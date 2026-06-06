Landesliga 1: Wer steigt am Sonntag ab?

Der 1. FC Wülfrath will den Abstiegsplatz verlassen. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Spieltag 34 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der Abstiegskampf entscheidet sich am Sonntag! Gesucht wird der letzte Absteiger - der 1. FC Wülfrath, Bergisch Born, Victoria Mannrath und die VSF Amern sind noch in der Verlosung.

Morgen, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath SC Union Nettetal Nettetal 15:30 live PUSH

Spieltext Mennrath - Nettetal

Morgen, 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova DV Solingen DV Solingen 15:30 PUSH

Spieltext FC Kosova - DV Solingen

Spieltext ASV Süchteln - SC Kapellen

Morgen, 15:30 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born SC Velbert SC Velbert 15:30 PUSH

Spieltext SSV Born - SC Velbert

Spieltext FC Wülfrath - Solingen 03

TSV Solingen siegt, FC Remscheid geht unter

Der TSV Solingen hat sich mit einem 4:2-Erfolg gegen den VfB 03 Hilden II auf 48 Punkte verbessert und seine starke Premierensaison in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 weiter veredelt. Dabei erwischten die Gastgeber zwar einen Traumstart, als Cem Cakan bereits nach drei Minuten zum 1:0 traf, doch die Gäste schlugen zurück. Fabio Bachmann glich nach einer Viertelstunde aus, ehe Ben Marcel Jelitte die Hildener in der 23. Minute sogar in Führung brachte. Lange sah es danach aus, als könnte der Tabellen-17. noch einmal für eine Überraschung sorgen. Erst Mitte der zweiten Hälfte bekam der TSV die Partie wieder in den Griff. Luis Reck stellte auf 2:2 (65.), bevor Jannik Weber mit einem Doppelschlag zum Matchwinner wurde. Der Angreifer traf zunächst zum 3:2 (72.) und machte drei Minuten vor Schluss mit dem 4:2 alles klar. Für den TSV bedeutet der Erfolg Rang sechs in der Gesamttabelle Der VfB bleibt mit zwölf Punkten abgeschlagen Vorletzter und verabschiedet sich nach einer schwierigen Saison aus der Liga.

Für den FC Remscheid wurde das vorerst letzte Landesliga-Spiel zu einem bitteren Abend. Bei der DJK Gnadental setzte es eine deutliche 1:8-Niederlage, nachdem die Gastgeber die Partie früh in ihre Richtung gelenkt hatten. Nach dem Führungstor in der 18. Minute legte Gnadental schnell nach. Anas Lambrabti erhöhte auf 2:0 (24.), ehe Carl Mergenthal kurz vor der Pause das 3:0 erzielte (38.). Noch vor dem Seitenwechsel schraubte Lambrabti das Ergebnis sogar auf 4:0 (40.). Auch nach der Pause ließ die DJK nicht nach. Lambrabti vollendete seinen Dreierpack mit dem 5:0 (65.), ehe Malte Hauenstein nur zwei Minuten später das 6:0 folgen ließ. Stephan Wanneck erhöhte auf 7:0 (71.), bevor die Gäste wenigstens noch zum Ehrentreffer kamen (73.). Für die DJK Gnadental bedeutet der Erfolg einen Sprung auf 46 Punkte und Rang sieben - ein Platz in der Top ten ist zum Abschluss garantiert, damit darf der Aufsteiger zufreiden sein. Der FC Remscheid bleibt bei 27 Punkten und beendet seine Zeit in der Landesliga mit einer schweren Niederlage.

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath 2:3

So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen 4:2

So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln 2:1

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath 0:2

So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born 4:1

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf 4:0

So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental 3:3

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath 2:2



34. Spieltag

Mi., 03.06.26 19:15 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II

Mi., 03.06.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid

So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft

So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern

So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen

So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03