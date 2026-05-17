 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Landesliga 1 live: Steigt TuRU Düsseldorf heute ab?

Landesliga 1: Der ASV Einigkeit Süchteln schlägt Meister 1. Spvg. Solingen Wald 03 deutlich mit 4:1, rückt auf Rang zwei vor und setzt mit einem klaren Heimsieg ein sportliches Ausrufezeichen.

von André Nückel · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser
TuRU muss siegen.
TuRU muss siegen. – Foto: Andreas Bornewasser

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Landesliga 1
SC Kapellen
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FC Remscheid

Spieltag 32 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 kassierte nach dem bereits feststehenden Aufstieg eine deutliche Niederlage beim ASV Einigkeit Süchteln. Vor allem Bora Nurettin Kat und Leonit Popova brachten den Meister früh ins Wanken

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

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Fr., 15.05.2026, 20:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
4
1
Abpfiff

Der ASV Einigkeit Süchteln hat dem frischgebackenen Meister 1. Spvg Solingen Wald 03 eine überraschend klare 1:4-Niederlage beigebracht und damit ein starkes Signal im Rennen um Platz zwei gesetzt. Bereits nach acht Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Bora Nurettin Kat nutzte die erste größere Möglichkeit eiskalt aus und brachte Süchteln früh auf Kurs. Nach einer halben Stunde erhöhte schließlich Leonit Popova auf 2:0, ehe Kat kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer des Tages bereits für eine Vorentscheidung sorgte.

Auch nach dem Seitenwechsel fand der Meister nicht den gewohnten Zugriff. Zwar brachte Trainer Daniele Varveri bereits zur Pause frische Kräfte, doch die Gastgeber blieben dominant. In der 63. Minute erhöhte Finn Theißen sogar auf 4:0, nachdem Süchteln die Räume im Umschaltspiel konsequent nutzte. Erst in der Nachspielzeit gelang Wald durch einen Foulelfmeter von Enes Topal noch Ergebniskosmetik.

Für Süchteln war der Sieg enorm wichtig. Durch die drei Punkte verkürzt die Mannschaft den Rückstand auf den zweiten Platz auf nur noch einen Zähler und hält den Druck auf den SC Kapellen-Erft im Rennen um die Vizemeisterschaft hoch Wald bleibt trotz der deutlichen Niederlage souveräner Tabellenführer und Meister. Eine Pleite, die angesichts der Feierlichkeiten sicherlich zu verschmerzen ist.

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:00
Spieltext FC Wülfrath - TSV Solingen

Heute, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:00
Spieltext VSF Amern - Nettetal

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30live
Spieltext SG Unterrath - FC Remscheid

Heute, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live
Spieltext Mennrath - TuRU 80

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30
Spieltext Gnadental - DV Solingen

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30
Spieltext FC Kosova - SC Velbert

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30
Spieltext SSV Born - VfB Hilden II

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - 1. FC Wülfrath
So., 31.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TSV Solingen
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Velbert - ASV Einigkeit Süchteln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Remscheid - Victoria Mennrath
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Kosova Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SG Unterrath

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Kapellen-Erft
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Unterrath - VSF Amern
So., 07.06.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Union Nettetal
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - FC Remscheid
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DV Solingen
So., 07.06.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Velbert
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Solingen - VfB 03 Hilden II

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