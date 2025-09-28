Landesliga 1 live: Bleibt Solingen Tabellenführer? Die Ticker

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: Am Freitag kann DV Solingen neuer Tabellenführer werden, allerdings ist das Auswärtsspiel beim SC Kapellen-Erft ein Spitzenspiel. Am Sonntag steigt ein Prestige-Duell bei Solingen-Wald gegen FC Remscheid, Spitzenreiter ASV Einigkeit Süchteln empfängt im Derby Victoria Mennrath. So läuft Spieltag 7:

Heute, 15:30 Uhr TSV Solingen TSV Solingen TVD Velbert TVD Velbert 15:30 PUSH

Heute, 15:30 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born SG Unterrath SG Unterrath 15:30 live PUSH

Heute, 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova DJK Gnadental Gnadental 15:30 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SC Velbert SC Velbert TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:00 live PUSH

Heute, 13:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden II SC Union Nettetal Nettetal 13:00 live PUSH

Heute, 16:30 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln Victoria Mennrath Mennrath 16:30 live PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

Der DV Solingen hat im Topspiel der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen und beim SC Kapellen-Erft mit 2:1 gewonnen. Damit übernahm die Mannschaft von Trainer Engin Kizilarslan vorerst die Tabellenführung, die der ASV Süchteln jedoch mit einem eigenen Sieg zurückerobern kann. Vor 185 Zuschauern begann Solingen druckvoll und ging bereits in der 7. Minute durch Salim El Fahmi in Führung. Kapellen hielt anschließend dagegen und glich kurz vor der Pause durch Alexander Fuchs (40.) aus. Direkt nach Wiederanpfiff sorgte Tuncay Muhammet Altuntas in der 50. Minute schon für den Endstand - und damit ein Zwischenergebnis, das Solingen mehr als nur zufrieden stellen dürfte. Kapellen hat nun sechs Punkte weniger als die neue Nummer eins.

8. Spieltag

Fr., 03.10.25 15:00 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Kapellen-Erft

So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Velbert

So., 05.10.25 15:00 Uhr TVD Velbert - FC Kosova Düsseldorf

So., 05.10.25 15:30 Uhr VSF Amern - VfB 03 Hilden II

So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 05.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TSV Solingen

So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - ASV Einigkeit Süchteln

So., 05.10.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born

So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Unterrath - 1. FC Wülfrath



9. Spieltag

Sa., 11.10.25 18:00 Uhr SSV Bergisch Born - DJK Gnadental

So., 12.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SG Unterrath

So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Victoria Mennrath

So., 12.10.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TVD Velbert

So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Union Nettetal

So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Kosova Düsseldorf

So., 12.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - TuRU Düsseldorf

So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - FC Remscheid

So., 12.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - VSF Amern