 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Landesliga 1 live: So laufen die Sonntagsspiele

Landesliga: Der Mülheimer FC 97 startet mit einem 2:0 gegen Aufsteiger Duisburger FV und reiht sich hinter Rheinland Hamborn und DJK Arminia Klosterhardt in die Spitzengruppe ein.

von André Nückel · Heute, 09:38 Uhr · 0 Leser
Arminia Klosterhardt startet mit einem Sieg in Bottrop.
Arminia Klosterhardt startet mit einem Sieg in Bottrop. – Foto: Michael Gorke

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Mennrath

1. Spieltag in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der Mülheimer FC 97 hat seinen Saisonauftakt in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 erfolgreich gestaltet. Gegen Aufsteiger Duisburger FV 08 sorgten Jesse Modebelu Okoye und Cavit Seyit Tükel für einen 2:0-Erfolg. Am Sonntag stehen die restlichen Partien an.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Gestern, 19:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
2
0
+Video

Für den Mülheimer FC begann die Partie nach Wunsch. Jesse Modebelu Okoye erzielte bereits in der 14. Minute das 1:0 und brachte die Mannschaft von Trainer Ömer Özmen früh in Führung. Für den Aufsteiger aus Duisburg bedeutete das, dass er bereits in der Anfangsphase einem Rückstand hinterherlaufen musste. Noch vor der Pause war Özmen zudem zu einem frühen Wechsel gezwungen: Chukwu Ifeanyi ersetzte Essowavana Gbegouni in der 26. Minute.

Der Duisburger FV reagierte zur Pause und brachte Miche-Joel Makomé-Mabouba für Kakeru Akasaka. Eine Wende blieb allerdings aus. Stattdessen erhöhte Cavit Seyit Tükel in der 57. Minute auf 2:0 - und dabei blieb es auch. Damit setzt sich Mülheim nach dem ersten eigenen Saisonspiel zunächst im oberen Bereich der noch wenig aussagekräftigen Tabelle fest. Der DFV wird ab kommener Woche versuchen, erstmals zu punkten - und damit auch zu treffen.

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:00
Spieltext FC Lintfort - ASV Süchteln

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:00
Spieltext SF Neuwerk - VSF Amern

Heute, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:15
Spieltext Biemenhorst - Mennrath

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00live
Spieltext VfL Rhede - 1. FC Kleve

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00live
Spieltext SV Budberg - VfB Speldorf

Heute, 17:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
17:00live
Spieltext VfB Homberg - Nettetal

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
5
0
Abpfiff

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
2

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - Sportfreunde Neuwerk
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Mülheimer FC 97
So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede
So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch

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