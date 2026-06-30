Landesliga 1: Diese Transfers stehen schon fest - UPDATE

Duisburger FV 08Trainer:
Mustafa ÖztürkZugänge:
Frederick Owusu Ansah (), Samson Ayodele (), Hasan Aydin (), Pascal Mahn (), Emilio Bajrami (), Frederick Owusu Ansah (VfB Bottrop), Kadir Yildirim (Duisburger SV 1900), Mahmut Savci (Duisburger SV 1900), Ömer-Faruk Calik (SC 1920 Oberhausen)Abgänge:
Gracjan Adamowicz (1. FC Hirschkamp), Noah Devran Andich Abdeslam (SG Unterrath), Kejan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard), Bilal Andich (SV Rhenania Hamborn), Yves Mumpa Mbo (SV Rhenania Hamborn), Leandro Petric (Sportfreunde Hamborn 07), Julian Sistig (FC Taxi Duisburg)Mülheimer FC 97Trainer:
Ömer ÖzmenZugänge:
Onur Gebes (Ratingen 04/19), Pasquale Conti (SV Rhenania Hamborn), Berkant Gebes (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Essowavana Gbegouni (VfB Frohnhausen), Lukas Schmidt (1. FC Mülheim-Styrum), Khalil Bentaleb (1. FC Mülheim-Styrum), Yassine Bentaleb (SG Essen-Schönebeck), Chukwu Ifeanyi (SV Sodingen), Harding Mac Stuell Beira (TSV Meerbusch), Cavit Seyit Tükel (VfB Homberg), Taha Sen (VfB Homberg), Daniel Storch (Vereinslose Spieler Niederrhein), Asim Bedirhan Simsek (Mülheimer SV 07), Ishak Öztürk (SV Genc Osman Duisburg), Alharth Aljassem (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Simon Schwarz (1. FC Lintfort), Ömer Özmen (1. FC Mülheim-Styrum), Cemil Alabas (Vereinslose Spieler Niederrhein), Fatih Altin (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ergin Yeter (Vereinslose Spieler Niederrhein), Mohammad Bitar (Sportfreunde Hamborn 07), Sami Hoeke (FSV Duisburg)Abgänge:
Mert Kefeli (FSV Duisburg), Jaden-Raphael Bagh (1. FC Lintfort), Ahmed-Malik Uzun (Rheinland Hamborn), Tunahan Yardimci (Rheinland Hamborn), Eun-seok Ko (Rheinland Hamborn), Ava Kader (TuS Asterlagen), Howon Ryu (TSV Meerbusch), Enes Cakir (Türkiyemspor Essen)Rheinland HambornTrainer:
Fahri Ulutas, Julien Schneider-?riçZugänge:
Giuliano Cosma Salierno (Sportfreunde Hamborn 07), Ugur Kaya (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Mohamed Abou Khamis (ETB Schwarz-Weiß Essen), Bünyamin Burak Sari (SV Genc Osman Duisburg), Teoman Moustafa (Sportfreunde Hamborn 07), Yusa Sentürk (Sportfreunde Hamborn 07), Nana Kwame Appiah (VfB Bottrop), Ahmed-Malik Uzun (Mülheimer FC 97), Tunahan Yardimci (Mülheimer FC 97), Eun-seok Ko (Mülheimer FC 97), Volodymyr Honcharov (SG Essen-Schönebeck)Abgänge:
Kerem Bostanci (Sportfreunde Hamborn 07), Luis Bukvasevic (SC Croatia Mülheim), Joel Schoof (Ziel Unbekannt), Luka Frano Beric (NK Croatia Essen), Baran Özcan (1. FC Duisburg Dersimspor), Imran Ömür (Unbekannt), Safet Limani (FC Albania Duisburg), Joel Schoof (Schwarz-Weiß Alstaden)SC Union NettetalTrainer:
Kemal KucZugänge:
Alexander Straeten (SG Unterrath), Leo Stegner (SC Kapellen-Erft), Silver van der Ark (), Peer Winkens (FC Wegberg-Beeck), Alessio Hyka (ASV Einigkeit Süchteln)Abgänge:
Nick-Odin Münster (SpVg Odenkirchen), Branimir Galic (Rheydter SV), Ben-Oliver Boeken (TSV Kaldenkirchen)Sportfreunde NeuwerkTrainer:
Erdogan KaracaZugänge:
Aron Nasufi (1. FC Mönchengladbach), Silas Benten (Sportfreunde Neersbroich), Tom Roald Schlesiger (Fortuna Mönchengladbach), Fabian Trzensisko (ASV Einigkeit Süchteln), Deniz Can Salk (1. FC Mönchengladbach)Abgänge:
Niklas Jonas (Sportfreunde Neuwerk II), Thierno Oumar Balde (Sportfreunde Neuwerk II), Mohammed Amraoui (Sportfreunde Neuwerk II), Oualid Ouahabi (Sportfreunde Neuwerk II), Tom Jonas Jakobs (Sportfreunde Neuwerk II)SV BiemenhorstTrainer:
Miroslaw GirucZugänge:
Sebastian Kaiser (PSV Wesel)Abgänge:
Joshua Müller (SV Blau-Weiß Dingden), Luca Puhe (1. FC Bocholt), Nathnael Scheffler (TuS Xanten), Dardan Pepa (SV Blau-Weiß Dingden), Giuseppe Mirason Geukes (SV Sonsbeck), Sohail Nadi (DJK Blau-Weiß Mintard), Chong Johnny Lu (SV Sonsbeck), Niklas Ridder (SV Biemenhorst II), Henry Dehorn (SV Biemenhorst II)SV BudbergTrainer:
Tim WilkeZugänge:
Jannis Kipouros (SuS 09 Dinslaken), Noah Karschti (PSV Wesel)Abgänge:
Simon Kömpel (Berufsbedingter Abgang), Lorenz Delgado (Umzugsbedingter Abgang), Devin Warnke (SV Budberg II), Luis Weyhofen (SV Budberg II), Lennart Severith (SV Budberg II)VfB BottropTrainer:
Marco HoffmannZugänge:
Ismail Talha Uzan (Dostlukspor Bottrop), Moritz Anderheide (SpVgg Sterkrade 06/07), Hakan Gökdemir (SSV Buer 07/28), Henri Kvesa (SG Essen-Schönebeck), Melvin Omeragic (SG Essen-Schönebeck), Luca Marte (SG Essen-Schönebeck), Mertcan Akdeniz (VfB Speldorf), Noah Koch (SV Schermbeck), Samir Younes Bouazza (ETB Schwarz-Weiß Essen), Adrian Gregorz (SG Blau-Weiß Haspe), Luca Jeworrek (SV Wanne 11), Florian Josip Berisic (SV Sonsbeck), Arda Terzi (SV Scherpenberg), Thoma Bubullima (SpVgg Steele), Abdul Ahmad (VfB Bottrop), Jonathan Riemer (VfL Sportfreunde Lotte)Abgänge:
Ralf Thiel (SC 1920 Oberhausen), Raphael Steinmetz (SuS 21 Oberhausen), Olcay Yilmaz (Rhenania Bottrop), Enes Bilgin (FSV Duisburg), Emin Aksu (FSV Duisburg), Jan Hünting (SuS 21 Oberhausen), Alessandro Falcone (SuS 21 Oberhausen), Ahmed Jemaiel (SV Scherpenberg), René Biskup (SuS 21 Oberhausen), Joel Frenzel (DJK Adler Union Frintrop), Aristotelis Nikolaidis (VfB Kirchhellen), Lasse Dittner (DJK Adler Union Frintrop), Mick Matthes (DJK Adler Union Frintrop), Bjarne Neumann (DJK Adler Union Frintrop), Lasse Schraven (SpVgg Sterkrade 06/07), Frederick Owusu Ansah (Duisburger FV 08), Nana Kwame Appiah (Rheinland Hamborn), Alexander Beloshapkin (Unbekannt), Alexander Beloshapkin (FC Kosova Düsseldorf)VfB HombergTrainer:
Daniel BeineZugänge:
Daniel Beine (SG Unterrath), Rashad Ouro-Akpo (Sportfreunde Hamborn 07), Noah van Lent (TSV Meerbusch), Youness El Kandri (SC Rot-Weiß Nienborg), Efe Aldemir (ETB Schwarz-Weiß Essen), Michael Tosh Lake (FC Kray)Abgänge:
Kilian Schaar (Unbekannt), Kilian Schaar (SV Sonsbeck), Johann Noubissi Noukumo (1. FC Monheim), Lukas Melvin Meyer (1. FC Lintfort), Alessio Tafa (FC Wegberg-Beeck), Andres Gerardo Gomez Dimas (Ziel unbekannt.), Connor Klossek (Ziel unbekannt.), Henrik Scheibe (Ziel unbekannt.), James Shepard (Ziel unbekannt.), Frederic Michel (VfB Homberg II), Felix Hohmann (SpVg Schonnebeck), Connor Klossek (Holzheimer SG), Kilian Schaar (VfL Rheinhausen), Ricarda Rinke (Ziel unbekannt/ vereinslos), Andres Gerardo Gomez Dimas (SpVg Schonnebeck), James Shepard (FC Rot-Weiss Koblenz)VfB SpeldorfTrainer:
Dimitri SteiningerZugänge:
Fritz Fiedler (CSV Marathon Krefeld), Lukas Mühlenfeld (DJK Blau-Weiß Mintard), Noah Jecksties (DJK Blau-Weiß Mintard), Luca Grillemeier (SV Scherpenberg), Mehmet Erdogan (FSV Duisburg), Erion Abazi (SG Essen-Schönebeck), Bryan Asagwara (SG Essen-Schönebeck), Marino Moreira Tomljanovic (Ratingen 04/19), Futukaro Hashigushi (SF Wanne-Eickel)Abgänge:
Tim Füten (SuS 21 Oberhausen), Bradley Asoh (SV Sonsbeck), Mertcan Akdeniz (VfB Bottrop)VfL RhedeTrainer:
Niklas SchemmerZugänge:
Jan Kurt Giesbers (SV Emmerich-Vrasselt), Kemoh Sacko (SV Blau-Weiß Dingden), Tom Betting (VfL Rhede)Abgänge:
Fabian Wennemaing (DJK Rhede), Julian Wieczorek (TuS Stenern), Johannes Seggewiß (TuS Stenern)Victoria MennrathTrainer:
Mike SchmalenbergZugänge:
Martin Pirog (SV Helpenstein), Denis Kovacevic (FC Wegberg-Beeck)Abgänge:
Moussa Coulibaly (TuS Wickrath), Olcay Türkoglu (1. FC Mönchengladbach), Maximilian Lambertz (VfL Jüchen-Garzweiler), Kerem Yücel (Ay-Yildizspor Hückelhoven), Johannes Minkiti (VfL Jüchen-Garzweiler)Viktoria GochTrainer:
Kevin WolzeZugänge:
Henry Heynen (1. FC Kleve), Leander Derksen (), Felix Varzandeh (Ratingen 04/19), Falko Hammer (Siegfried Materborn), Jan-Luca Geurtz (Rot-Weiss Essen II), Felix Beeker (1. FC Kleve), Niklas Puff (SGE Bedburg-Hau), Florian Sander (Viktoria Goch)Abgänge:
Arne Quernhorst (Borussia Veen), Gabriel Preuß (CSV Marathon Krefeld), Sven Schneider (), Alexander Möller (), Ahmed Miri (), Thore Seifert (), Malte Baumeister (SV Rindern), Thore Seifert (SV Rindern), Sven Schneider (Viktoria Winnekendonk), Jan Wilbers (Viktoria Winnekendonk), Ben Pauls (Siegfried Materborn), Ahmed Miri (VfR Warbeyen), Florian Ortstadt (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Niklas Peters (FC Fortuna Elten)VSF AmernTrainer:
Willi Kehrberg, Dennis HomannZugänge:
Anas Lambrabti (DJK Gnadental), Kaito Kajitani (FC Kosova Düsseldorf)Abgänge:
Hiromasa Sato (SG Unterrath), Kevin Pfaff (SSV Strümp), Lamin Fuchs (TuRa Brüggen), Denis Vamara Diabate (Rheydter SV), Kouki Ozawa (Holzheimer SG), Kaiya Otsu (Holzheimer SG)
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