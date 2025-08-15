Landesliga 1 live: Kosova gegen TuRU, Union Nettetal in Gnadental

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der 1. Spieltag startet mit dem Derby zwischen dem FC Kosova Düsseldorf und TuRU Düsseldorf, zudem muss Absteiger Union Nettetal zur DJK Gnadental. Topspiel-Charakter hat die Paarung zwischen dem ASV Einigkeit Süchteln und DV Solingen. Das erste Spiel gehört allerdings Aufsteiger TSV Solingen am Samstag gegen die SG Unterrath.

"FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:

Morgen, 16:00 Uhr TSV Solingen TSV Solingen SG Unterrath SG Unterrath 16:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln DV Solingen DV Solingen 15:00

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:30

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr TVD Velbert TVD Velbert FC Remscheid FC Remscheid 15:30

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental SC Union Nettetal Nettetal 15:30

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath VSF Amern VSF Amern 15:30

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Union Nettetal - TVD Velbert

Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. FC Wülfrath

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Remscheid - FC Kosova Düsseldorf

So., 24.08.25 15:00 Uhr SC Velbert - VfB 03 Hilden II

So., 24.08.25 15:30 Uhr VSF Amern - DJK Gnadental

So., 24.08.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln

So., 24.08.25 15:30 Uhr DV Solingen - SSV Bergisch Born

So., 24.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TSV Solingen

So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Unterrath - Victoria Mennrath



3. Spieltag

Mi., 27.08.25 19:45 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Kapellen-Erft

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr DJK Gnadental - SG Unterrath

So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DV Solingen

So., 31.08.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Remscheid

So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Solingen - Victoria Mennrath

So., 31.08.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TuRU Düsseldorf

So., 31.08.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Union Nettetal

So., 31.08.25 15:30 Uhr TVD Velbert - VSF Amern

So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Velbert