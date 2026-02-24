Landesklassist tauscht den Trainer: "Ergab sich die Gelegenheit" Landesklasse 6 +++ Beim SV Großgrimma gab es zur zweiten Saisonhälfte ein Stühlerücken von Kevin Gehring · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Krause

Den Klassenerhalt hatten sich die Fußballer des SV Großgrimma für die Saison 2025/26 auf die Fahnen geschrieben. Zur Halbserie liegt der SVG dahingehend voll auf Kurs: Mit zwölf Zählern steht der Aufsteiger der Vorsaison deutlich vor dem noch punktlosen TSV Kickers Gonnatal, der den einzigen Abstiegsplatz der Landesklasse 6 belegt. Aufgrund der komfortablen Lage haben die Großgrimmaer nun einen Trainerwechsel vorgezogen.

Heiko Angeli, unter dem der SVG im Jahr 2024 den Wiederaufstieg in die Landesklasse geschafft hatte, ist im Winter ins zweite Glied gerückt. Der 55-Jährige wird ab sofort die Rolle des Teammanagers bekleiden. Die Geschicke der Landesklasse-Elf übernimmt derweil Christian Beyer, der zuvor schon als (spielender) Co-Trainer zum Funktionsteam gehörte. Ihm assistieren Jens Böhme und Oliver Clemens. Zu den FuPa-Profilen: >> Heiko Angeli

>> Christian Beyer "Das war schon länger so geplant", berichtete Angeli der "Mitteldeutschen Zeitung". Ursprünglich hätte der Coach sein Amt demnach schon zum Ende der vergangenen Saison niederlegen wollen, doch die Mannschaft habe ihn zum Weitermachen überzeugt. Nun aber gab es die Chance zum Stühlerücken: "Nach dem Sieg gegen Schlusslicht Gonnatal war eigentlich klar, dass wir uns kaum noch Sorgen um den Klassenerhalt machen müssen, da ja nur eine Mannschaft absteigt. Damit ergab sich nun in der Winterpause die Gelegenheit, das Amt zu übergeben", so Angeli.