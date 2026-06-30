Landesliga 1: Diese Transfers stehen schon fest - UPDATE Alle Transfers der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht. Stand: 29. Juni 2026. von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Mennrath bleibt in der Gruppe 1. – Foto: Claudia Pillekamp

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert. Das Update Ende Juni.

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So könnt ihr Transfers bei FuPa eintragen.

Fehlende Zu- und Abgänge könnt ihr der FuPa-Redaktion per E-Mail an fupa@rp-digital.de melden. Wir verfassen gerne Artikel über eure Transfers.

Hier gibt es die aktuellsten Transfers im Fußballverband Niederrhein.

Stand der Transferliste: 29. Juni 2026

Alle Wechsel ab dem 1. April gelistet.

Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert. Landesliga Niederrhein 1: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht 1. FC Kleve

Trainer: Umut Akpinar

Zugänge: Emil Oerding (1. FC Kleve), Calvin Busch (FSV Duisburg)

Abgänge: Fabio Forster (1. FC Lintfort), Memlan Darwish (SC St. Tönis 1911/20), Henry Heynen (Viktoria Goch), Lennis Bonnet (SV Rindern), Felix Beeker (Viktoria Goch), Tim Haal (SV Rees), Joel Agbo (Holzheimer SG), Juliano Ismanovski (Ziel unbekannt), Diwan Duyar (SV Scherpenberg), Dario Gerling (SV Scherpenberg), Frederik Meurs (SV Scherpenberg), Dominik Burghard (TSV Meerbusch), Evangelos Karatzidis (SpVgg Erkenschwick)



1. FC Lintfort

Trainer: Meik Bodden

Zugänge: Fabio Forster (1. FC Kleve), Luca Marvin Hoff (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Tim Ulrich (SpVg Schonnebeck), Harun Ramic (VfB Homberg), Lukas Melvin Meyer (VfB Homberg), Jaden-Raphael Bagh (Mülheimer FC 97), Yasar Cakir (SG Essen-Schönebeck), Elmin Pedljic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Antony Brai (SG Essen-Schönebeck)

Abgänge: Yassine Riad (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Peter Heinz (Fortuna Bottrop), Julian Klement (SC 1920 Oberhausen), Marvin Ehis (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Robin Van Radecke (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Filip Curcic (NK Croatia Essen), Matti Völkel (Schwarz-Weiß Alstaden), Pierre Sedarous (zurück nach Kanada), Albion Luma (zum Juli 2026), Luke Winter (Zum Juli 2026), Simon Schwarz (Mülheimer FC 97), Hakan Uzun (SV Millingen), Taycan Köksel (TuS Asterlagen)





ASV Einigkeit Süchteln

Trainer: Volker Hansen

Zugänge: keine

Abgänge: Batuhan Arslanoglu (CSV Marathon Krefeld), Fabian Trzensisko (Sportfreunde Neuwerk), Elvedin Kaltak (FC Aura Athletik Viersen), Justus Küpper (SpVg Odenkirchen), Jens Lonny (ASV Einigkeit Süchteln II), Torsten Trautmann (Karriereende), Alessio Hyka (SC Union Nettetal)



DJK Arminia Klosterhardt

Trainer: Marcel Landers

Zugänge: Jan Niklas Schröer (Rhenania Bottrop), Joel Loretan (SuS 09 Dinslaken), Sergen Avni Dogan (), Luis Schilling (Eigene Jugend), Finn Arold (Eigene Jugend), Luca Hemmers (Eigene Jugend), Jannik Lakomski (DJK Arminia Klosterhardt), John Salobir (Eigene Jugend), Tristan Joel Müller (Sportfreunde Königshardt)

Abgänge: Abdul Afiz Tholley (), Abdul Afiz Tholley (DJK Adler Oberhausen), Aiman-Mohammed Faraj (), Jesse Sauceda (), Johnathan Rey Sauceda (), Aiman-Mohammed Faraj (Dostlukspor Bottrop), Norman Seitz (SpVgg Sterkrade 06/07)



