Landesliga 1: FC Remscheid bleibt Letzter, Wald 03 verliert wieder

Der FC Remscheid bleibt hängen. – Foto: Stephan Horn

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, Spieltag 19: Victoria Mennrath feierte am Freitagabend einen Kantersieg gegen die SG Unterrath! Am Samstag legte der SC Velbert dank Naoufal El Hamdani nach. Am Sonntag überraschte der TSV Solingen im Derby gegen den Tabellenführer, während der FC Remscheid erneut verlor.

So hatte sich Daniel Beine das Auswärtsspiel seiner SG Unterrath bei Victoria Mennrath sicherlich nicht vorgestellt. Bereits zur Halbzeit wechselte der Coach folgerichtig nahezu die komplette Mannschaft aus, doch verloren war die Partie in Mönchengladbach zu diesem Zeitpunkt bereits. Johannes Minkiti (13.) brachte den Gladbacher Hallenchampion früh auf Kurs, anschließend kippte das Geschehen vollständig zugunsten der Hausherren, als Alexander Straeten nach einer Roten Karte vom Platz musste (22.). Völlig von der Rolle geriet die SG Unterrath in der Schlussphase der ersten Hälfte und kassierte durch Philipp Preckel (32., 43.) sowie Jacob Küppers (45.+1) weitere Treffer zum 0:4-Pausenstand. Am Ende gewann Victoria Mennrath mit 5:1 und vergrößerte den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze auf elf Punkte. Unterath liegt nun vier Zähler hinter dem Tabellen­siebten.

In der Vorwoche schockte die Reserve des VfB Hilden noch Tabellenführer Solingen-Wald, aber diesen Geniestreich konnten die "Zwerge" gegen den SC Velbert nicht vergolden. Zwar führte Hilden II, doch dann kippte Naoufal El Hamdani mit Treffern in der 5. und 10. Minute die Partie zugunsten der Bergischen, die sich in Summe mit 4:2 durchsetzten. Für Klarheit sorgte allerdings erst Robin Strohmenger im zweiten Abschnitt (66.). Dadurch klettert die Truppe von Christian Britscho im Mittelfeld der Landesliga.

VfB 03 Hilden II – SC Velbert 2:4

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz, Azad Sari, Josip Bilac, Leon Prokshi, Shuto Utsugi (81. Amine Feldaoui), Ali-Imran Coban (46. Marvin Michell Theis), Tarique Maurice Hurd (61. Yavuz Erdogan), Yusuke Okuda, Emmanuel Yeboah, Jiyan Alessio Karakis (66. Abdelilah Zarok) - Trainer: Koray Sakacali

SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec, Robin Strohmenger, Niklas Strauch, Marc Aaron Kleiner, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani, Phil Pape, Moritz Overfeld, Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic - Trainer: Christian Britscho

Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen)

Tore: 1:0 (1.), 1:1 Naoufal El Hamdani (5.), 1:2 Naoufal El Hamdani (10.), 1:3 Moritz Overfeld (26.), 2:3 Azad Sari (45.+1), 2:4 Robin Strohmenger (66.)

VSF Amern schlägt zurück

Oliver Wargalla schien bereits der Matchwinner der DJK Gnadental zu sein, denn der Stürmer traf gegen die VSF Amern doppelt. Doch nach dem Gegentreffer zum 0:2 (67.) starteten die Gäste ihr Comeback und wurden mit dem 2:2 noch belohnt. Gnadental bleibt damit knapp vor dem Keller, Amern hingegen weiter im Rennen um die Vizemeisterschaft. FC Remscheid rutscht weiter ab

In der vergangenen Saison wäre es noch ein Duell um die Oberliga gewesen, diesmal sorgten die Tore von Egzon-Baijram Zendeli und Roman William Callan jedoch für einen 2:0-Pflichtsieg des FC Kosova Düsseldorf gegen den FC Remscheid. Die Düsseldorfer bleiben am SC Kapellen-Erft dran, während Remscheid weiter das Tabellenende ziert. Ein Klassenerhalt erscheint derzeit nicht realistisch. Klarer Sieg für Süchteln

Auch der ASV Einigkeit Süchteln darf weiter von Rang zwei träumen, denn nach dem 3:0 gegen TuRU Düsseldorf bleibt die Mannschaft von Volker Hansen im Rennen. Batuhan Arslanoglu sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung, zuvor hatte Frederik Brünen die Rote Karte gesehen. TuRU rangiert weiterhin nur knapp vor der Abstiegszone. Arbeitssieg für DV Solingen

Nicht glanzvoll, aber effektiv präsentierte sich der DV Solingen beim SSV Bergisch Born. Salim El Fahmi und Mohamed Aaross erzielten die Treffer zum 2:0-Erfolg, der die Elf von Deniz Aktag auf Rang drei hält. Bergisch Born benötigt hingegen zeitnah wieder Zähler. SC Kapellen-Erft müht sich

Dass es nach einem Doppelpack von Leo Stegner noch einmal eng werden könnte, hatte der SC Kapellen-Erft wohl nicht eingeplant. Beim 1. FC Wülfrath überzeugte mit Gian-Luca Bühring ebenfalls ein Spieler mit zwei Treffern. Am Ende setzten sich dennoch die Gäste durch, da Kazuki Hayashi den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte. Durch die erneute Niederlage des Tabellenführers 1. SpVg Solingen-Wald 03 hat Kapellen-Erft nur noch sechs Punkte Rückstand auf den Primus. Derbysieger TSV Solingen

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag

Fr., 20.02.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - TSV Solingen

So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - ASV Einigkeit Süchteln

So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 22.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Wülfrath

So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SSV Bergisch Born

So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Kosova Düsseldorf

So., 22.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK Gnadental

So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VfB 03 Hilden II



21. Spieltag

Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - Victoria Mennrath

So., 01.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen

So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Union Nettetal

So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuRU Düsseldorf

So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern

So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Remscheid

So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Kapellen-Erft

So., 01.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert