 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Landesliga 1 live: Wird Solingen Meister? Was passiert im Keller?

DV Solingen und VSF Amern trennen sich 2:2, obwohl Salim El Fahmi und Furkan Sagman früh treffen: Luca Dorsch und Selman Sevinc sichern Amern einen Punkt im Tabellenmittelfeld.

von André Nückel · Heute, 12:46 Uhr · 0 Leser
DV Solingen hat derzeit nicht die beste Saisonphase.
DV Solingen hat derzeit nicht die beste Saisonphase. – Foto: Stephan Horn

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 29 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: DV Solingen verpasst nach früher Führung einen wichtigen Sieg im Verfolgerfeld, während VSF Amern Moral zeigt und sich nach Rückstand zurückmeldet.

>>> So wird Solingen 03 am Sonntag Meister

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

________________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Gestern, 16:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
2
2
Abpfiff

DV Solingen legte gegen VSF Amern einen Start nach Maß hin und schien früh auf Kurs zu sein, doch am Ende musste sich die Mannschaft mit einem Remis begnügen, das im engen Rennen um die oberen Plätze zu wenig sein könnte. Bereits in der Anfangsphase brachte Salim El Fahmi die Gastgeber in Führung (6.), ehe Furkan Sagman nachlegte und auf 2:0 erhöhte (20.). Damit verschaffte sich Solingen eine komfortable Ausgangslage, die angesichts der Tabellensituation besonders wertvoll gewesen wäre, da der Rückstand auf Rang zwei hätte verkürzt werden können.

Nach dem Seitenwechsel kam jedoch Bewegung in die Partie. Luca Dorsch verkürzte für Amern (51.) und leitete damit die Aufholjagd ein, die nur wenige Minuten später ihren Fortgang fand, als Selman Sevinc per Foulelfmeter zum 2:2 traf (54.). Innerhalb kurzer Zeit war der Vorsprung der Hausherren damit aufgebraucht.

In der Folge blieb es beim Unentschieden, das für beide Teams unterschiedliche Auswirkungen hat. Solingen bleibt im oberen Drittel, verpasst es aber, näher an den SC Kapellen-Erft heranzurücken. Amern hingegen festigt mit dem Punktgewinn seine Position im Mittelfeld und hält Abstand zu den unteren Tabellenregionen.

Heute, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live
Spieltext TuRU 80 - Nettetal

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30
Spieltext TSV Solingen - FC Remscheid

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live
Spieltext SSV Born - ASV Süchteln

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:00
Spieltext FC Wülfrath - FC Kosova

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30
Spieltext Solingen 03 - Gnadental

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:00
Spieltext SC Velbert - Mennrath

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live
Spieltext SC Kapellen - SG Unterrath

____

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SG Unterrath
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - ASV Einigkeit Süchteln
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - VSF Amern
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SSV Bergisch Born
So., 10.05.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Union Nettetal
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Kosova Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - DJK Gnadental
So., 10.05.26 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!