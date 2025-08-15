Landesklassist holt Verbandsliga-Erfahrung und Zweitliga-Volleyballer

Auf diesen Tag hat man an den Kienfichten über drei Jahrzehnte lang warten müssen: Am Sonnabend rollt beim Dessauer SV 97 zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren wieder im Landespokal der Ball. Im Heimspiel gegen den Landesligisten TSV Blau-Weiß Brehna könnten auch einige spannende Neuzugänge für den letzten Kreispokalsieger des Gebietes Anhalt auflaufen.

Mit Julian Bittner, Paul Apel und Florian Rupprecht wechselte ein Trio vom Verbandsligisten SV Dessau 05 zum Landesklasse-Vertreter. Als Torjäger hatte sich Bittner bei den Nullfünfern verdient gemacht: In seinen besten Saisons erzielte der Angreifer 18 und 19 Treffer in der höchsten Spielklasse des Landes. Zuletzt konzentrierte sich der 29-Jährige auf das Coaching. Neben seinem Trainerposten bei der U19 der NSG Dessau/Kochstedt wolle Bittner beim DSV "nochmal angreifen und durchstarten", heißt es in der Vereinsvorstellung. Zum Spielerprofil:

Auch Paul Apel und Florian Rupprecht hinterließen schon ihre Spuren in Sachsen-Anhalts Beletage. Der 20-jährige Apel - zwischenzeitlich im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg - debütierte schon mit 18 Jahren beim Verbandsligisten. In der abgelaufenen Saison lief der Offensivspieler aber zumeist für die Zweitvertretung auf. Mit ihm bekomme man einen "jungen, hochtalentierten Kicker", schrieb der Club. Dagegen gehört Rückkehrer Rupprecht schon zur routinierteren Riege: Er bringe "viel Herzblut, Feuer und Erfahrung" mit, sein Wechsel zurück zum DSV habe inzwischen "mehr Tradition als so mancher Fußballverein". Zu den Spielerprofilen:

>> Paul Apel

>> Florian Rupprecht

Ebenfalls innerhalb der Stadtgrenzen wechselten Richard Schlichting und Lukas Ernst Donath. Mittelfeldspieler Schlichting gehörte in der Vorsaison zum Stammpersonal des Landesklasse-Kontrahenten aus Kochstedt, der 19-jährige Donath hütete zuletzt den Kasten der ASG Vorwärts Dessau in der Kreisliga und des SV Dessau 05 II in der Landesklasse. Außerdem schloss sich Gabriel Angelo Patrick Browne, zuletzt für Union Schönebeck II am Ball, dem Landesklasse-Vertreter an. Zu den Spielerprofilen:

>> Richard Schlichting

>> Lukas Ernst Donath

>> Gabriel Angelo Patrick Browne

Ehemaliger Zweitliga-Volleyballer wechselt die Sportart

Darüber hinaus begrüßte der Dessauer SV 97 eine weitere spannende Personalie. Immerhin bringt Tim Walzer bereits Zweitliga-Erfahrung mit - allerdings nicht im Fußball. Der 30-Jährige spielte in den vergangenen Jahren im Innenblock der Dessau Volleys in Liga drei und zwei. Nun wolle sich "der ehemalige Volleyballer und begnadete Freizeitfußballer" auch im fußballerischen Wettbewerb der achten Liga ausprobieren. Die Fitness und Statur bringe der neue Abwehrspieler des DSV allenfalls mit. Zum Spielerprofil:

>> Tim Walzer

"Wir haben sowohl qualitativ als auch quantitativ den Kader verstärken können", ließ das Trainerteam aus Konstantin Risse und Robert Kegler zu den Transfers verlauten. Zwar hatten mit Bernt Brenner (34) und dem Torjäger vom Dienst Max Zabel (34) zwei sehr verdiente Routiniers im Sommer ihre Schuhe an den Nagel gehangen - Abgänge, die "sehr schmerzen" - dennoch gehe man optimistisch in die neue Saison. "Die Liga ist durch die Auf- und Absteiger sehr attraktiv und fordernd, dennoch ist unser erklärtes Ziel, die Klasse zu halten", hieß es. Vorher wartet aber noch ein echtes Highlight: Die erste Landespokal-Partie an den Kienfichten seit mehr als 30 Jahren. Zu den Spielerprofilen:

>> Bernt Brenner

>> Max Zabel

