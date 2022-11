Landesliga: 1. FCM mit Überraschungspunkt, FCR mit Kantersieg Mit zwei Spielen am Freitagabend startet der Landesliga-Spieltag am Niederrhein.

VfB Frohnhausen – DJK Adler Union Frintrop 4:2

VfB Frohnhausen: Andre Bley, Kenson Götze, Burak Bahadir, Ioannis Ketsatis, Dominique Wassi (79. Nick Hillmann), Samir Laskowski, Robin Köhler (79. Sedat Disci), Mohamed Said (63. Nico Köhler), Dasilva Mavinga Matondo (83. Issa Adnan Said), Issa Issa, Chamdin Said - Trainer: Issam Said

DJK Adler Union Frintrop: Nils Ruf, Tim Bönisch (46. Tobias Uehmann), Leon Engelberg, Jonas Rübertus, Christian Büttner, Felix Ohters (46. Björn Schraven), Elias Brechmann, Lennart Dickmann (35. Luca Mario Pirredda), Tommy Groll (79. Marcel Wischnat), Yannick Reiners, Maximilian Tißen (46. Malte Schneemann) - Trainer: Marcel Cornelissen

Schiedsrichter: Gerrit Wiesner (Duisburg) - Zuschauer: 450

Tore: 1:0 Mohamed Said (14.), 2:0 Chamdin Said (16.), 3:0 Chamdin Said (27.), 4:0 Mohamed Said (50.), 4:1 Yannick Reiners (65.), 4:2 Yannick Reiners (90.)

ESC Rellinghausen - DJK Blau-Weiß Mintard