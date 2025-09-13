 2025-09-10T07:23:22.987Z

Landesliga 1: Das bringt der Spieltag - live auf FuPa

Landesliga Niederrhein 1: Der FC Kosova ist Gastgeber der SG Unterrath, die 1. SpVg Solingen-Wald 03 erwartet DV Solingen.

Ausnahmsweise finden alle Partien der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, am Sonntag statt - und am 5. Spieltag gibt es zwei große Leckerbissen: Der FC Kosova Düsseldorf empfängt die SG Unterrath und die 1. SpVg Solingen-Wald 03 ist Gastgeber des DV Solingen. Wie nicht nur die Derbys laufen, erfahrt ihr hier:

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30
Spieltext TSV Solingen - Gnadental

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00
Spieltext FC Wülfrath - FC Remscheid

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30
Spieltext SSV Born - Nettetal

Morgen, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - VSF Amern

Morgen, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live
Spieltext FC Kosova - SG Unterrath

Morgen, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:00
Spieltext TVD Velbert - Mennrath

Morgen, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:00
Spieltext SC Velbert - SC Kapellen

Morgen, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30
Spieltext Solingen 03 - DV Solingen

Morgen, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
13:00live
Spieltext VfB Hilden II - TuRU 80

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II
So., 21.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - SSV Bergisch Born
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Wülfrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Solingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TVD Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Einigkeit Süchteln

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen
So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern
So., 28.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert
So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid

