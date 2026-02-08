 2026-02-06T13:16:52.650Z

Landesliga 1: FC Remscheid bleibt Letzter, Wald 03 verliert wieder

Landesliga: Victoria Mennrath hat am Freitag den Spieltag gegen die SG Unterrath eröffnet - und wie! SC Velbert holt nach Rückstand einen Sieg durch Naoufal El Hamdani. Am Sonntag feierten der TSV Solingen und der FC Kosova Siege.

Der FC Remscheid bleibt hängen.
Der FC Remscheid bleibt hängen. – Foto: Stephan Horn

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, Spieltag 19: Victoria Mennrath feierte am Freitagabend einen Kantersieg gegen die SG Unterrath! Am Samstag legte der SC Velbert dank Naoufal El Hamdani nach. Am Sonntag überraschte der TSV Solingen im Derby gegen den Tabellenführer, während der FC Remscheid erneut verlor.

Mennrath spielt Unterrath vor der Pause schwindelig

Fr., 06.02.2026, 19:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
5
1
Abpfiff
So hatte sich Daniel Beine das Auswärtsspiel seiner SG Unterrath bei Victoria Mennrath sicherlich nicht vorgestellt. Bereits zur Halbzeit wechselte der Coach folgerichtig nahezu die komplette Mannschaft aus, doch verloren war die Partie in Mönchengladbach zu diesem Zeitpunkt bereits. Johannes Minkiti (13.) brachte den Gladbacher Hallenchampion früh auf Kurs, anschließend kippte das Geschehen vollständig zugunsten der Hausherren, als Alexander Straeten nach einer Roten Karte vom Platz musste (22.). Völlig von der Rolle geriet die SG Unterrath in der Schlussphase der ersten Hälfte und kassierte durch Philipp Preckel (32., 43.) sowie Jacob Küppers (45.+1) weitere Treffer zum 0:4-Pausenstand. Am Ende gewann Victoria Mennrath mit 5:1 und vergrößerte den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze auf elf Punkte. Unterath liegt nun vier Zähler hinter dem Tabellen­siebten.

Tore: 1:0 Johannes Minkiti (13.), 2:0 Philipp Preckel (32.), 3:0 Philipp Preckel (43.), 4:0 Jacob Küppers (45.+1), 4:1 Shuki Hamanosono (76.), 5:1 Alex Alexandrov (87.)

Rot: Alexander Straeten (22./SG Unterrath/)

Hilden II verliert nach Führung

Gestern, 18:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
2
4
Abpfiff

In der Vorwoche schockte die Reserve des VfB Hilden noch Tabellenführer Solingen-Wald, aber diesen Geniestreich konnten die "Zwerge" gegen den SC Velbert nicht vergolden. Zwar führte Hilden II, doch dann kippte Naoufal El Hamdani mit Treffern in der 5. und 10. Minute die Partie zugunsten der Bergischen, die sich in Summe mit 4:2 durchsetzten. Für Klarheit sorgte allerdings erst Robin Strohmenger im zweiten Abschnitt (66.). Dadurch klettert die Truppe von Christian Britscho im Mittelfeld der Landesliga.

VfB 03 Hilden II – SC Velbert 2:4
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz, Azad Sari, Josip Bilac, Leon Prokshi, Shuto Utsugi (81. Amine Feldaoui), Ali-Imran Coban (46. Marvin Michell Theis), Tarique Maurice Hurd (61. Yavuz Erdogan), Yusuke Okuda, Emmanuel Yeboah, Jiyan Alessio Karakis (66. Abdelilah Zarok) - Trainer: Koray Sakacali
SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec, Robin Strohmenger, Niklas Strauch, Marc Aaron Kleiner, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani, Phil Pape, Moritz Overfeld, Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic - Trainer: Christian Britscho
Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen)
Tore: 1:0 (1.), 1:1 Naoufal El Hamdani (5.), 1:2 Naoufal El Hamdani (10.), 1:3 Moritz Overfeld (26.), 2:3 Azad Sari (45.+1), 2:4 Robin Strohmenger (66.)

VSF Amern schlägt zurück

Heute, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
2
2
Abpfiff
Oliver Wargalla schien bereits der Matchwinner der DJK Gnadental zu sein, denn der Stürmer traf gegen die VSF Amern doppelt. Doch nach dem Gegentreffer zum 0:2 (67.) starteten die Gäste ihr Comeback und wurden mit dem 2:2 noch belohnt. Gnadental bleibt damit knapp vor dem Keller, Amern hingegen weiter im Rennen um die Vizemeisterschaft.

FC Remscheid rutscht weiter ab

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
2
0
Abpfiff
In der vergangenen Saison wäre es noch ein Duell um die Oberliga gewesen, diesmal sorgten die Tore von Egzon-Baijram Zendeli und Roman William Callan jedoch für einen 2:0-Pflichtsieg des FC Kosova Düsseldorf gegen den FC Remscheid. Die Düsseldorfer bleiben am SC Kapellen-Erft dran, während Remscheid weiter das Tabellenende ziert. Ein Klassenerhalt erscheint derzeit nicht realistisch.

Klarer Sieg für Süchteln

Heute, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
3
0
Abpfiff
Auch der ASV Einigkeit Süchteln darf weiter von Rang zwei träumen, denn nach dem 3:0 gegen TuRU Düsseldorf bleibt die Mannschaft von Volker Hansen im Rennen. Batuhan Arslanoglu sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung, zuvor hatte Frederik Brünen die Rote Karte gesehen. TuRU rangiert weiterhin nur knapp vor der Abstiegszone.

Arbeitssieg für DV Solingen

Heute, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
0
2
Abpfiff
Nicht glanzvoll, aber effektiv präsentierte sich der DV Solingen beim SSV Bergisch Born. Salim El Fahmi und Mohamed Aaross erzielten die Treffer zum 2:0-Erfolg, der die Elf von Deniz Aktag auf Rang drei hält. Bergisch Born benötigt hingegen zeitnah wieder Zähler.

SC Kapellen-Erft müht sich

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
2
3
Abpfiff
Dass es nach einem Doppelpack von Leo Stegner noch einmal eng werden könnte, hatte der SC Kapellen-Erft wohl nicht eingeplant. Beim 1. FC Wülfrath überzeugte mit Gian-Luca Bühring ebenfalls ein Spieler mit zwei Treffern. Am Ende setzten sich dennoch die Gäste durch, da Kazuki Hayashi den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte. Durch die erneute Niederlage des Tabellenführers 1. SpVg Solingen-Wald 03 hat Kapellen-Erft nur noch sechs Punkte Rückstand auf den Primus.

Derbysieger TSV Solingen

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
1
0
Abpfiff
Nach der Niederlage gegen den VfB Hilden II hat Tabellenführer 1. SpVg Solingen-Wald 03 auch das Derby gegen den TSV Solingen verloren - mehr dazu an dieser Stelle. Der TSV hat nur noch vier Punkte Rückstand auf Rang zwei und Wald muss schleunigst wieder in die Spur finden, ansonsten könnte es nochmal eng werden.

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - TSV Solingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - ASV Einigkeit Süchteln
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Wülfrath
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SSV Bergisch Born
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK Gnadental
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VfB 03 Hilden II

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - Victoria Mennrath
So., 01.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen
So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Union Nettetal
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuRU Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Remscheid
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Kapellen-Erft
So., 01.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert

