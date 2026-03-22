Landesliga 1 live: So läuft der Sonntag - Ticker und Resultate

Spieltag 24 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der ASV Einigkeit Süchteln festigt mit einem späten Auswärtssieg seine Position in der oberen Tabellenhälfte und verkürzt den Abstand nach vorne, während TuRU Düsseldorf mit einem klaren Erfolg wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelt. Für SC Velbert hingegen wird die Situation nach der Niederlage zunehmend schwieriger.
Der ASV Einigkeit Süchteln gewann bei Victoria Mennrath knapp mit 1:0 und kommt damit auf 41 Punkte, womit die Mannschaft Rang vier festigt. In einer lange offenen Begegnung blieb es zunächst ohne Treffer, ehe die Entscheidung erst in der Schlussphase fiel. Lennart Mehler erzielte in der 86. Minute das Tor des Tages. Mennrath bleibt nach der Niederlage bei 27 Punkten und rangiert weiterhin im unteren Mittelfeld der Tabelle.
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - DJK Gnadental
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr TSV Solingen - DV Solingen
So., 29.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - VSF Amern
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - FC Remscheid
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Unterrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Union Nettetal
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TuRU Düsseldorf
So., 29.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Victoria Mennrath
26. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - TSV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. FC Wülfrath
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - SSV Bergisch Born
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - DV Solingen
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Remscheid - SC Kapellen-Erft
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SC Velbert
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VSF Amern - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SG Unterrath - VfB 03 Hilden II