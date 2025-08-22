Landesliga 1: So läuft der Spieltag

Darf der TSV Solingen auch im Derby jubeln? – Foto: Sven Conor

Der 2. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, geht direkt spannend weiter, weil der SC Union Nettetal im Absteiger-Duell auf den TVD Velbert trifft. Nach der TuRU-Pleite geht es für den FC Kosova Düsseldorf im Topspiel beim FC Remscheid weiter. Außerdem verspricht das Derby zwischen den beiden Aufsteigern 1. SpVg Solingen-Wald 03 und TSV Solingen Spannung.

Jetzt reinhören: FuPalaver überall, wo es Podcasts gibt "FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten: