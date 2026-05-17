Landesliga: 0:7-Debakel für den SVW Mainz

Der SVW Mainz sieht beim FC Speyer kein Land. – Foto: Michael Wolff

Speyer. Gut, dass diese Horror-Rückrunde für die Landesliga-Fußballer des SVW Mainz bald vorbei ist. Nach einem tollen zweiten Platz in der Hinrundentabelle sind die Weisenauer im Rückrunden-Tableau Drittletzter. Nun gab es ein 0:7 (0:2)-Debakel beim FC Speyer.

Vor 100 Zuschauern lag der SVW bereits zur Pause nach einem Doppelschlag von Luca Lehr (22.) und Marco Grimm (23.) mit 0:2 hinten. Nach dem 0:3 durch Daniel Kopf (60.) geriet die Elf von Cheftainer Jochen Walter im Finish gehörig unter die Räder, kassierte durch Mirco Müller (75., 78., 81., 88.) vier Treffer binnen 13 Minuten.

„Wir waren extrem ersatzgeschwächt und haben 50 bis 60 Minuten gut mitgehalten“, erläuterte Kapitän Dominik Higi. „Dann mussten wir verletzungsbedingt zweimal wechseln und konnten nur mit A-Jugendspielern ergänzen. Im Endeffekt geht das Ergebnis in Ordnung. Wir haben aus unseren drei bis vier Umschaltsituationen zu wenig gemacht.“ Die größte SVW-Chance hatte Goalgetter Mao Kayoma in der ersten Halbzeit mit einem Lattentreffer beim Stand von 2:0. Higi: „Wenn man sieht, was Speyer noch eingewechselt hat – Nico Schubert und Mirco Müller – war der Unterschied am Ende zu groß.“





