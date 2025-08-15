 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Greifen Solingen und Süchteln wieder an?
Greifen Solingen und Süchteln wieder an? – Foto: Markus Verwimp

Landesliga 1 live: Kosova gegen TuRU, Union Nettetal in Gnadental

Landesliga Niederrhein 1: Der 1. Spieltag startet mit dem Derby zwischen dem FC Kosova Düsseldorf und TuRU Düsseldorf, zudem muss Absteiger Union Nettetal zur DJK Gnadental. Topspiel-Charakter hat die Paarung zwischen dem ASV Einigkeit Süchteln und DV Solingen.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der 1. Spieltag startet mit dem Derby zwischen dem FC Kosova Düsseldorf und TuRU Düsseldorf, zudem muss Absteiger Union Nettetal zur DJK Gnadental. Topspiel-Charakter hat die Paarung zwischen dem ASV Einigkeit Süchteln und DV Solingen. Das erste Spiel gehört allerdings Aufsteiger TSV Solingen am Samstag gegen die SG Unterrath.

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
16:00live

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:00

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00live

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30live

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
13:00

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Union Nettetal - TVD Velbert
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. FC Wülfrath
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Remscheid - FC Kosova Düsseldorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr SC Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 24.08.25 15:30 Uhr VSF Amern - DJK Gnadental
So., 24.08.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 24.08.25 15:30 Uhr DV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 24.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TSV Solingen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Unterrath - Victoria Mennrath

3. Spieltag
Mi., 27.08.25 19:45 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Kapellen-Erft
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr DJK Gnadental - SG Unterrath
So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DV Solingen
So., 31.08.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Remscheid
So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Solingen - Victoria Mennrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TuRU Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 31.08.25 15:30 Uhr TVD Velbert - VSF Amern
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Velbert

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

