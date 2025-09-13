Landesliga 1: Das bringt der Spieltag - live auf FuPa

Ausnahmsweise finden alle Partien der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, am Sonntag statt - und am 5. Spieltag gibt es zwei große Leckerbissen: Der FC Kosova Düsseldorf empfängt die SG Unterrath und die 1. SpVg Solingen-Wald 03 ist Gastgeber des DV Solingen. Wie nicht nur die Derbys laufen, erfahrt ihr hier:
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Victoria Mennrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfB 03 Hilden II
So., 21.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - SSV Bergisch Born
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - 1. FC Wülfrath
So., 21.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Solingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - TVD Velbert
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - ASV Einigkeit Süchteln
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft - DV Solingen
So., 28.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Union Nettetal
So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - VSF Amern
So., 28.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Victoria Mennrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TuRU Düsseldorf
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - TVD Velbert
So., 28.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental
So., 28.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - FC Remscheid