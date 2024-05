Jubeln die Spieler des VfR Elgersweier auch am Wochenende? – Foto: Wolfgang Künstle

Landesliga 1 kompakt - Beendet der VfR Elgersweier den Negativtrend? SCO gibt sich nicht auf +++ VfR will wieder punkten +++ Das erste Endspiel für Schutterwald Verlinkte Inhalte LL Südbaden - 1

Was ist am Wochenende los in der ersten Staffel der Landesliga Südbaden? Eine Übersicht.

Nach drei Niederlagen in Serie möchte der VfR Elgersweier am Samstag, 15 Uhr, bei der Spvgg Ottenau wieder punkten. Dazu müssen sich aber alle Mannschaftsteile steigern. Auch Ottenau hat die letzten beiden Partien verloren und somit seine gute Ausgangsposition an der Tabellenspitze eingebüßt. Dennoch hat der Gastgeber die Favoritenrolle inne.







Nach dem wichtigen Heimsieg gegen den Tabellenfünften VfB Bühl fährt der FV Rammersweier „mit Rückenwind und etwas befreiter nach Kehl“, sagt Trainer Umberto Vulcano mit Blick auf die Begegnung am Samstag, 15.30 Uhr. Der Gastgeber zeigte sich beim Sieg in Elgersweier erneut von seiner dominanten Seite. „Wir wissen um Kehls hohe individuelle Qualität, müssen uns aber nicht verrückt machen“, so Vulcano. „Wir fahren hin und wollen wie im Hinspiel in Richtung von Punkten kommen.“







Für den FV Schutterwald steht am Samstag, 15.30 Uhr, beim FC Obertsrot ein erstes von fünf Endspielen im Abstiegskampf an. In Niederschopfheim konnte der FVS den ersten Sieg des Jahres einfahren. Der FC Obertsrot steht mit drei Punkten Rückstand zwei Plätze hinter dem FVS auf Rang 14. Die jüngsten Leistungen der Gastgeber machen deutlich, dass dies keine leichte Aufgabe werden wird.







Mit dem 0:1 gegen den FV Schutterwald hat der SV Niederschopfheim – bei zwei Spielen weniger – vorerst den Anschluss nach oben verloren. Ein Punktgewinn in Oberwolfach am Samstag, 18 Uhr, ist also nötig, was nicht einfach wird, zumal der SVO mit vier Siegen in Folge einen Lauf hat. Trotzdem will Trainer Jan Herdrich nichts herschenken: „Wir spielen eine super Saison und wollen bis zum Schluss um die Aufstiegsplätze im Rennen bleiben.“.