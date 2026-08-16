Landesliga 1 live: So laufen die Sonntagsspiele

1. Spieltag in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der Mülheimer FC 97 hat seinen Saisonauftakt in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 erfolgreich gestaltet. Gegen Aufsteiger Duisburger FV 08 sorgten Jesse Modebelu Okoye und Cavit Seyit Tükel für einen 2:0-Erfolg. Am Sonntag stehen die restlichen Partien an.
Für den Mülheimer FC begann die Partie nach Wunsch. Jesse Modebelu Okoye erzielte bereits in der 14. Minute das 1:0 und brachte die Mannschaft von Trainer Ömer Özmen früh in Führung. Für den Aufsteiger aus Duisburg bedeutete das, dass er bereits in der Anfangsphase einem Rückstand hinterherlaufen musste. Noch vor der Pause war Özmen zudem zu einem frühen Wechsel gezwungen: Chukwu Ifeanyi ersetzte Essowavana Gbegouni in der 26. Minute.
Der Duisburger FV reagierte zur Pause und brachte Miche-Joel Makomé-Mabouba für Kakeru Akasaka. Eine Wende blieb allerdings aus. Stattdessen erhöhte Cavit Seyit Tükel in der 57. Minute auf 2:0 - und dabei blieb es auch. Damit setzt sich Mülheim nach dem ersten eigenen Saisonspiel zunächst im oberen Bereich der noch wenig aussagekräftigen Tabelle fest. Der DFV wird ab kommener Woche versuchen, erstmals zu punkten - und damit auch zu treffen.
Die Aufsteiger Rheinland Hamborn und Arminia Klosterhardt sind mit starken Siegen am Freitagabend gestartet - mehr hier!
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - Sportfreunde Neuwerk
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Mülheimer FC 97
So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede
So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort
3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch