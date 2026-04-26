Landesliga 1 live: Wird Solingen Meister? Was passiert im Keller?

DV Solingen legte gegen VSF Amern einen Start nach Maß hin und schien früh auf Kurs zu sein, doch am Ende musste sich die Mannschaft mit einem Remis begnügen, das im engen Rennen um die oberen Plätze zu wenig sein könnte. Bereits in der Anfangsphase brachte Salim El Fahmi die Gastgeber in Führung (6.), ehe Furkan Sagman nachlegte und auf 2:0 erhöhte (20.). Damit verschaffte sich Solingen eine komfortable Ausgangslage, die angesichts der Tabellensituation besonders wertvoll gewesen wäre, da der Rückstand auf Rang zwei hätte verkürzt werden können.

Nach dem Seitenwechsel kam jedoch Bewegung in die Partie. Luca Dorsch verkürzte für Amern (51.) und leitete damit die Aufholjagd ein, die nur wenige Minuten später ihren Fortgang fand, als Selman Sevinc per Foulelfmeter zum 2:2 traf (54.). Innerhalb kurzer Zeit war der Vorsprung der Hausherren damit aufgebraucht.