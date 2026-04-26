Landesliga 1 live: Wird Solingen Meister? Was passiert im Keller?

Spieltag 29 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: DV Solingen verpasst nach früher Führung einen wichtigen Sieg im Verfolgerfeld, während VSF Amern Moral zeigt und sich nach Rückstand zurückmeldet.
DV Solingen legte gegen VSF Amern einen Start nach Maß hin und schien früh auf Kurs zu sein, doch am Ende musste sich die Mannschaft mit einem Remis begnügen, das im engen Rennen um die oberen Plätze zu wenig sein könnte. Bereits in der Anfangsphase brachte Salim El Fahmi die Gastgeber in Führung (6.), ehe Furkan Sagman nachlegte und auf 2:0 erhöhte (20.). Damit verschaffte sich Solingen eine komfortable Ausgangslage, die angesichts der Tabellensituation besonders wertvoll gewesen wäre, da der Rückstand auf Rang zwei hätte verkürzt werden können.
Nach dem Seitenwechsel kam jedoch Bewegung in die Partie. Luca Dorsch verkürzte für Amern (51.) und leitete damit die Aufholjagd ein, die nur wenige Minuten später ihren Fortgang fand, als Selman Sevinc per Foulelfmeter zum 2:2 traf (54.). Innerhalb kurzer Zeit war der Vorsprung der Hausherren damit aufgebraucht.
In der Folge blieb es beim Unentschieden, das für beide Teams unterschiedliche Auswirkungen hat. Solingen bleibt im oberen Drittel, verpasst es aber, näher an den SC Kapellen-Erft heranzurücken. Amern hingegen festigt mit dem Punktgewinn seine Position im Mittelfeld und hält Abstand zu den unteren Tabellenregionen.
30. Spieltag
Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born
So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental
So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath