Landesliga 1 live: Holt Jüchen den Titel? Doppel-Abstieg?

Durch einen 4:0-Erfolg bei TuRU Düsseldorf hofft der VfR Krefeld-Fischeln weiter auf den Klassenerhalt! Zwar haben die Krefelder nur noch eine Partie, sollte es aber Schützenhilfe geben, wäre der Klassenerhalt immer noch möglich.

TuRU Düsseldorf – VfR Krefeld-Fischeln 0:4

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Yeon-woong Jung, Amin Saouti (67. Selcuk Yavuz), Emirhan Bülbül (38. Yannick Wollert), Tsikwo Mankefor, Cihan Caliskan, Sahin Ayas (72. Melfraxave Chuisse), Melva Luzalunga (78. Anel Peco), Diyar Turan - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

VfR Krefeld-Fischeln: Timon Huybreghs, Florian Leisten (83. Leonidas Theodoros Altstaedten), Hope Noruwa Ogansuyi, Marc Jean Lacroix, Patrick Pasthy, Jasin Saiti, Fynn Ziemes (73. Abdulhadi Alamad), Andoni Sanchez Valverde Erice, Eron Saraci (80. Simon Nicklas Brocker), Mats Platen, Niklas Geraets - Trainer: Josef Cherfi

Schiedsrichter: Richard Barkoczi (Duisburg) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Eron Saraci (38.), 0:2 Eron Saraci (60.), 0:3 Florian Leisten (71.), 0:4 Niklas Geraets (77.)

Die Holzheimer SG verliert daheim mit 3:4 gegen den FC Kosova Düsseldorf, der damit im Rennen um die Oberliga vorgelegt hat - mehr hier! Holzheimer SG – FC Kosova Düsseldorf 3:4

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Tom Meurer, Fawad Mirzada (67. Amin Azdouffal), Maurice Pluntke, Abdelkarim Afkir (67. Justin Schiffer), Joel Aschenbroich, Dennis Höfling (46. Oguz Ayan), Maik Odenthal, Aram Abdelkarim (76. Baran Bal), Emre-Ilhan Caraj (46. Paul Wolf) - Trainer: Jesco Neumann

FC Kosova Düsseldorf: Robert Marabian, Bujar Idrizi (85. Besim Fazlija), Arton Tolaj, Taira Tomita, Daniel Pfaffenroth, Astrit Hyseni, Lejs Zenuni (67. Liridon Salihu), Oscar James Callan (90. Ermir Sadrija), Mohamed Karma (76. Leonard Lekaj), Khalid Al-Bazaz, Maximilian Stellmach (56. Fatlum Ahmeti) - Trainer: Shiqeri Alili

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 1232

Tore: 0:1 Arton Tolaj (20.), 0:2 Maximilian Stellmach (22.), 0:3 Maximilian Stellmach (52.), 0:4 Astrit Hyseni (63.), 1:4 Justin Schiffer (74.), 2:4 Justin Schiffer (90.+1), 3:4 Oguz Ayan (90.+3)

Gelb-Rot: Naser Ilazi (53./FC Kosova Düsseldorf/Kommentar zum Schiedsrichter, dabei saß er auf der Bank.)

Besondere Vorkommnisse: Maurice Pluntke (Holzheimer SG) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (80.).

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRU Düsseldorf

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Cronenberger SC - SC Velbert

So., 25.05.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid

So., 25.05.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SG Unterrath

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern

So., 25.05.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - ASV Einigkeit Süchteln

So., 25.05.25 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Kapellen-Erft



34. Spieltag

So., 01.06.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 01.06.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfR Krefeld-Fischeln

So., 01.06.25 15:30 Uhr VSF Amern - Holzheimer SG

So., 01.06.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - Cronenberger SC

So., 01.06.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born

So., 01.06.25 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen