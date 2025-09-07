 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Archivfoto: Erstes Meisterschaftsspiel seit 2018 zwischen Süchteln und Nettetal.
Archivfoto: Erstes Meisterschaftsspiel seit 2018 zwischen Süchteln und Nettetal. – Foto: Heiko van der Velden

Landesliga 1 live: Spannung am Sonntag - alle Spiele live

Landesliga Niederrhein 1: Beim FC Remscheid, der auf Bergisch Born trifft, und SC Union Nettetal, der ASV Einigkeit Süchteln empfängt, stehen Derbys an.

Landesliga Niederrhein 1: Beim FC Remscheid, der auf Bergisch Born trifft, und SC Union Nettetal, der ASV Einigkeit Süchteln empfängt, stehen Derbys an. Das bringt der 4. Spieltag.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1
3
Abpfiff
+Video
Spieltext Mennrath - Gnadental

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
3
1
Abpfiff
Spieltext TuRU 80 - FC Wülfrath

Heute, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30live
Spieltext VSF Amern - FC Kosova

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30
Spieltext Nettetal - ASV Süchteln

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:00live
Spieltext FC Remscheid - SSV Born

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:30
Spieltext DV Solingen - VfB Hilden II

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30
Spieltext SC Kapellen - Solingen 03

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:00
Spieltext SC Velbert - TSV Solingen

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
15:30live
Spieltext SG Unterrath - TVD Velbert

____

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Remscheid
So., 14.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VSF Amern
So., 14.09.25 15:00 Uhr TVD Velbert - Victoria Mennrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Kapellen-Erft
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK Gnadental
So., 14.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Union Nettetal
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SG Unterrath
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DV Solingen

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II
So., 21.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - SSV Bergisch Born
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Wülfrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Solingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TVD Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Einigkeit Süchteln

