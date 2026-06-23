Landesklassist trennt sich vom Trainer: "Sportlich neu aufstellen"

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Am Freitagabend hatte der Blankenburger FV schon eine Hand an der Trophäe. Im Endspiel um den Pokal des Landrates des KFV Harz führte der Landesklasse-Vertreter bereits mit 2:0, musste sich dem Ligakontrahenten FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in der Verlängerung aber noch mit 2:3 geschlagen geben. Wenige Tage nach dem Endspiel gab der BFV die Trennung vom bisherigen Coach bekannt.

"Der gemeinsame Weg mit Cheftrainer Robert Scheppers endet nach Abschluss der laufenden Spielzeit. Zudem wird Co-Trainerin Simone Hartmann ihre Tätigkeit auf eigenen Wunsch zum Saisonende beenden", teilte der Verein mit. Der Vorstand danke beiden "für ihren Einsatz, ihr Engagement und die geleistete Arbeit", heißt es weiter: "Zeit, Leidenschaft und Verantwortung im Amateurfußball zu übernehmen, ist keine Selbstverständlichkeit - dafür gebührt beiden Anerkennung und Respekt." Zu den FuPa-Profilen:

Begründet wird die Trennung damit, dass man sich beim Blankenburger FV "sportlich neu aufstellen" wolle. Scheppers hatte die Mannschaft im Oktober 2024 im Abstiegskampf der Landesliga Nord übernommen . Rund um diese Entscheidung waren damals Christoph Pinta sowie Ronald Zilske aus dem Trainerteam und mehrere Spieler aus der Mannschaft zurückgetreten . Unter Scheppers wollte man insbesondere die "Integration junger Talente" fördern, hieß es damals zur Trainer-Vorstellung: "Ziel ist es, eine nachhaltige sportliche Basis zu schaffen."

Blankenburger FV landet nach Landesliga-Abstieg auf Rang sechs

Den Abstieg aus der Landesliga Nord konnte der BFV nicht vermeiden, in der abgelaufenen Saison landeten die Blütenstädter auf Rang sechs der Landesklasse 3 - und die Wege mit Scheppers trennen sich nun wieder. Der Fokus solle künftig "noch stärker auf der Förderung und Integration eigener Nachwuchsspieler liegen", heißt es in der Vereinsmeldung: "Ziel ist es, eine Mannschaft zu formen, die die richtige Mischung aus jungen, entwicklungsfähigen Spielern und erfahrenen Leistungsträgern vereint."

Diesen Ansatz verstehe man als "Blankenburger Weg" - nämlich: "Talente aus den eigenen Reihen fördern, Identifikation mit dem Verein stärken und gleichzeitig von der Erfahrung bewährter Spieler profitieren", schreibt der Vorstand. "Auf dieser Basis wollen wir die sportliche Zukunft unseres Vereins nachhaltig gestalten." Wer dann beim Blankenburger FV an der Seitenlinie die Verantwortung tragen soll, gab der Verein noch nicht bekannt.