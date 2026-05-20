 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Landesliga 1: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Transfers in der Übersicht.
Transfers in der Übersicht. – Foto: Stephan Horn

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Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Landesliga Niederrhein 1: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Wülfrath
Trainer: Joscha Weber
Zugänge: Ahmad Jafari ()
Abgänge: Axel Glowacki (SV Union Velbert), Ebrahim Omayrat (ASV Mettmann), Stefan Okkert (SV Union Velbert)

1. Spvg. Solingen Wald 03
Trainer: Daniele Varveri
Zugänge: Markus Pazurek (Ahrweiler BC 1920), Max Wilschrey (FC Emmelshausen-Karbach)
Abgänge: keine

ASV Einigkeit Süchteln
Trainer: Volker Hansen
Zugänge: keine
Abgänge: Batuhan Arslanoglu (CSV Marathon Krefeld)

DJK Gnadental
Trainer: Sebastian Michalsky
Zugänge: Niklas Fabian Dickel (DJK Gnadental II)
Abgänge: Maximilian Fells (SV Rosellen), Marco Czempik (SV Rosellen), Marvin Meirich (SV Rosellen), Leon Borkowski (SV Germania Grefrath 1926)

DV Solingen
Trainer: Abdelkarim Ifrassen
Zugänge: keine
Abgänge: Servet Furkan Aydin (Vereinslos), Servet Furkan Aydin (SG Unterrath)

FC Kosova Düsseldorf
Trainer: Rudi Istenic
Zugänge: Ardian Halili (ASV Tiefenbroich)
Abgänge: Susanne Jacobs (SV Solingen 08/10)

FC Remscheid
Trainer: Nermin Jonuzi
Zugänge: keine
Abgänge: Dominik Heinen (FSV Vohwinkel Wuppertal), Giuseppe Campana (SSV Dhünn), Matteo Kupfer (SSV Dhünn), Lucas Bernhard Kupfer (SSV Dhünn), Ahmed Al Khalil (SV Union Velbert), Furkan Tasdemir (SpVg Hagen 11)

SC Kapellen-Erft
Trainer: Lennart Ingmann
Zugänge: Maximilian Klaas (Lohausener SV), Yannick Joosten (Holzheimer SG), Baran Bal (Holzheimer SG)
Abgänge: Leo Stegner (SC Union Nettetal)

SC Union Nettetal
Trainer: Kemal Kuc
Zugänge: Alexander Straeten (SG Unterrath), Leo Stegner (SC Kapellen-Erft)
Abgänge: Nick-Odin Münster (SpVg Odenkirchen)

SC Velbert
Trainer: Christian Britscho
Zugänge: Leon Fritsch (DJK Blau-Weiß Mintard)
Abgänge: Linus Kaminski (SSVg Heiligenhaus), Hasan Utku (Vereinslose Spieler Niederrhein), Sandro Dückers (SV Herbede), Makuntima Ntuku (SSVg Heiligenhaus)

SG Unterrath
Trainer: Daniel Beine
Zugänge: Henrik Raschl (TuS Gerresheim), Servet Furkan Aydin (DV Solingen), Dieumerci Kyanga (SC St. Tönis 1911/20 II), Michael Sperling (FC Büderich), Noah Devran Andich Abdeslam (Duisburger FV 08), Shunta Onishi (FC Büderich), Hiromasa Sato (VSF Amern), Roman Wakily (VfB 03 Hilden)
Abgänge: Alexander Straeten (SC Union Nettetal), Daniel Beine (VfB Homberg)

SSV Bergisch Born
Trainer: Gennaro Buonocoro
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Solingen
Trainer: Nils Esslinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuRU Düsseldorf
Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TVD Velbert
Trainer: Cihan Yildirim, Ilic Kandov
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB 03 Hilden II
Trainer: Koray Sakacali
Zugänge: keine
Abgänge: Yavuz Erdogan (), Koray Temiz (), Michael Miler (SP.-VG. Hilden 05/06), Nabil Abdoun (TSV Eller 04), Jaro Vogtmüller (Rhenania Hochdahl), Koray Temiz (TSV Eller 04)

Victoria Mennrath
Trainer: Simon Netten
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VSF Amern
Trainer: Willi Kehrberg, Dennis Homann
Zugänge: Lars Bergner (SC Waldniel)
Abgänge: Hiromasa Sato (SG Unterrath)

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