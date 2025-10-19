 2025-10-15T11:43:40.576Z

Mennrath bleibt eine Überraschung.
Mennrath bleibt eine Überraschung. – Foto: Sascha Hohnen

Landesliga 1 live: Das sind die Ergebnisse des Sonntags!

Landesliga Niederrhein 1: Am Freitag trifft der Tabellenzweite Victoria Mennrath auf den Vorletzten, den VfB Hilden II. Der SC Union Nettetal hat auf dem Papier leicht die Nase gegen den SC Kapellen-Erft vorn.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Am Freitag trifft der Tabellenzweite Victoria Mennrath auf den Vorletzten, den VfB Hilden II. Der SC Union Nettetal hat auf dem Papier leicht die Nase gegen den SC Kapellen-Erft vorn. So läuft Spieltag 10:

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
2
3
Abpfiff
+Video
In einer turbulenten Partie unterlag Victoria Mennrath dem VfB 03 Hilden II mit 2:3. Nach der frühen Führung durch Philipp Preckel (9.) sah der Torschütze nur vier Minuten später die Rote Karte (13.). Hilden nutzte die Überzahl eiskalt: Marvin Michell Theis traf doppelt (18., 32.) und Tymoteusz Szymanski (38.) erhöhte auf 3:1. Nach dem Wechsel verkürzte Oliver Krüppel (56.), ehe Yavuz Erdogan (56.) ebenfalls mit Rot vom Platz musste. Die Hilden-Reserve brachte das 3:2 über die Zeit und feierte überraschend den ersten Erfolg der Saison.



Victoria Mennrath – VfB 03 Hilden II 2:3
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel, Jacob Küppers (75. Wadim Kuliew), Noah Kubawitz, Moussa Coulibaly (75. Miguel Werner), Erjon Duriqi (82. Vasiko Gogolidze), Oliver Krüppel (82. Nasser El Aboussi), Paul Szymanski, Paul Trützschler - spielender Co-Trainer: Maurice Passage - Co-Trainer: André Kreuels - Trainer: Marc Trostel
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Fabio Bachmann, Azad Sari, Tolga Ceylan, Josip Bilac, Abdelilah Zarok (77. Marijan Prskalo), Amine Feldaoui (83. Leander Boden), Marvin Michell Theis (65. Ali-Imran Coban), Tymoteusz Konrad Szymanski (89. Kadir Vatanel), Yusuke Okuda, Mohammed Monir Ayyad (78. Oleksii Karas) - Trainer: Koray Sakacali
Schiedsrichter: Felix Kastner - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Philipp Preckel (9.), 1:1 Marvin Michell Theis (18.), 1:2 Marvin Michell Theis (32.), 1:3 Tymoteusz Konrad Szymanski (38.), 2:3 Oliver Krüppel (56.)
Rot: Philipp Preckel (13./Victoria Mennrath/)
Rot: Yavuz Erdogan (56./VfB 03 Hilden II/)

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
0
1
Der SC Kapellen-Erft hat beim SC Union Nettetal einen späten 1:0-Auswärtssieg gefeiert. Vor 100 Zuschauern entschieden die Gäste die umkämpfte Begegnung erst in der Nachspielzeit, als Joker Leo Stegner (90.+3) das einzige Tor des Tages schoss. In der Folge flog beim SCU auch noch Pascal Schellhammer (90.+4) vom Platz. Damit erlebt Nettetal einen weiteren Rückschlag, während Kapellen auch nur noch drei Punkte Rückstand auf Platz eins hat. Solingen Wald spielt allerdings noch.

SC Union Nettetal – SC Kapellen-Erft 0:1
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Heise, Luka Drca, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum, Mats Platen (89. Tomi Alexandrov), Chisato Suda, Archil Ismail, Noel Gergorec (60. Leon Chuontu Tumbarinu), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Thomas Lavia, Efe Özen (76. Leonard Lekaj), Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Simon Sasse (57. Germanos Ioannidis), Luis Giesen (85. Jan Lukas Nosel), Alexander Fuchs (57. Kazuki Hayashi), Hiroya Suguro, Nils Mäker, Janis Waffenschmidt (69. Leo Stegner) - Trainer: Lennart Ingmann
Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Leo Stegner (90.+3)
Gelb-Rot: Pascal Schellhammer (90./SC Union Nettetal/)

Heute, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1
1
Abpfiff
Spieltext FC Remscheid - DV Solingen

Heute, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
1
2
Spieltext TuRU 80 - TSV Solingen

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
4
0
Spieltext FC Kosova - ASV Süchteln

Heute, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
0
7
Abpfiff
Spieltext TVD Velbert - SSV Born

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
0
4
Spieltext Gnadental - FC Wülfrath

Heute, 15:30 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
5
1
Spieltext VSF Amern - SC Velbert

Heute, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
1
2
Spieltext SG Unterrath - Solingen 03

____

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern
So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath

12. Spieltag
So., 02.11.25 14:15 Uhr FC Remscheid - TSV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr VSF Amern - DV Solingen
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SSV Bergisch Born
So., 02.11.25 15:00 Uhr TVD Velbert - VfB 03 Hilden II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - TuRU Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 02.11.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Velbert
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Unterrath - SC Kapellen-Erft

