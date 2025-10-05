 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Remis zwischen Kapellen und TuRU.
Remis zwischen Kapellen und TuRU. – Foto: Udo Waffenschmidt

Landesliga 1 live: So läuft der Sonntag!

Landesliga Niederrhein 1: TuRU Düsseldorf und der SC Kapellen-Erft verpassen den Sprung in die Top fünf, am Sonntag empfängt der SC Union Nettetal den starken Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald 03.

Spieltag 8 in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1! TuRU Düsseldorf und der SC Kapellen-Erft verpassen den Sprung in die Top fünf, sonntags geht es unter anderem mit Union Nettetal gegen Solingen-Wald weiter.

________________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1
1
Weil Nils Mäker in der 80. Minute nur vier Zeigerumdrehungen nach der Führung von TuRU Düsseldorf durchn Mohamed Darwish (76.) den 1:1-Endstand aus Sicht des SC Kapellen-Erft markierte, treten beide Klubs auf der Stelle. TuRU hätte mit den punktgleichen Klubs auf Rang zwei gleichziehen können, für Kapellen war Platz fünf möglich.

TuRU Düsseldorf – SC Kapellen-Erft 1:1
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Joshua Sumbunu, Nico Wehner, Emirhan Bülbül, Frederik Brünen, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (62. Macaulay Onyedikachi Nwulu), Diyar Turan (72. Selcuk Yavuz) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert, Thomas Lavia, Simon Sasse, Luis Giesen (80. Kazuki Hayashi), Bryan Schomann, Alexander Fuchs (77. Leo Stegner), Leonard Lekaj, Hiroya Suguro (90. Luca Tim Jerz), Nils Mäker, Janis Waffenschmidt (85. Tim Effertz) - Trainer: Lennart Ingmann
Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Mohamed Darwish (76.), 1:1 Nils Mäker (80.)

Heute, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
0
0
Spieltext VSF Amern - VfB Hilden II

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
0
0
Spieltext Nettetal - Solingen 03

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
1
2
Abpfiff
Spieltext FC Remscheid - SC Velbert

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
1
2
Spieltext DV Solingen - TSV Solingen

Heute, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
1
2
Abpfiff
Spieltext TVD Velbert - FC Kosova

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
2
1
Spieltext Gnadental - ASV Süchteln

Heute, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
2
1
+Video
Spieltext Mennrath - SSV Born

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
0
2
Spieltext SG Unterrath - FC Wülfrath

____

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Sa., 11.10.25 18:00 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Gnadental
So., 12.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Unterrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Victoria Mennrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TVD Velbert
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Union Nettetal
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Remscheid
So., 12.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VSF Amern

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - VfB 03 Hilden II
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - DV Solingen
So., 19.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SSV Bergisch Born
So., 19.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - SC Velbert
So., 19.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SC Kapellen-Erft
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - TSV Solingen
So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Wülfrath
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

