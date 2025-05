Landesliga 1: VfL Jüchen und FC Kosova live bei FuPa.tv und im Stream

Dabei befinden sich die Jüchener vier Spieltage vor dem Saisonende in der eindeutig besten Position. Als Spitzenreiter hat das Team von Trainer Daniel Klinger am vorigen Wochenende zwar nicht gewonnen, den Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Kosova aber dennoch auf vier Zähler ausgebaut. Da versteht es sich von selbst, dass ein Sieg im Derby am Donnerstagabend daheim gegen den Lokalrivalen SC Kapellen ein großer Schritt in Richtung Oberliga wäre. Doch die Gäste von Trainer Lennart Ingmann, denen selbst mit dem Blick nach unten nicht mehr viel passieren kann, könnten ihren Blick nun also darauf richten, dem örtlichen Mitbewerber in die Suppe zu spucken.