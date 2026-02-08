Landesliga 1 live: So laufen die Spiele am Sonntag Landesliga: Victoria Mennrath hat am Freitag den Spieltag gegen die SG Unterrath eröffnet - und wie! SC Velbert holt nach Rückstand einen Sieg durch Naoufal El Hamdani. Am Sonntag steigen spannende Spiele beim FC Kosova Düsseldorf und dem TSV Solingen. von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Kantersieg am Freitag: Victoria Mennrath zerlegt die SG Unterrath. – Foto: Sascha Hohnen

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, Spieltag 19: Victoria Mennrath feierte am Freitagabend einen Kantersieg gegen die SG Unterrath! Am Samstag legte der SC Velbert dank Naoufal El Hamdani nach, am Sonntag steigen spannende Duelle beim FC Kosova Düsseldorf und TSV Solingen.

________________ Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle! Mennrath spielt Unterrath vor der Pause schwindelig