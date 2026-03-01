 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Landesliga 1 live: Kellerduelle in Wülfrath und Born

Landesliga 1: Der SC Kapellen-Erft gastiert zum Topspiel bei der 1. Spvg Solingen-Wald, im Tabellenkeller geht es für den FC Remscheid zu Bergisch Born. Am Freitag duellieren sich die DJK Gnadental und Victoria Mennrath.

von André Nückel · Heute, 10:19 Uhr · 0 Leser
Die DJK durfte jubeln.
Die DJK durfte jubeln. – Foto: Michael Jäger

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Spieltag 21 in der Landesliga Niederrhein: Topspiel in Solingen! Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald empfängt den SC Kapellen-Erft, der das Titelrennen nochmal spannend machen möchte. Außerdem geht es im Keller zur Sache: Der FC Remscheid gastiert bei Bergisch Born zum Keller-Derby.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

________________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
2
2
Abpfiff

Für Victoria Mennrath reichte es am Ende nur zu einem Punkt bei der DJK Gnadental, obwohl die Gladbacher lange geführt hatten. Die Führung von Erjon Duriqi (27.) baute Oliver Krüppel nach 69 Minuten aus, und die Zeichen standen gegen den Aufsteiger bereits auf Sieg. Doch die Gnadentaler schlugen noch einmal zurück: Zunächst verkürzte Malte Hauenstein fünf Minuten vor dem Abpfiff, dann rettete Marinus Sebastian Dassen in der Nachspielzeit mit seinem ersten Treffer tatsächlich noch den Punkt. Vom Spielverlauf her fühlte sich dieses Remis für Gnadental sicherlich wie ein Sieg an, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze wächst auf fünf Punkte.

DJK Gnadental – Victoria Mennrath 2:2
DJK Gnadental: Nico Bayer, Fatih Ferhat Sakar, Tolga Erginer, Felix Dannenberg, Oluremi Martins Williams, Necirwan Khalil Mohammad, Carl Mergenthal, Malte Hauenstein, Nico Kaufmann, Marco Lüttgen, Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Konstantin Xenidis, Maurice Passage, Noah Kubawitz, Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly, Erjon Duriqi, Miguel Werner, Paul Trützschler, Johannes Minkiti, Isa Özel - Trainer: Marc Trostel
Schiedsrichter: Yasin Iletmis
Tore: 0:1 Erjon Duriqi (27.), 0:2 Oliver Krüppel (69.), 1:2 Malte Hauenstein (85.), 2:2 Marinus Sebastian Dassen (90.)

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30live
Spieltext FC Kosova - VSF Amern

Heute, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - Nettetal

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30live
Spieltext SSV Born - FC Remscheid

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:00live
Spieltext FC Wülfrath - TuRU 80

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
13:00live
Spieltext VfB Hilden II - DV Solingen

Heute, 14:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
14:00
Spieltext TSV Solingen - SC Velbert

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30live
Spieltext Solingen 03 - SC Kapellen

____

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert
So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Union Nettetal
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - DV Solingen
So., 15.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SG Unterrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VSF Amern
So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TuRU Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Kapellen-Erft
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Victoria Mennrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!