbekannt/ vereinslos), Andres Gerardo Gomez Dimas (SpVg Schonnebeck), James Shepard (FC Rot-Weiss Koblenz), Luca Thissen (KFC Uerdingen), Younes Mouadden (AS Jeunesse Esch), Noah Daragmeh (DJK Adler Union Frintrop)

VfB Speldorf
Trainer: Dimitri Steininger
Zugänge: Fritz Fiedler (CSV Marathon Krefeld), Lukas Mühlenfeld (DJK Blau-Weiß Mintard), Noah Jecksties (DJK Blau-Weiß Mintard), Luca Grillemeier (SV Scherpenberg), Mehmet Erdogan (FSV Duisburg), Erion Abazi (SG Essen-Schönebeck), Bryan Asagwara (SG Essen-Schönebeck), Marino Moreira Tomljanovic (Ratingen 04/19), Futukaro Hashigushi (SF Wanne-Eickel)
Abgänge: Tim Füten (SuS 21 Oberhausen), Bradley Asoh (SV Sonsbeck), Mertcan Akdeniz (VfB Bottrop), Dominic Miller (SV Sonsbeck)

VfL Rhede
Trainer: Niklas Schemmer
Zugänge: Jan Kurt Giesbers (SV Emmerich-Vrasselt), Kemoh Sacko (SV Blau-Weiß Dingden), Tom Betting (VfL Rhede)
Abgänge: Fabian Wennemaing (DJK Rhede), Julian Wieczorek (TuS Stenern), Johannes Seggewiß (TuS Stenern), Marcello Hirsz (SV Biemenhorst)

Victoria Mennrath
Trainer: Mike Schmalenberg
Zugänge: Martin Pirog (SV Helpenstein), Denis Kovacevic (FC Wegberg-Beeck), Marko Ilic (1. FC Mönchengladbach), Vitali Habarov (TSV Meerbusch), Lorenzo Ricco (FSV Duisburg), Dmytro Motiakyn (1. FC Mönchengladbach), Tomi Alexandrov (SC Union Nettetal), Baris Ibrahim Dalbun (Rheydter SV)
Abgänge: Moussa Coulibaly (TuS Wickrath), Olcay Türkoglu (1. FC Mönchengladbach), Maximilian Lambertz (VfL Jüchen-Garzweiler), Kerem Yücel (Ay-Yildizspor Hückelhoven), Johannes Minkiti (VfL Jüchen-Garzweiler)

Viktoria Goch
Trainer: Kevin Wolze
Zugänge: Henry Heynen (1. FC Kleve), Leander Derksen (), Felix Varzandeh (Ratingen 04/19), Falko Hammer (Siegfried Materborn), Jan-Luca Geurtz (Rot-Weiss Essen II), Felix Beeker (1. FC Kleve), Niklas Puff (SGE Bedburg-Hau), Elias Reffeling (1. FC Kleve), Sidi Numu Osman Turay (1. FC Kleve), Florian Sander (Viktoria Goch)
Abgänge: Arne Quernhorst (Borussia Veen), Gabriel Preuß (CSV Marathon Krefeld), Sven Schneider (), Alexander Möller (), Ahmed Miri (), Thore Seifert (), Malte Baumeister (SV Rindern), Thore Seifert (SV Rindern), Sven Schneider (Viktoria Winnekendonk), Jan Wilbers (Viktoria Winnekendonk), Ben Pauls (Siegfried Materborn), Ahmed Miri (VfR Warbeyen), Florian Ortstadt (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Niklas Peters (FC Fortuna Elten), Alexander Möller (TSV Dahl)

VSF Amern
Trainer: Willi Kehrberg, Dennis Homann
Zugänge: Anas Lambrabti (DJK Gnadental), Kaito Kajitani (FC Kosova Düsseldorf)
Abgänge: Hiromasa Sato (SG Unterrath), Kevin Pfaff (SSV Strümp), Lamin Fuchs (TuRa Brüggen), Denis Vamara Diabate (Rheydter SV), Kouki Ozawa (Holzheimer SG), Kaiya Otsu (Holzheimer SG)

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