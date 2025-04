Landesliga 1: Jüchen unterliegt Holzheim, Kosova nach 0:0 wieder oben

Er ist dramtisch und extrem spannend, der Kampf um den Oberliga-Aufstieg in der Landesliga, Gruppe 1. Nur der Meister kann sich des Aufstieges sicher sein, und an der Spitze haben sich der VfL Jüchen-Garzweiler und der FC Kosova Düsseldorf schon das eine oder andere Mal abgelöst. Der FC Remscheid (55 Punkte) als Dritter der Tabelle rangierte zwar vor dem Spieltag schon fünf Zähler hinter dem Zweiten Kosova, ist aber auch noch nicht komplett chancenlos, sieben Spieltage vor der Ziellinie.

Seit Sonntag, als die Jüchener (61 Punkte) das direkte Duell gegen den FC Kosova mit 2:0 für sich entschieden, war der VfL wieder einen Zähler voraus in der Pole Position, und am Mittwochabend ging das Fernduell schon weiter. Um 20 Uhr hatten beide Teams eine knackige Aufgabe vor sich. Denn während der VfL Jüchen zum Vierten Holzheimer SG (51 Punkte) in ein Derby musste, hatten es die Düsseldorfer daheim mit dem Fünften DV Solingen (50 Punkte) zu tun. Bei den Verfolgern müsste zwar viel zusammenkommen, aber rein rechenrisch sind auch sie noch nicht aus dem Rennen. Eine pikante Konstellation also.

Jüchen verliert spät in Holzheim

Der VfL Jüchen schien im Fernduell bei seiner Aufgabe in der 35. Minute auf dem richtigen Weg zu sein, sorgte doch Pascal Moseler nach Vorarbeit des schon am Sonntag sehr auffällig agierenden Nils Friebe mit seinem 10. Saisontor für die Jüchener Führung. Doch diese hielt nur gut zehn Minuten. Denn in der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Dennis Höfling für die Holzheimer aus. Doch der Jüchener Kreisrivale hatte eine solche Überraschung auch für die Bonus-Minuten der zweiten Halbzeit parat. Denn in der 91. Minute traf Abdelkarim Afkir zum 2:1 für die HSG und sorgte dafür, dass die Mannschaft von Jesco Neumann die Minimalchance auf die Oberliga noch wahrt. Holzheimer SG – VfL Jüchen-Garzweiler 2:1

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte (61. Emre-Ilhan Caraj), Tom Meurer, Fawad Mirzada, Abdelkarim Afkir, Joel Aschenbroich, Lucas Thierry Müller, Dennis Höfling, Maik Odenthal (90. Amin Mohsen), Aram Abdelkarim - Trainer: Jesco Neumann

VfL Jüchen-Garzweiler: Felix Gerdts, David Alexandre Alves Oliveira, Sven Moseler, Tim Heubach, Tim Kosmala (37. Jannik Schulte), Vincent Zajaczkowski, Pascal Moseler, Reo Kamiyama (60. Alexander Hahn), Sebastian Wilms, Nils Friebe (82. Matteo Giorgio Matz), Marco Lüttgen (60. Justin Butterweck) - Trainer: Daniel Klinger

Schiedsrichter: Marc Waldbach

Tore: 0:1 Pascal Moseler (35.), 1:1 Dennis Höfling (45.+3), 2:1 Abdelkarim Afkir (90.+1) 0:0 für den FC Kosova ein Punktgewinn

Das 0:0 des FC Kosova gegen den DV Solingen, der damit wohl für eine Aufholjagd nach oben endgültig aus dem Rennen sein sollte, wurde so etwas überraschend zu einem Punktgewinn, der die Düsseldorfer aufgrund der besseren Tordifferenz wieder an die Spitze bringt – beide Aufstiegs-Favoriten haben also nun 61 Punkte. In der ersten Hälfte kam es dabei kaum zu großartigen Torraumszenen, weil sich beide Teams neutralisierten und nur wenige Fehler machten. Nach knapp einer Stunde hatte Bilal El Oumari die erste Großchance für die Solinger, fünf Minuten später dann Maximilian Stellmach auch für den FC Kosova. Dabei blieb es dann aber auch bis zum Schlusspfiff, so dass hier die Punkteteilung folgerichtig war. Damit bleibt es weiter dramatisch – und auch der FC Remscheid dürfte das mit Interesse verfolgt haben.