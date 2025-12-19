Landesklassist findet neuen Trainer: "Ein wachsender Prozess"

Im Winter kehrt Normen Freisdorf-Apel zurück an die alte Wirkungsstätte. Vom Salzland-Kreisoberligisten FSV Drohndorf-Mehringen wechselt der Trainer zurück zum FC Hettstedt. Beim Landesklasse-Vertreter übernimmt der 40-Jährige ab dem 1. Januar wieder die Verantwortung.

"Das war ein wachsender Prozess. Das hab ich nicht von heute auf morgen entschieden. Das Interesse von Hettstedt besteht schon länger", berichtet Freisdorf-Apel zu seiner Rückkehr zum FCH. Dort hatte der Übungsleiter schon von 2019 bis Frühjahr 2023 an der Seitenlinie gestanden . Danach übernahm Freisdorf-Apel den FSV Drohndorf-Mehringen und führte diesen zum Landesklasse-Aufstieg 2024 - so wie er zuvor schon mit den Hettstedtern in die Landesklasse aufgestiegen war (2020). Zum FuPa-Profil:

Beim Tabellenachten der Landesklasse 5 standen zuletzt Marcel Gürtler und Mykyta Shevtsov gemeinsam in der Verantwortung. "Mykyta bleibt weiterhin dabei und Marcel kann sich dann voll und ganz auf seinen Posten als Vorstandsvorsitzender konzentrieren", erklärt Freisdorf-Apel. Zu den FuPa-Profilen:

>> Mykyta Shevtsov

FSV Drohndorf-Mehringen setzt auf eine interne Lösung

Die Nachfolge beim FSV Drohndorf-Mehringen - das war dem scheidenden Coach wichtig - ist auch geklärt. "Thomas Hollas wird Cheftrainer, Jörg Burghardt wird neuer Co Trainer. So wurde eine interne Lösung gefunden", berichtet der 40-Jährige und richtet ein "großes Dankeschön an die Mannschaft und den FSV Drohndorf-Mehringen für eine super Zeit mit einem Aufstieg in die Landesklasse." Zu den FuPa-Profilen:

>> Thomas Hollas

>> Jörg Burghardt

So ganz verlässt Freisdorf-Apel den Tabellenfünften der Salzlandliga aber nicht - er bleibt auch nach seinem Wechsel nach Hettstedt weiterhin im Vorstand des FSV tätig. "Auch da möchte ich mich beim restlichen Vorstand bedanken, dass man sein Wort gehalten hat und mich bei einem adäquaten Angebot hat ziehen lassen", so Freisdorf-Apel.

