Landesliga 1 live: Kosova gegen TuRU, Union Nettetal in Gnadental

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Der 1. Spieltag startet mit dem Derby zwischen dem FC Kosova Düsseldorf und TuRU Düsseldorf, zudem muss Absteiger Union Nettetal zur DJK Gnadental. Topspiel-Charakter hat die Paarung zwischen dem ASV Einigkeit Süchteln und DV Solingen. Das erste Spiel gehört allerdings Aufsteiger TSV Solingen am Samstag gegen die SG Unterrath.
2. Spieltag
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Union Nettetal - TVD Velbert
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. FC Wülfrath
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Remscheid - FC Kosova Düsseldorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr SC Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 24.08.25 15:30 Uhr VSF Amern - DJK Gnadental
So., 24.08.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - ASV Einigkeit Süchteln
So., 24.08.25 15:30 Uhr DV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 24.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TSV Solingen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Unterrath - Victoria Mennrath
3. Spieltag
Mi., 27.08.25 19:45 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Kapellen-Erft
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr DJK Gnadental - SG Unterrath
So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DV Solingen
So., 31.08.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Remscheid
So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Solingen - Victoria Mennrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TuRU Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 31.08.25 15:30 Uhr TVD Velbert - VSF Amern
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Velbert