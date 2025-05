Landesliga 1: Steigt die Holzheimer SG doch noch auf?

Wird die Holzheimer SG doch noch der lachende Dritte im Aufstiegsrennen der Landesliga, Gruppe 1? Aktuell sieht es ein wenig so aus, also könne das, was der Verein selbst nicht mehr wirklich für möglich gehalten hatte, dennoch wahr werden können. Vier Spiele haben die mit Chancen auf die beiden Aufstiegsplätze ausgestatteten Teams jeweils noch zu absolvieren, und die Holzheimer sind als Dritter nach dem 5:0-Sieg gegen den SSV Bergisch Born, der in der Vorwoche noch den FC Kosova gedemütigt hatte, wieder voll im Rennen.