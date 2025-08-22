 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Darf der TSV Solingen auch im Derby jubeln?
Darf der TSV Solingen auch im Derby jubeln? – Foto: Sven Conor

Landesliga 1: So läuft der Spieltag

Landesliga Niederrhein 1: Der FC Kosova Düsseldorf muss sich direkt im nächsten Topspiel behaupten. Aufsteiger-Derby zwischen der 1. SpVg Solingen-Wald 03 und dem TSV Solingen.

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Der 2. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, geht direkt spannend weiter, weil der SC Union Nettetal im Absteiger-Duell auf den TVD Velbert trifft. Nach der TuRU-Pleite geht es für den FC Kosova Düsseldorf im Topspiel beim FC Remscheid weiter. Außerdem verspricht das Derby zwischen den beiden Aufsteigern 1. SpVg Solingen-Wald 03 und TSV Solingen Spannung.

Heute, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30

Gestern, 16:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30

Gestern, 16:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
0
2

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:00

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Mi., 27.08.25 19:45 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Kapellen-Erft
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr DJK Gnadental - SG Unterrath
So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DV Solingen
So., 31.08.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Remscheid
So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Solingen - Victoria Mennrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TuRU Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 31.08.25 15:30 Uhr TVD Velbert - VSF Amern
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Velbert

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr Victoria Mennrath - DJK Gnadental
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SSV Bergisch Born
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - FC Kosova Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - ASV Einigkeit Süchteln
So., 07.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - VfB 03 Hilden II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - TVD Velbert

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

