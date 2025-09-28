 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Stürmt DV Solingen auf Platz 1?
Stürmt DV Solingen auf Platz 1? – Foto: E.Kaya_Photography

Landesliga 1 live: Bleibt Solingen Tabellenführer? Die Ticker

Landesliga Niederrhein 1: Am Freitag kann DV Solingen neuer Tabellenführer werden, allerdings ist das Auswärtsspiel beim SC Kapellen-Erft ein Spitzenspiel. Am Sonntag steigt ein Prestige-Duell bei Solingen-Wald gegen FC Remscheid, Spitzenreiter ASV Einigkeit Süchteln empfängt im Derby Victoria Mennrath.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Am Freitag kann DV Solingen neuer Tabellenführer werden, allerdings ist das Auswärtsspiel beim SC Kapellen-Erft ein Spitzenspiel. Am Sonntag steigt ein Prestige-Duell bei Solingen-Wald gegen FC Remscheid, Spitzenreiter ASV Einigkeit Süchteln empfängt im Derby Victoria Mennrath. So läuft Spieltag 7:

Update: Der DV Solingen hat am Freitag das Topspiel beim SC Kapellen-Erft gewonnen und Rang eis übernommen.

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
1
2
Der DV Solingen hat im Topspiel der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen und beim SC Kapellen-Erft mit 2:1 gewonnen. Damit übernahm die Mannschaft von Trainer Engin Kizilarslan vorerst die Tabellenführung, die der ASV Süchteln jedoch mit einem eigenen Sieg zurückerobern kann. Vor 185 Zuschauern begann Solingen druckvoll und ging bereits in der 7. Minute durch Salim El Fahmi in Führung. Kapellen hielt anschließend dagegen und glich kurz vor der Pause durch Alexander Fuchs (40.) aus. Direkt nach Wiederanpfiff sorgte Tuncay Muhammet Altuntas in der 50. Minute schon für den Endstand - und damit ein Zwischenergebnis, das Solingen mehr als nur zufrieden stellen dürfte. Kapellen hat nun sechs Punkte weniger als die neue Nummer eins.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
15:30
Spieltext TSV Solingen - TVD Velbert

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:00
Spieltext FC Wülfrath - VSF Amern

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live
Spieltext SSV Born - SG Unterrath

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30live
Spieltext FC Kosova - Gnadental

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:00live
Spieltext SC Velbert - TuRU 80

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30
Spieltext Solingen 03 - FC Remscheid

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
13:00live
Spieltext VfB Hilden II - Nettetal

Heute, 16:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
16:30live
Spieltext ASV Süchteln - Mennrath

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Velbert
So., 05.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kosova Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - VfB 03 Hilden II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 05.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Solingen
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - ASV Einigkeit Süchteln
So., 05.10.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. FC Wülfrath

9. Spieltag
Sa., 11.10.25 18:00 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Gnadental
So., 12.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Unterrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Victoria Mennrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TVD Velbert
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Union Nettetal
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kosova Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TuRU Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Remscheid
So., 12.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VSF Amern

