Landesliga 1: Diese Transfers stehen schon fest

DV SolingenTrainer:
Abdelkarim IfrassenZugänge:
keineAbgänge:
Servet Furkan Aydin (Vereinslos), Servet Furkan Aydin (SG Unterrath)FC Kosova DüsseldorfTrainer:
Rudi IstenicZugänge:
Ardian Halili (ASV Tiefenbroich)Abgänge:
Susanne Jacobs (SV Solingen 08/10)FC RemscheidTrainer:
Nermin JonuziZugänge:
keineAbgänge:
Dominik Heinen (FSV Vohwinkel Wuppertal), Giuseppe Campana (SSV Dhünn), Matteo Kupfer (SSV Dhünn), Lucas Bernhard Kupfer (SSV Dhünn), Ahmed Al Khalil (SV Union Velbert), Furkan Tasdemir (SpVg Hagen 11)SC Kapellen-ErftTrainer:
Lennart IngmannZugänge:
Maximilian Klaas (Lohausener SV), Yannick Joosten (Holzheimer SG), Baran Bal (Holzheimer SG)Abgänge:
Leo Stegner (SC Union Nettetal)SC Union NettetalTrainer:
Kemal KucZugänge:
Alexander Straeten (SG Unterrath), Leo Stegner (SC Kapellen-Erft)Abgänge:
Nick-Odin Münster (SpVg Odenkirchen)SC VelbertTrainer:
Christian BritschoZugänge:
Leon Fritsch (DJK Blau-Weiß Mintard)Abgänge:
Linus Kaminski (SSVg Heiligenhaus), Hasan Utku (Vereinslose Spieler Niederrhein), Sandro Dückers (SV Herbede), Makuntima Ntuku (SSVg Heiligenhaus)SG UnterrathTrainer:
Daniel BeineZugänge:
Henrik Raschl (TuS Gerresheim), Servet Furkan Aydin (DV Solingen), Dieumerci Kyanga (SC St. Tönis 1911/20 II), Michael Sperling (FC Büderich), Noah Devran Andich Abdeslam (Duisburger FV 08), Shunta Onishi (FC Büderich), Hiromasa Sato (VSF Amern), Roman Wakily (VfB 03 Hilden)Abgänge:
Alexander Straeten (SC Union Nettetal), Daniel Beine (VfB Homberg)SSV Bergisch BornTrainer:
Gennaro BuonocoroZugänge:
keineAbgänge:
keineTSV SolingenTrainer:
Nils EsslingerZugänge:
keineAbgänge:
keineTuRU DüsseldorfTrainer:
Francisco Luis Carrasco RomeroZugänge:
keineAbgänge:
keineTVD VelbertTrainer:
Cihan Yildirim, Ilic KandovZugänge:
keineAbgänge:
keineVfB 03 Hilden IITrainer:
Koray SakacaliZugänge:
keineAbgänge:
Yavuz Erdogan (), Koray Temiz (), Michael Miler (SP.-VG. Hilden 05/06), Nabil Abdoun (TSV Eller 04), Jaro Vogtmüller (Rhenania Hochdahl), Koray Temiz (TSV Eller 04)Victoria MennrathTrainer:
Simon NettenZugänge:
keineAbgänge:
keineVSF AmernTrainer:
Willi Kehrberg, Dennis HomannZugänge:
Lars Bergner (SC Waldniel)Abgänge:
Hiromasa Sato (SG Unterrath)
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